Loạt xe sedan bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu chỉ 300 triệu tại Việt Nam

Ôtô ngày càng trở thành phương tiện di chuyển phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để tậu xế mới. Khi chỉ có 300 triệu đồng nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe sedan đủ rộng rãi bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế hợp thời, bạn không nên bỏ qua một số gợi ý trong bài viết này. Mitsubishi Attrage 2020

Mitsubishi Attrage 2020 tại Việt Nam được cho là ứng cử viên đầu bảng trong danh sách những mẫu xe sedan tầm giá 300 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay. Bởi, thứ nhất đời xe cao, mới chỉ lăn bánh khoảng 4 năm, từ thiết kế cho đến trang bị vẫn còn rất hợp thời. Tiếp đến, tuổi đời ít chắc chắn độ hao mòn cũng sẽ thấp hơn những chiếc xe đã có nhiều năm sử dụng. Chưa hết, mẫu sedan cỡ B nguồn gốc Nhật Bản cũng rất nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, khoảng sáng gầm hợp lý, bền bỉ và ít hỏng vặt. Xe phù hợp với cả gia đình, người chạy dịch vụ và những "lái mới" do thiết kế dễ làm quen. Nissan Sunny 2019

Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe sedan đời cao giá rẻ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thì Nissan Sunny đời 2019 là gợi ý đáng để tham khảo. Sunny được đánh giá cao về độ rộng rãi của khoang nội thất, sự thoải mái ở hàng ghế hành khách và có cửa gió điều hòa riêng. Những chiếc Sunny 2019 hiện vẫn vận hành ổn định, độ cách âm tốt, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và ngoại hình còn mới. Tuy nhiên, việc xe đã ngừng bán khiến việc tìm kiếm các phụ tùng thay thế khó khăn, giá cả cao hơn các mẫu xe cùng tầm là điều khiến nhiều người phân vân trước quyết định nên "xuống tiền" hay không. Toyota Vios 2016

Không phải ngẫu nhiên mà Toyota Vios được mệnh danh là "sedan quốc dân" với thời gian dài thống trị các bảng xếp hạng xe bán chạy nhất phân khúc, bán chạy toàn thị trường. Khả năng vận hành bền bỉ, ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu là một trong những yếu tố tạo nên sức hút mãnh liệt của Vios với người dùng Việt. Bên cạnh đó, việc sẵn phụ tùng thay thế, chi phí sửa chữa thấp, tính thanh khoản tốt và không bị trừ khấu hao nhiều khi bán lại như các dòng xe khác cũng là những ưu điểm khiến doanh số bán xe Vios luôn rất ấn tượng. Tầm tài chính 300 triệu đồng, khách Việt hiện có thể tìm mua được những chiếc Vios đã qua sử dụng đời 2016. Thiết kế xe dù không quá hiện đại nhưng vẫn hợp thời với các trang bị tiện ích đủ dùng. Hyundai Accent 2016

Cũng là cái tên nổi bật trong phân khúc sedan cỡ B với doanh số bán hàng gần như chỉ xếp sau Vios, nguồn cung xe Accent trên thị trường ô tô cũ hiện cũng rất nhiều với phong phú tùy chọn về phiên bản động cơ, màu sắc và tầm giá. Trong khoảng tài chính 300 triệu đồng, khách hàng có thể mua được chiếc Accent đã qua sử dụng đời 2016 với thiết kế vẫn khá hợp thời cùng trang bị tiện nghi đầy đủ. Tuy nhiên, xét về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì Accent, đặc biệt là xe đã qua sử dụng sẽ thua một chút so với Vios. Bù lại, giá xe Hyundai Accent cũ thường sẽ rẻ hơn Vios cùng đời do yếu tố thương hiệu cũng như mức niêm yết xe mới thường thấp hơn. Mazda2 đời 2015

Cũng giống như đa phần các mẫu xe Nhật khác tại Việt Nam, Mazda2 được những người có kinh nghiệm mua bán xe đánh giá cao về khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Trong tầm giá 300 triệu đồng, khách mua xe cũ có thể lựa chọn được chiếc Mazda 2 đời 2015. Dù đã có 9 năm lăn bánh nhưng những chiếc Mazda 2 2015 hiện vẫn được đánh giá cao về cả thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và cả động cơ. Bởi, đây là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe với sự làm mới toàn diện, ngoại hình bắt mắt hơn, nhiều trang bị vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc thời điểm bấy giờ. Honda City 2014

Honda City 2014 cũ cũng là mẫu xe đáng chọn trong tầm giá 300 triệu đồng với tiêu chí bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Khảo sát trên các nền tảng giao dịch trực tuyến hiện nay, với tầm giá 300 triệu, người dùng có thể chọn được những chiếc City đời 2014. Do đời sâu hơn các đối thủ cùng phân khúc như Vios hay Accent nên thiết kế xe cũng có phần kém hiện đại hơn. Song bù lại, chất lượng xe luôn được giới chuyên môn đánh giá cao khi ít hỏng vặt, sẵn phụ kiện thay thế, chi phí sửa chữa bình dân, không gian rộng rãi. Video: Nissan Sunny có gì đấu Vios, Accent tại Việt Nam?

