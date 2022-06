Chi tiết Kia Sportage 2022 từ 899 triệu tại Việt Nam, "đấu" Hyundai Tucson

THACO Trường Hải vừa chính thức giới thiệu Kia Sportage 2022 mới tại thị trường Việt Nam dù rằng trước đó, giá bán và trang bị của xe đã được hé lộ. Theo đó, Kia Sportage 2022 sẽ được phân phối với tổng cộng 8 phiên bản nhưng đáng tiếc không có phiên bản động cơ Hybrid cũng như máy 2.4L như ở thị trường Mỹ. Kia Sportage hoàn toàn mới là biểu tượng cho sự đổi mới, thành công trong quá khứ của Sportage bắt nguồn từ tư duy "không ngừng sáng tạo" mà hãng đã áp dụng cho dòng xe này. Với thương hiệu & logo Kia mới, Sportage 2022 thế hệ thứ 5 một lần nữa mang đến sự cải tiến giúp nâng tầm thương hiệu của hãng xe Hàn Quốc lên một vị thế mới. THACO Trường hải vừa chính thức giới thiệu Kia Sportage 2022 mới tại Việt Nam dù rằng trước đó, giá bán và trang bị của xe đã được hé lộ. Theo đó, Kia Sportage 2022 sẽ được phân phối với tổng cộng 8 phiên bản nhưng đáng tiếc không có phiên bản động cơ Hybrid cũng như máy 2.4L như ở thị trường Mỹ. Được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, Kia Sportage 2022 sở hữu một kích thước khá ấn tượng: 4.660 x 1.865 x 1.660 mm (Dài x Rộng x Cao) với chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. Những con số này giúp cho Kia Sportage trở thành dòng xe có khoảng không gian để chân, độ rộng rãi của cabin và thể tích khoang hành lý đứng đầu phân khúc. Về trang bị ngoại thất, tất cả 8 phiên bản của Kia Sportage 2022 tại thị trường việt Nam đều được trang bị mâm hợp kim 19 inch đa chấu với hai tông màu đẹp mắt, gương chiếu hậu chỉnh gập điện, đèn LED hoặc projector LED tùy phiên bản, cốp điện (ngoại trừ bản Luxury). Nội thất của Kia Sportage 2022 cũng được thiết kế theo hướng hiện đại với nhiều trang bị đủ sức ganh đua với các mẫu xe khác cùng phân khúc. Cụ thể, 6 phiên bản Signature sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, nối liền với màn hình giải trí và đều có kích cỡ 12,3 inch, đi kèm 8 loa Harman Kardon,... Hàng ghế trước của xe có sưởi và làm mát, ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, điều hòa tự động, phanh tay điện tử. Riêng 4 bản 1.6T và 2.0D sẽ có thêm cần số điện tử và đèn viền nội thất. Về trang bị an toàn, Kia Sportage 2022 sẽ có nhiều tính năng hiện đại như cân bằng điện tử, camera lùi, camera 360 độ, cảm biến trước/sau, ga tự động thích ứng, cảm biến áp suất lốp,... Các trang bị an toàn khác của Kia Sportage 2022 tại Việt Nam gồm; cảnh báo điểm mù và giám sát bằng hình ảnh (hiển thị qua bảng đồng hồ sau vô lăng giống với Kia Sorento), hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp và 6 túi khí. Về khả năng vận hành, Kia Sportage 2022 sẽ có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, phối hợp với hộp số tự động 6 cấp về hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 192 Nm. Tiếp theo là động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tạo ra 178 mã lực và 265 Nm. Cuối cùng là máy dầu, dung tích 2.0L sản sinh 184 mã lực và 416 Nm, hộp số là loại tự động 8 cấp đi cùng hệ dẫn động cầu trước. Mức giá xe Kia Sportage 2022 tại Việt Nam khởi điểm từ 899 triệu và cao nhất lên tới 1,099 tỷ đồng. Xe sẽ được phân phối với tổng cộng 8 phiên bản, đáng tiếc rằng xe không có động cơ Hybrid cũng như máy 2.4L. Cụ thể giá Kia Sportage 2022 2.0G Luxury là 899 triệu đồng; Sportage 2.0G Premium là 939 triệu đồng; Sportage 2.0G Signature X-Line là 999 triệu đồng; Sportage 2.0G Signature là 1,099 tỷ đồng; Sportage 1.6T Signature AWD X-Line là 1,089 tỷ đồng; Sportage 2.0D Signature X-Line là 1,089 tỷ đồng; Sportage 1.6T Signature AWD là 1,099 tỷ đồng; Sportage 2.0D Signature là 1,099 tỷ đồng. Kia Sportage 2022 là một mẫu xe có thiết kế “lạ”, không giống bất cứ một sản phẩm nào mà Kia Việt Nam đang phân phối. Đó cũng là một trong điểm thu hút của mẫu C-SUV này với người dùng Việt Nam. Xe nằm ở phân khúc SUV cỡ C nhưng đối thủ trực tiếp sẽ là Hyundai Tucson chứ không phải Mazda CX-5 hay Toyota Corolla Cross. Video: Chi tiết Kia Sportage 2022 1.6 Turbo vừa ra mắt tại Việt Nam.

