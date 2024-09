Lý do Toyota Vios sụt giảm mạnh nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc?

Sedan hạng B tại Việt Nam là phân khúc ôtô rất được ưa chuộng. Do đó, phân khúc này có thể phần nào phản ánh tình trạng chung của toàn thị trường ôtô Việt Nam. Trong tháng 8/2024 vừa qua, phần lớn các mẫu sedan hạng B đều giảm doanh số. Chỉ có đúng 1 mẫu xe tăng trưởng dương, đó là Mazda2. Toyota Vios: 1.010 xe Tháng 8/2024 vốn trùng với tháng 7 Âm lịch nên phần lớn các mẫu xe đều giảm mạnh về mặt doanh số. Toyota Vios cũng không phải là ngoại lệ. Trong tháng vừa qua, hãng Toyota đã bán được 1.010 chiếc Vios, giảm đến 42,1%. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B. Đồng thời, doanh số cộng dồn trong 8 tháng đầu năm nay của Vios cuối cùng cũng vượt qua Hyundai Accent. Mức giá xe Toyota Vios hiện dao động từ 458 - 545 triệu đồng. Trong tháng 9 này, mẫu sedan hạng B nhà Toyota được Nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Cộng với ưu đãi riêng của hãng, Toyota Vios được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với giá trị từ 46 - 54 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi này hứa hẹn sẽ giúp cải thiện doanh số của Vios trong những tháng cuối năm. Hyundai Accent: 937 xe

Trong tháng 8 vừa qua, Hyundai Accent tại Việt Nam đã bán ra 937 xe, giảm nhẹ 4,8%. Với kết quả này, mẫu xe Hàn Quốc tiếp tục đứng phía sau đối thủ Toyota Vios. Vào hồi tháng 5/2024, Hyundai Accent thế hệ mới đã ra mắt Việt Nam với 4 phiên bản và giá bán từ 439 - 569 triệu đồng. Mẫu xe này được lắp ráp trong nước nên đủ điều kiện hưởng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Mazda2: 442 xe

Mazda2 là sedan hạng B duy nhất tăng trưởng về mặt doanh số. Mẫu xe này bán ra 442 chiếc, tăng trưởng 4%. Nhờ đó, xe đã vượt qua Honda City và vươn lên vị trí thứ 3 trong phân khúc. Mazda2 là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên không được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ trong 3 tháng, từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2024. Bù lại, hãng Mazda lại ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho mẫu xe này với giá trị từ 20 - 32 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký. Mazda2 Sedan có giá bán khá hấp dẫn, dao động từ 408 - 508 triệu đồng. Honda City: 421 xe

Tháng 8/2024 không phải là tháng kinh doanh thuận lợi của Honda City khi doanh số giảm đến 43,4% xuống còn 421 xe. Do đó, mẫu sedan hạng B này tụt xuống vị trí thứ 4 trong phân khúc. Từ ngày 1/9/2024, Honda City đã được hãng điều chỉnh giá niêm yết xuống còn 499 - 569 triệu đồng. So với mức ban đầu, giá niêm yết của xe đã giảm từ 40 - 60 triệu đồng. Không chỉ được giảm giá niêm yết, Honda City còn đủ điều kiện để nhận chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, khách hàng mua Honda City sẽ tiết kiệm thêm số tiền từ 25 - 28 triệu đồng. Mitsubishi Attrage: 233 xe

Tương tự phần lớn các đối thủ cùng phân khúc, Mitsubishi Attrage cũng sụt giảm doanh số so với tháng liền trước. Theo đó, xe bán ra 233 xe, giảm 5,6%. Do đó, vị trí của xe trong phân khúc sedan hạng B không hề thay đổi. Mitsubishi Attrage là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên không đủ điều kiện nhận chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Nhà nước. Tuy nhiên, xe lại được hãng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ ở 3 phiên bản MT, CVT và CVT Premium. Giá trị ưu đãi của 3 phiên bản dao động từ 16 - 24 triệu đồng. Thêm vào đó là phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, anten vây cá trị giá 1,5 triệu cho 2 phiên bản CVT và CVT Premium trong khi bản MT đi kèm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Xe hiện có giá dao động từ 380 - 490 triệu đồng. Kia Soluto: 19 xe

Cũng như những tháng trước đó, mẫu xe đứng cuối cùng trong phân khúc sedan hạng B về mặt doanh số vẫn là Kia Soluto. Trong tháng 8/2024, mẫu xe này chỉ đạt kết quả bán hàng 19 xe, giảm 50%. Đây là mẫu xe có tỷ lệ giảm doanh số cao nhất trong phân khúc. Kia Soluto là xe lắp ráp trong nước nên được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó, xe còn có giá hấp dẫn, dao động từ 386 - 482 triệu đồng. Tuy nhiên, xe không có lợi thế về mặt thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi và an toàn. Video: Đánh giá Toyota Vios 2023 tại Việt Nam.

