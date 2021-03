Loạt xe SUV "đại hạ giá" tới cả trăm triệu đồng tại Việt Nam

Trong số những mẫu xe SUV giảm giá tại Việt Nam đầu năm 2021, có thể kể đến thế hệ 2020 của dòng Everest tiếp tục được các đại lý của Ford nâng mức ưu đãi tiền mặt lên đến 100 triệu. Cụ thể, bản Titanium 2.0L AT 4x2 giảm 80 triệu, còn 1,1 tỷ đồng, trong khi đó bản Titanium 2.0L AT 4WD chào bán mức 1,3 tỷ đồng, rẻ hơn niêm yết 100 triệu đồng. Trong khi đó, loạt xe Everest được sản xuất 2021 được Ford ưu đãi 20 triệu đồng, thiết kế và trang bị tương tự bản 2020. Thương hiệu xe Mỹ bổ sung bản Ford Everest Sport nhằm thay thế cho bản Trend và Ambiante trước đây. 3 phiên bản được Ford bán với giá 1,112-1,399 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được khách Việt chuộng. Xe nhập khẩu từ Thái Lan. Thêm một mẫu SUV nhập khẩu giảm giá trong tháng 3 là Subaru Forester thế hệ mới. Các đại lý phân phối của đang rao mẫu xe này với mức giá ưu đãi 969 triệu đồng - 1,229 tỷ đồng, tức giảm 59 triệu đến 159 triệu đồng so với niêm yết. Subaru Forester giảm giá là một lựa chọn hấp dẫn khi đứng cạnh các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Thương hiệu Nhật Bản này vốn được đánh giá cao ở khả năng vận hành vfa được nhập khẩu từ Thái Lan, song doanh số cho thấy xe chưa thực sự chinh phục được phần đông khách hàng Việt. Mitsubishi Pajero Sport mới được nhập khẩu về Việt Nam, mẫu xe cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ, có phiên bản 4x4 AT giá 1,345 tỷ đồng và 4x2 AT giá 1,11 tỷ đồng. Trong tháng 3, xe được các đại lý chính hãng đưa ra mức ưu đãi từ 45 - 55 triệu đồng. Cụ thể, người mua có thể chọn giảm phí trước bạ 25 triệu đồng và đi kèm bộ phụ kiện hoặc bảo hiểm. Ưu đãi khác là gói bảo dưỡng 35 triệu đồng, cộng với phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ trị giá 20 triệu đồng. SantaFe có giá niêm yết 995 triệu đồng - 1,245 tỷ đồng, song một số đại lý đang rao bán mẫu xe này với mức ưu đãi từ 60 - 80 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, TC Motor bắt đầu áp dụng chính sách bảo hành 5 năm (thay vì 3 năm như trước) cho khách hàng mua xe từ 1/3/2021. Hyundai SantaFe đang bán tại thị trường Việt thuộc thế hệ thứ 4 với thiết kế trẻ hóa, sang trọng hơn trước. Nội thất xe cũng bổ sung nhiều trang bị tiện nghi, an toàn. Phiên bản đang được giảm giá sản xuất năm 2020. Nếu chọn mua bản Mazda CX-8 Deluxe ở thời điểm hiện tại, khách hàng được ưu đãi 50% phí trước bạ kèm gói phụ kiện trị giá 50 triệu đồng. Một số phụ kiện cho mẫu Mazda CX-8 này có thể kể đến như bệ bước chân, ty thủy lực chống capo, ốp cản sau, cốp mở điện, ghế chỉnh điện. Trong khi đó, 3 bản còn lại của mẫu xe SUV CX-8 gồm Luxury, Premium 2WD, Premium AWD sẽ giao tới tay chủ mới kèm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng. Xe được Thaco lắp ráp trong nước, giá từ 1 - 1,259 tỷ đồng. Nếu như trong năm 2020, Honda CR-V thế hệ mới phiên bản nâng cấp được hưởng trọn vẹn ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ chính sách của Chính phủ, hãng và đại lý, thì bước sang năm 2021, dù không còn nhận được những ưu đãi lớn lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng CR-V vẫn nhận được mức ưu đãi cao nhất lên tới 75 triệu đồng Tại thị trường ôtô Việt Nam, Honda CR-V có 3 phiên bản E, G và L, với giá bán lần lượt 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng. Kết thúc năm 2020 với doanh số 11.365 xe được bán ra, Honda CR-V đứng thứ 2 phân khúc crossover cỡ C, thấp hơn Mazda CX-5 (11.803 xe) và cao hơn Hyundai Tucson (10.827 xe). Video: Top 5 mẫu xe được mong đợi nhất Việt Nam năm 2021.

