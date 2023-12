Lý do Mazda CX-3 trở thành SUV cỡ B rẻ nhất Việt Nam?

Mới đây trên trang chủ của Mazda Việt Nam, dòng SUV cỡ nhỏ CX-3 đã lặng lẽ được bổ sung bản tiêu chuẩn mới mang tên 1.5L AT. Như vậy, dòng Mazda CX-3 tại Việt Nam hiện có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.5L AT, 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium. Giá bán của 4 phiên bản này lần lượt là 524 triệu, 559 triệu, 589 triệu và 644 triệu đồng. So với lần điều chỉnh trước đó, giá xe Mazda CX-3 2023 cho 3 bản 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium đã tăng lên. Cụ thể, Mazda CX-3 bản 1.5L Deluxe và 1.5L Luxury đều tăng giá 10 triệu đồng. Mức tăng tương ứng của bản 1.5L Premium là 8 triệu đồng. Với bản tiêu chuẩn mới, Mazda CX-3 trở thành mẫu SUV cỡ B có giá niêm yết thấp nhất Việt Nam, rẻ hơn cả MG ZS (khởi điểm 538 triệu đồng). Tất nhiên, bản tiêu chuẩn mới cũng sẽ có trang bị sơ sài hơn so với 3 bản còn lại. Cụ thể, Mazda CX-3 1.5L AT 2023 mới chỉ được trang bị đèn pha, đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu dùng bóng Halogen thay vì LED. Bên cạnh đó, xe còn thiếu tính năng tự động bật/tắt đèn trước và tự động cân bằng góc chiếu. Vành la-zăng của bản tiêu chuẩn này vẫn có đường kính 18 inch trong khi gương chiếu hậu là loại gập điện/chỉnh điện. Bên trong xe, Mazda CX-3 1.5L AT sở hữu ghế bọc nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế, điều hòa và gương chiếu hậu trung tâm của bản 1.5L AT mới đều là loại chỉnh cơ. Tuy nhiên, xe vẫn có phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, khởi động nút bấm và hệ thống ga tự động Cruise Control. Trang bị an toàn của Mazda CX-3 1.5L AT cũng khá cơ bản với 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA và camera lùi. Xe không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ hay gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense như bản cao cấp. "Trái tim" của Mazda CX-3 1.5L AT vẫn là động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L với công suất tối đa 110 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó là chế độ lái thể thao, hệ thống ngắt máy tạm thời và hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC). Mức tiêu thụ xăng trung bình của phiên bản này là 6,15 lít/100 km. Sự xuất hiện của Mazda CX-3 1.5L AT mới sẽ tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt khi tìm đến phân khúc SUV cỡ B. Với những ai chỉ cần một mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, trang bị cơ bản và giá hợp túi tiền thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Chi tiết mẫu xe SUV cỡ nhỏ Mazda CX-3 tại Việt Nam.

Mới đây trên trang chủ của Mazda Việt Nam, dòng SUV cỡ nhỏ CX-3 đã lặng lẽ được bổ sung bản tiêu chuẩn mới mang tên 1.5L AT. Như vậy, dòng Mazda CX-3 tại Việt Nam hiện có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 1.5L AT, 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium. Giá bán của 4 phiên bản này lần lượt là 524 triệu, 559 triệu, 589 triệu và 644 triệu đồng. So với lần điều chỉnh trước đó, giá xe Mazda CX-3 2023 cho 3 bản 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium đã tăng lên. Cụ thể, Mazda CX-3 bản 1.5L Deluxe và 1.5L Luxury đều tăng giá 10 triệu đồng. Mức tăng tương ứng của bản 1.5L Premium là 8 triệu đồng. Với bản tiêu chuẩn mới, Mazda CX-3 trở thành mẫu SUV cỡ B có giá niêm yết thấp nhất Việt Nam, rẻ hơn cả MG ZS (khởi điểm 538 triệu đồng). Tất nhiên, bản tiêu chuẩn mới cũng sẽ có trang bị sơ sài hơn so với 3 bản còn lại. Cụ thể, Mazda CX-3 1.5L AT 2023 mới chỉ được trang bị đèn pha, đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu dùng bóng Halogen thay vì LED. Bên cạnh đó, xe còn thiếu tính năng tự động bật/tắt đèn trước và tự động cân bằng góc chiếu. Vành la-zăng của bản tiêu chuẩn này vẫn có đường kính 18 inch trong khi gương chiếu hậu là loại gập điện/chỉnh điện. Bên trong xe, Mazda CX-3 1.5L AT sở hữu ghế bọc nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Ghế, điều hòa và gương chiếu hậu trung tâm của bản 1.5L AT mới đều là loại chỉnh cơ. Tuy nhiên, xe vẫn có phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, khởi động nút bấm và hệ thống ga tự động Cruise Control. Trang bị an toàn của Mazda CX-3 1.5L AT cũng khá cơ bản với 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA và camera lùi. Xe không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ hay gói công nghệ an toàn chủ động i-Activsense như bản cao cấp. "Trái tim" của Mazda CX-3 1.5L AT vẫn là động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L với công suất tối đa 110 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh đó là chế độ lái thể thao, hệ thống ngắt máy tạm thời và hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC). Mức tiêu thụ xăng trung bình của phiên bản này là 6,15 lít/100 km. Sự xuất hiện của Mazda CX-3 1.5L AT mới sẽ tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng Việt khi tìm đến phân khúc SUV cỡ B. Với những ai chỉ cần một mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, trang bị cơ bản và giá hợp túi tiền thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Chi tiết mẫu xe SUV cỡ nhỏ Mazda CX-3 tại Việt Nam.