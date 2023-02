Toyota Vios ế ẩm, doanh số bị Hyundai Accent và Honda City "đè bẹp"

Trong tháng 1/2023, doanh số bán xe ôtô tại Việt Nam đạt 17.314 xe, giảm 51% so với tháng 12/2022 giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số này bao gồm 8.086 xe lắp ráp trong nước và 9.228 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Hyundai góp thêm vào doanh số này 3.496 xe. VinFast chưa công bố doanh số. Trong đó, "vua donah số" Toyota Vios không còn xuất hiện trong bảng xếp hạng khi chỉ đạt 275 xe bán ra, nhường chỗ cho 2 mẫu sedan hạng B là Hyundai Accent và Honda City. Trong đó, Hyundai Accent bán chạy nhất Việt Nam, dẫn đầu doanh số toàn thị trường với 1.024 xe bán ra, nhiều hơn đối thủ gần 800 xe. Đồng thời, với kết quả này Hyundai Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B trong tháng 1. Tại Việt Nam, Hyundai Accent được bán ra với 4 phiên bản gồm: Accent 1.4 MT Base, Accent 1.4 MT, Accent 1.4 AT và Accent 1.4 AT đặc biệt. Tháng 1/2023, có 958 chiếc xe Ford Ranger được bán ra thị trường, giảm hơn 1.000 xe so với tháng 12/2022. Nhưng kết quả này vẫn giúp mẫu xe Ranger tăng lên 3 bậc lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Kết thúc tháng qua, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 867 xe, giảm 1.602 xe so với tháng 12/2022. Dù vậy, mẫu xe nhà Toyota vẫn đủ sức giữ vững ngôi vương phân khúc và đứng vị trí thứ 3 xe bán chạy trên thị trường. Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, trong đó có cả bản hybrid. Tháng 1/2023, Ford Everest tiếp tục góp mặt vị trí thứ 4 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh sô 770 xe bán ra. Kể từ khi bước sang thế hệ mới, Ford Everest đã tạo được sức hút đáng nể khi liên tục có doanh số ấn tượng mặc dù khách hàng phải mua kèm "lạc". Vị trí thứ 5 thuộc về mẫu xe sedan Honda City với doanh số đạt 759, nhiều hơn Vios gần 500 xe. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của các đại lý Honda khi mạnh tay áp dụng ưu đãi, giảm giá cho City trong tháng1/2023. Mặc dù doanh số giảm hơn một nửa so với tháng 12/2022, nhưng với kết quả 713 xe bán ra thị trường Mitsubishi Xpander vẫn tăng 1 bậc so với tháng 12/2022 và đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Đồng thời, vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV trong tháng 1/2023. Mitsubishi Xpander 2022 được ra mắt vào ngày 13/6/2022 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Hyundai Grand i10 tiếp tục nằm trong bản xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng và đứng ở vị trị thứ 7 với 632 xe được bán ra. Hyundai Grand i10 thế hệ hiện tại đang được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với cả hai biến thể sedan và hatchback với tổng cộng 6 phiên bản, đều được trang bị động cơ 1.2L. Xếp vị trí thứ 8 làc với 585 xe được bán ra thị trường, giảm hơn 1.300 xe so với tháng trước. Hyundai Creta được Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Creta có 3 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5L. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là Toyota Veloz Cross với doanh số 568 xe, giảm hơn 700 so với tháng 12/2022. Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Veloz Cross được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Tháng 1/2023, Ford Territory đạt doanh số 504 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Kết quả này cũng đã nhanh chóng giúp "tân binh" của Ford dẫn đầu toàn phân khúc và góp mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Lợi thế về giá bán cùng thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi hiện đại là những yếu tố chính tạo nên sức hút lớn cho Ford Territory mới. Video: Loạt xe lướt rất tốt mà bị mất giá đau nhất cuối năm 2022.

Trong tháng 1/2023, doanh số bán xe ôtô tại Việt Nam đạt 17.314 xe, giảm 51% so với tháng 12/2022 giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số này bao gồm 8.086 xe lắp ráp trong nước và 9.228 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Hyundai góp thêm vào doanh số này 3.496 xe. VinFast chưa công bố doanh số. Trong đó, "vua donah số" Toyota Vios không còn xuất hiện trong bảng xếp hạng khi chỉ đạt 275 xe bán ra, nhường chỗ cho 2 mẫu sedan hạng B là Hyundai Accent và Honda City. Trong đó, Hyundai Accent bán chạy nhất Việt Nam, dẫn đầu doanh số toàn thị trường với 1.024 xe bán ra, nhiều hơn đối thủ gần 800 xe. Đồng thời, với kết quả này Hyundai Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B trong tháng 1. Tại Việt Nam, Hyundai Accent được bán ra với 4 phiên bản gồm: Accent 1.4 MT Base, Accent 1.4 MT, Accent 1.4 AT và Accent 1.4 AT đặc biệt. Tháng 1/2023, có 958 chiếc xe Ford Ranger được bán ra thị trường, giảm hơn 1.000 xe so với tháng 12/2022. Nhưng kết quả này vẫn giúp mẫu xe Ranger tăng lên 3 bậc lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Kết thúc tháng qua, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 867 xe, giảm 1.602 xe so với tháng 12/2022. Dù vậy, mẫu xe nhà Toyota vẫn đủ sức giữ vững ngôi vương phân khúc và đứng vị trí thứ 3 xe bán chạy trên thị trường. Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, trong đó có cả bản hybrid. Tháng 1/2023, Ford Everest tiếp tục góp mặt vị trí thứ 4 trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh sô 770 xe bán ra. Kể từ khi bước sang thế hệ mới, Ford Everest đã tạo được sức hút đáng nể khi liên tục có doanh số ấn tượng mặc dù khách hàng phải mua kèm "lạc". Vị trí thứ 5 thuộc về mẫu xe sedan Honda City với doanh số đạt 759, nhiều hơn Vios gần 500 xe. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của các đại lý Honda khi mạnh tay áp dụng ưu đãi, giảm giá cho City trong tháng1/2023. Mặc dù doanh số giảm hơn một nửa so với tháng 12/2022, nhưng với kết quả 713 xe bán ra thị trường Mitsubishi Xpander vẫn tăng 1 bậc so với tháng 12/2022 và đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Đồng thời, vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc MPV trong tháng 1/2023. Mitsubishi Xpander 2022 được ra mắt vào ngày 13/6/2022 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Hyundai Grand i10 tiếp tục nằm trong bản xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng và đứng ở vị trị thứ 7 với 632 xe được bán ra. Hyundai Grand i10 thế hệ hiện tại đang được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với cả hai biến thể sedan và hatchback với tổng cộng 6 phiên bản, đều được trang bị động cơ 1.2L. Xếp vị trí thứ 8 làc với 585 xe được bán ra thị trường, giảm hơn 1.300 xe so với tháng trước. Hyundai Creta được Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Creta có 3 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5L. Đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng là Toyota Veloz Cross với doanh số 568 xe, giảm hơn 700 so với tháng 12/2022. Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Veloz Cross được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Tháng 1/2023, Ford Territory đạt doanh số 504 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Kết quả này cũng đã nhanh chóng giúp "tân binh" của Ford dẫn đầu toàn phân khúc và góp mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Lợi thế về giá bán cùng thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi hiện đại là những yếu tố chính tạo nên sức hút lớn cho Ford Territory mới. Video: Loạt xe lướt rất tốt mà bị mất giá đau nhất cuối năm 2022.