Trong số những mẫu xe SUV giảm giá tại Việt Nam đầu năm 2021, có thể kể đến thế hệ 2020 của dòng Everest tiếp tục được các đại lý của Ford nâng mức ưu đãi tiền mặt lên đến 100 triệu. Cụ thể, bản Titanium 2.0L AT 4x2 giảm 80 triệu, còn 1,1 tỷ đồng, trong khi đó bản Titanium 2.0L AT 4WD chào bán mức 1,3 tỷ đồng, rẻ hơn niêm yết 100 triệu đồng. Trong khi đó, loạt xe Everest được sản xuất 2021 được Ford ưu đãi 20 triệu đồng, thiết kế và trang bị tương tự bản 2020. Thương hiệu xe Mỹ bổ sung bản Ford Everest Sport nhằm thay thế cho bản Trend và Ambiante trước đây. 3 phiên bản được Ford bán với giá 1,112-1,399 tỷ đồng. Đây là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được khách Việt chuộng. Xe nhập khẩu từ Thái Lan. Thêm một mẫu SUV nhập khẩu giảm giá trong tháng 3 là Subaru Forester thế hệ mới. Các đại lý phân phối của đang rao mẫu xe này với mức giá ưu đãi 969 triệu đồng - 1,229 tỷ đồng, tức giảm 59 triệu đến 159 triệu đồng so với niêm yết. Subaru Forester giảm giá là một lựa chọn hấp dẫn khi đứng cạnh các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Thương hiệu Nhật Bản này vốn được đánh giá cao ở khả năng vận hành vfa được nhập khẩu từ Thái Lan, song doanh số cho thấy xe chưa thực sự chinh phục được phần đông khách hàng Việt. Mitsubishi Pajero Sport mới được nhập khẩu về Việt Nam, mẫu xe cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ, có phiên bản 4x4 AT giá 1,345 tỷ đồng và 4x2 AT giá 1,11 tỷ đồng. Trong tháng 3, xe được các đại lý chính hãng đưa ra mức ưu đãi từ 45 - 55 triệu đồng. Cụ thể, người mua có thể chọn giảm phí trước bạ 25 triệu đồng và đi kèm bộ phụ kiện hoặc bảo hiểm. Ưu đãi khác là gói bảo dưỡng 35 triệu đồng, cộng với phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ trị giá 20 triệu đồng. SantaFe có giá niêm yết 995 triệu đồng - 1,245 tỷ đồng, song một số đại lý đang rao bán mẫu xe này với mức ưu đãi từ 60 - 80 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, TC Motor bắt đầu áp dụng chính sách bảo hành 5 năm (thay vì 3 năm như trước) cho khách hàng mua xe từ 1/3/2021. Hyundai SantaFe đang bán tại thị trường Việt thuộc thế hệ thứ 4 với thiết kế trẻ hóa, sang trọng hơn trước. Nội thất xe cũng bổ sung nhiều trang bị tiện nghi, an toàn. Phiên bản đang được giảm giá sản xuất năm 2020. Nếu chọn mua bản Mazda CX-8 Deluxe ở thời điểm hiện tại, khách hàng được ưu đãi 50% phí trước bạ kèm gói phụ kiện trị giá 50 triệu đồng. Một số phụ kiện cho mẫu Mazda CX-8 này có thể kể đến như bệ bước chân, ty thủy lực chống capo, ốp cản sau, cốp mở điện, ghế chỉnh điện. Trong khi đó, 3 bản còn lại của mẫu xe SUV CX-8 gồm Luxury, Premium 2WD, Premium AWD sẽ giao tới tay chủ mới kèm bảo hiểm vật chất trị giá 15 triệu đồng. Xe được Thaco lắp ráp trong nước, giá từ 1 - 1,259 tỷ đồng. Nếu như trong năm 2020, Honda CR-V thế hệ mới phiên bản nâng cấp được hưởng trọn vẹn ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ chính sách của Chính phủ, hãng và đại lý, thì bước sang năm 2021, dù không còn nhận được những ưu đãi lớn lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng CR-V vẫn nhận được mức ưu đãi cao nhất lên tới 75 triệu đồng Tại thị trường ôtô Việt Nam , Honda CR-V có 3 phiên bản E, G và L, với giá bán lần lượt 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng. Kết thúc năm 2020 với doanh số 11.365 xe được bán ra, Honda CR-V đứng thứ 2 phân khúc crossover cỡ C, thấp hơn Mazda CX-5 (11.803 xe) và cao hơn Hyundai Tucson (10.827 xe). Video: Top 5 mẫu xe được mong đợi nhất Việt Nam năm 2021.