Lý do “chuyên cơ mặt đất” Lexus LX 2022 không có bản chống đạn

Mới đây, Lexus đã tổ chức một sự kiện trực tuyến dành riêng cho dòng SUV hạng sang LX thế hệ mới với sự tham gia của một số nhà báo châu Á được lựa chọn trước. Trong sự kiện này, đại diện của thương hiệu xe sang Lexus đã hé lộ một số thông tin khá thú vị liên quan đến mẫu xe được mệnh danh là "chuyên cơ mặt đất".

Tương tự Range Rover hay BMW X7, LX chính là dòng SUV đầu bảng của thương hiệu Lexus đồng thời là sự lựa chọn yêu thích của không ít giám đốc cũng như nhà tài phiệt. Ở thế hệ mới, Lexus LX 2022 được áp dụng nhiều thay đổi và cải tiến so với trước, phần lớn tập trung vào cảm giác lái thoải mái trên mọi địa hình, khả năng chạy off-road, công nghệ an toàn cũng như trang bị sang trọng. Ngoài ra, Lexus LX 2022 còn được trang bị động cơ V6 mạnh mẽ và trọng lượng giảm 200 kg so với thế hệ cũ.