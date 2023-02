Lý do doanh số "sedan quốc dân" Toyota Vios ế ẩm tại Việt Nam?

Đây không chỉ là thống kê thấp kỷ lục đối với mẫy xe sedan Toyota Vios tại Việt Nam, mà còn đồng thời đẩy mẫu sedan cỡ B "quốc dân" của Toyota ra khỏi nhóm 10 xe bán chạy nhất thị trường trong một tháng, dù rằng trước đây Vios luôn góp mặt trong nhóm này. So với tháng 12/2022, doanh số mẫu sedan Nhật Bản giảm đến 10 lần. So với cùng kỳ năm ngoái bán được gần 1.500 xe, lượng bán ra của Vios tháng 1/2023 cũng giảm khoảng 1.200 chiếc. Đây là điều hiếm khi xảy ra với một trong những mẫu xe bán chạy bậc nhất thị trường, doanh số tháng thường tính bằng đơn vị hàng ngàn chiếc. Ở riêng phân khúc xe hạng B, Hyundai Accent dẫn đầu về số lượng xe bán ra trong tháng 1/2023 với 1.024 chiếc, trong khi Honda City xếp thứ 2 với 759 chiếc bán được. So với tháng trước đó, doanh số của hai dòng xe kể trên đều giảm hơn 50%, nhưng số liệu thống kê vẫn tốt hơn hẳn so với Vios, đủ để thấy việc Toyota Vios ế ẩm tại Việt Nam là rất đáng kinh ngạc. Giới chuyên môn cho rằng, việc Vios bỗng nhiên lao dốc doanh số một phần đến từ tháng 1 dương lịch trùng với thời điểm nghỉ Tết nguyên đán. Hầu hết các mẫu xe đều ghi nhận doanh số thấp hơn so với tháng 12/2022, nên Vios cũng chịu ảnh hưởng chung như toàn thị trường. Bên cạnh đó, còn một lý do khác đó là nhiều khả năng những người quan tâm đến Vios đang chờ đợi sự xuất hiện của phiên bản mới. Hình ảnh của một chiếc sedan Toyota lạ mắt, được cho là Vios 2023, đã lan truyền trên mạng xã hội từ đầu năm khi được bắt gặp tại nhiều địa điểm khác nhau quanh khu vực Hà Nội. Chiếc xe này có thiết kế tương tự Toyota Corolla tại thị trường Mỹ, lưới tản nhiệt hẹp được ngăn cách với hốc gió trung tâm bằng tấm ốp màu đen bóng ở giữa, logo Toyota lại được bao quanh bởi 2 khe gió nhỏ. Khu vực góc cản trước có thêm đèn sương mù, bên dưới hốc gió là nẹp màu bạc làm điểm nhấn. Bộ mâm hợp kim 6 chấu và sơn 2 màu, kích thước dường như khoảng 15 inch. Dù vậy, không ít người vẫn hoài nghi, vì ở Thái Lan và Indonesia đã có thế hệ kế tiếp của Vios nhưng diện mạo hoàn toàn khác. Như vậy, nếu như mẫu xe "lạ" tại Việt Nam đúng là Toyota Vios phiên bản mới, thì đó sẽ là bản nâng cấp của thế hệ thứ 3 hiện hành, chứ không phải là mẫu thế hệ thứ 4 dùng khung gầm DNGA-B và do Daihatsu phát triển. Điều này cũng sẽ cho thấy rằng chiến lược kinh doanh của Toyota tại Việt Nam đi theo hướng riêng, không giống như các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Video: Toyota Vios có kinh tế như lời đồn?

