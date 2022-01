Lexus LX 600 2022 từ 2,5 tỷ đồng, khách hàng chờ 2 năm nhận xe?

Lexus LX 600 thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10 năm ngoái. Mãi đến nay, hãng Lexus mới công bố giá bán chính thức của mẫu SUV hạng sang được mệnh danh "chuyên cơ mặt đất" này. Đúng như thông tin từ trước đó, Lexus LX 600 2022 tại Nhật Bản được chia thành 3 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, Offroad và Executive. Giá xe Lexus LX 600 2022 tại xứ sở mặt trời mọc là 12,5 triệu Yên (2,52 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn, 12,9 triệu Yên (2,9 tỷ đồng) cho bản Offroad và 18 triệu Yên (3,63 tỷ đồng) cho bản Executive. Ở hai bản tiêu chuẩn và Offroad, Lexus LX 600 2022 sẽ có cả cấu hình nội thất 5 chỗ lẫn 7 chỗ. Trong khi đó, bản Executive chỉ được trang bị nội thất 4 chỗ. Được biết, từ hồi tháng 11 năm ngoái, hãng Lexus đã bắt đầu nhận đặt cọc của khách hàng muốn mua LX 600 mới. Lượng xe phân bổ về các đại lý ở Nhật Bản khá ít, chỉ từ 1-3 chiếc. Do đó, theo một số nguồn tin, khách hàng đặt mua "chuyên cơ mặt đất" sẽ phải chờ ít nhất 2 năm mới được nhận xe. Tất nhiên, con số này vẫn chưa là gì so với người anh em Toyota Land Cruiser 2022. Ở một số phiên bản bán chạy, Toyota Land Cruiser mới có thời gian chờ nhận xe lên đến 5 năm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu. Như thông tin đã đưa, Offroad là phiên bản dành riêng cho thị trường Nhật Bản của Lexus LX 600 2022. Đúng như tên gọi, Lexus LX 600 Offroad 2022 là phiên bản tập trung vào khả năng chạy việt dã. Điểm nhấn của phiên bản Offroad nằm ở bộ vành la-zăng 18 inch với thiết kế 6 chấu màu xám nhám và đi kèm lốp riêng để vượt địa hình tốt hơn. Ngoài bộ vành, Lexus LX 600 Offroad 2022 còn có một số thay đổi so với các phiên bản khác như ốp cua lốp màu đen và lưới tản nhiệt hình con suốt màu xám đậm. Tương tự Toyota Land Cruiser GR Sport 2022, phiên bản này cũng có 3 khóa vi sai. Trái ngược với bản Offroad, bản Executive lại tập trung vào thiết kế sang trọng và tiện nghi, mang đến cảm giác ông chủ cho người ngồi ở hàng ghế sau. Để làm được điều đó, phiên bản Executive có 2 ghế thương gia nằm độc lập ở phía sau, đi kèm bệ tì tay trung tâm rộng, tích hợp sạc điện thoại thông minh không dây, hộc đựng cốc có nắp che, ngăn chứa đồ cỡ lớn với ổ điện DC, cổng USB và cổng cắm tai nghe phục vụ hệ thống giải trí. Trên bệ tì tay trung tâm ở hàng ghế sau còn có màn hình nhỏ dùng để chỉnh ghế và điều hòa. Tiếp đến là cửa gió điều hòa trên trần xe, màn hình giải trí, rèm cửa cũng như đèn đọc sách dành cho hàng ghế sau. Khi ngồi ở hàng ghế sau, hành khách có thể trượt và ngả ghế phụ lái về phía trước để có khoảng duỗi chân 1.092 mm chỉ bằng cách bấm nút. Đáng tiếc là hiện chưa rõ thời điểm Lexus LX 600 2022 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Video: Lexus LX 600 2022 - Chuyên cơ mặt đất hoàn toàn mới.

