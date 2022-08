Lý do Kia Sportage vượt mặt Hyundai Tucson, bán chạy nhất phân khúc

Tại thị trường Việt Nam, Kia Sportage 2022 mới được giới thiệu lần đầu tiên vào hồi tháng 6/2022 và chính thức mở bán từ tháng 7. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng đầu mở bán của mẫu xe này là 744 chiếc. Với doanh số bán ra này đã giúp Kia Sportage vượt qua hàng loạt đối thủ để trở thành mẫu crossover hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Kia Sportage 2022 hiện đang được bán với 8 phiên bản cùng giá bán dao động từ 899 triệu đồng – 1,099 tỷ đồng. Mẫu xe Kia Sportage thế hệ mới tại Việt Nam hiện có 3 tùy chọn về động cơ là động cơ xăng 2.0L, động cơ xăng tăng áp 1.6L và động cơ dầu 2.0L. Vị trí thứ hai thuộc về Hyundai Tucson với 653 xe bán ra, tăng 174 xe với tháng trước đó. Kể từ khi có bản nâng cấp, Tucson luôn rơi vào tình trạng khan hàng và đội giá hàng chục đến cả trăm triệu đồng tại đại lý. Xếp ngay sau Hyundai Tucson là Mazda CX-5 với kết quả 613 xe trong tháng 7. Với sự nâng cấp mạnh mẽ của những mẫu xe Hàn, có vẻ như CX-5 đang dần hết "hot" trên thị trường Việt. Tiếp đến là Honda CR-V tại Việt Nam, mẫu CUV lắp ráp Việt Nam này ghi nhận mức tăng 51 xe so với tháng trước đó, đạt 535 xe bán ra. Tháng 7 vừa qua có thể coi là một tháng không mấy thành công của Mitsubishi Outlander khi ghi nhận mức giảm doanh số, chỉ bán ra được 302 xe. Theo đại lý, nguyên nhân là do nguồn cung giảm khiến Outlander bán ít xe hơn tháng trước. Top 5 mẫu xe CUV cỡ C bán chạy nhất tại Việt Nam. Video: Phân biệt chi tiết 8 phiên bản Kia Sportage 2022.