Ôtô ngày càng trở thành phương tiện di chuyển phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện tài chính để tậu xế mới. Khi chỉ có 300 triệu đồng nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc xe sedan đủ rộng rãi bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế hợp thời, bạn không nên bỏ qua một số gợi ý trong bài viết này. Mitsubishi Attrage 2020

Mitsubishi Attrage 2020 tại Việt Nam được cho là ứng cử viên đầu bảng trong danh sách những mẫu xe sedan tầm giá 300 triệu đồng đáng mua nhất hiện nay. Bởi, thứ nhất đời xe cao, mới chỉ lăn bánh khoảng 4 năm, từ thiết kế cho đến trang bị vẫn còn rất hợp thời. Tiếp đến, tuổi đời ít chắc chắn độ hao mòn cũng sẽ thấp hơn những chiếc xe đã có nhiều năm sử dụng. Chưa hết, mẫu sedan cỡ B nguồn gốc Nhật Bản cũng rất nổi tiếng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, khoảng sáng gầm hợp lý, bền bỉ và ít hỏng vặt. Xe phù hợp với cả gia đình, người chạy dịch vụ và những "lái mới" do thiết kế dễ làm quen. Nissan Sunny 2019

Nếu đang tìm kiếm một chiếc xe sedan đời cao giá rẻ , bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thì Nissan Sunny đời 2019 là gợi ý đáng để tham khảo. Sunny được đánh giá cao về độ rộng rãi của khoang nội thất, sự thoải mái ở hàng ghế hành khách và có cửa gió điều hòa riêng. Những chiếc Sunny 2019 hiện vẫn vận hành ổn định, độ cách âm tốt, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ và ngoại hình còn mới. Tuy nhiên, việc xe đã ngừng bán khiến việc tìm kiếm các phụ tùng thay thế khó khăn, giá cả cao hơn các mẫu xe cùng tầm là điều khiến nhiều người phân vân trước quyết định nên "xuống tiền" hay không. Toyota Vios 2016

Không phải ngẫu nhiên mà Toyota Vios được mệnh danh là "sedan quốc dân" với thời gian dài thống trị các bảng xếp hạng xe bán chạy nhất phân khúc, bán chạy toàn thị trường. Khả năng vận hành bền bỉ, ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu là một trong những yếu tố tạo nên sức hút mãnh liệt của Vios với người dùng Việt. Bên cạnh đó, việc sẵn phụ tùng thay thế, chi phí sửa chữa thấp, tính thanh khoản tốt và không bị trừ khấu hao nhiều khi bán lại như các dòng xe khác cũng là những ưu điểm khiến doanh số bán xe Vios luôn rất ấn tượng. Tầm tài chính 300 triệu đồng, khách Việt hiện có thể tìm mua được những chiếc Vios đã qua sử dụng đời 2016. Thiết kế xe dù không quá hiện đại nhưng vẫn hợp thời với các trang bị tiện ích đủ dùng. Hyundai Accent 2016

Cũng là cái tên nổi bật trong phân khúc sedan cỡ B với doanh số bán hàng gần như chỉ xếp sau Vios, nguồn cung xe Accent trên thị trường ô tô cũ hiện cũng rất nhiều với phong phú tùy chọn về phiên bản động cơ, màu sắc và tầm giá. Trong khoảng tài chính 300 triệu đồng, khách hàng có thể mua được chiếc Accent đã qua sử dụng đời 2016 với thiết kế vẫn khá hợp thời cùng trang bị tiện nghi đầy đủ. Tuy nhiên, xét về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì Accent, đặc biệt là xe đã qua sử dụng sẽ thua một chút so với Vios. Bù lại, giá xe Hyundai Accent cũ thường sẽ rẻ hơn Vios cùng đời do yếu tố thương hiệu cũng như mức niêm yết xe mới thường thấp hơn. Mazda2 đời 2015

Cũng giống như đa phần các mẫu xe Nhật khác tại Việt Nam, Mazda2 được những người có kinh nghiệm mua bán xe đánh giá cao về khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Trong tầm giá 300 triệu đồng, khách mua xe cũ có thể lựa chọn được chiếc Mazda 2 đời 2015. Dù đã có 9 năm lăn bánh nhưng những chiếc Mazda 2 2015 hiện vẫn được đánh giá cao về cả thiết kế lẫn trang bị tiện nghi và cả động cơ. Bởi, đây là thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe với sự làm mới toàn diện, ngoại hình bắt mắt hơn, nhiều trang bị vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc thời điểm bấy giờ. Honda City 2014

Honda City 2014 cũ cũng là mẫu xe đáng chọn trong tầm giá 300 triệu đồng với tiêu chí bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Khảo sát trên các nền tảng giao dịch trực tuyến hiện nay, với tầm giá 300 triệu, người dùng có thể chọn được những chiếc City đời 2014. Do đời sâu hơn các đối thủ cùng phân khúc như Vios hay Accent nên thiết kế xe cũng có phần kém hiện đại hơn. Song bù lại, chất lượng xe luôn được giới chuyên môn đánh giá cao khi ít hỏng vặt, sẵn phụ kiện thay thế, chi phí sửa chữa bình dân, không gian rộng rãi. Video: Nissan Sunny có gì đấu Vios, Accent tại Việt Nam?