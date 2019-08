Loạt xe ôtô "hàng hot" sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam

Thời điểm từ quý III tới cuối năm luôn được cho là "thời gian vàng" cho việc ra mắt các mẫu xe mới, đặc biệt là tại thị trường ôtô Việt Nam. Và năm nay cũng không phải ngoại lệ khi hàng loạt các cái tên mới, hứa hẹn sẽ góp phần khuấy động sức nóng của thị trường như Mazda3 2020, Honda Accord thế hệ mới, "anh em" nhà Mercedes-Benz hay Nissan Livina - "Kẻ song sinh" của Xpander... Ra mắt công chúng khu vực Đông Nam Á từ hồi đầu năm nay tại đảo quốc Singapore nhưng cho tới tận thời điểm này, Mazda3 2020 mới vẫn chưa cập bến Việt Nam. Nhiều nguồn tin khẳng định, mẫu sedan/hatchback hạng C này sẽ ra nhập thị trường Việt cuối năm 2019. So với thế hệ cũ, Mazda3 2020 sở hữu những thay đổi mang tính "lột xác" hoàn toàn từ thiết kế nội, ngoại thất cho tới cải tiến mạnh mẽ về động cơ. Tại thị trường Malaysia, Mazda3 2020 được bán ra với 3 biến thể bao gồm 1 phiên bản sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L và 2 phiên bản SkyActiv-G 2.0L, đi kèm với đó là mức giá dao động từ 790 triệu đồng. Mới đây, Honda Việt Nam cho biết, hãng đang gấp rút chuẩn bị cho lễ giới thiệu mẫu xe Honda Accord thế hệ thứ 10 hoàn toàn mới. Ngoài sở hữu những giải thưởng danh giá, uy tín trên đấu trường quốc tế, Honda Accord thế hệ mới còn chứa đựng rất nhiều những sự thay đổi tích cực của hãng xe Nhật Bản nhằm đem đến những trải nghiệm về thị giác, cảm giác lái và sự an toàn tối ưu nhất từ trước tới nay. Dự kiến, Honda Accord thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 tới thông qua triển lãm ôtô Vietnam Motor Show 2019 với 2 phiên bản sử dụng động cơ 1.5L Turbo và 2.0L Hybrid, đi kèm với đó còn là hộp số vô cấp CVT tương tự như các phiên bản tiền nhiệm. Sở hữu thiết kế nội, ngoại thất được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ "người anh em" Mitsubishi Xpander, Nissan Livina đang được xem là "con át chủ bài" của hãng xe Nhật Bản trong công cuộc chinh phục thị trường Đông Nam Á. Nếu như Xpander mang tới cái nhìn khoẻ khoắn và nam tính với những đường thẳng cắt nhau trong ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thì Livina lại mang âm hưởng nhẹ nhàng, mềm mại với triết lý V-Motion của gia đình Nissan. Nissan Livina thế hệ mới vừa được ra mắt tại Indonesia hồi đầu năm nay và đã đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Với việc sử dụng chung nền tảng động cơ với Xpander, cụ thể là khối động cơ 1.5L hứa hẹn mang tới cho Livina khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể. Dự kiến, Nissan Livina 2020 sẽ sớm ra nhập thị trường xe Việt trong quý IV năm nay. Kia Sorento 2019 được ra mắt tới các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á hồi cuối năm 2018 tại Malaysia với 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.4L và động cơ dầu 2.2L. Tuy chỉ là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng khi so sánh với "người tiền nhiệm", Kia Sorento 2019 vẫn mang nhiều nét thiết kế mới từ ngoại thất tới nội thất để đem đến một diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn. Mặc dù không phải mẫu xe dành được sự quan tâm quá nồng nhiệt từ người tiêu dùng nhưng Kia Sorento 2019 vẫn được hãng xe Hàn Quốc đặt không ít kỳ vọng trong việc đánh chiếm thị phần trong phân khúc Crossover tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt cuối năm nay. Audi Q8 có lẽ là mẫu xe đã không còn xa lạ gì với đại đa số dân mê xe tại Việt Nam bởi thực chất, mẫu SUV này đã ra mắt nước ta từ triển lãm VIMS 2018 và khá nhiều chiếc Audi Q8 thế hệ mới đã đến tay khách hàng trong nước thông qua diện xe nhập khẩu tư nhân với giá khoảng 5 tỷ đồng. Audi Q8 là mẫu SUV mang phong cách thiết kế mới nhất của gia đình Audi. Với lợi thế về kích thước vừa phải và các trang bị hiện đại, Audi Q8 đang đón nhận được sự quan tâm đông đảo từ giới nhà giàu thế giới cũng như tại Việt Nam. Tại triểm lãm VIMS 2018 hồi năm ngoái, Audi Việt Nam đã mang biến thể Q8 sử dụng động cơ dầu V8 tăng áp với công suất 286 mã lực cùng 600 Nm mô-men xoắn . Mẫu xe Mercedes-Benz A-Class thế hệ mới chính thức chào sân Đông Nam Á hồi tháng 4 vừa qua tại đất nước Malaysia và nhanh chóng đón nhận đông đảo sự quan tâm của người tiêu dùng trong khu vực. So với thế hệ trước, A-Class 2020 sở hữu những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế nội, ngoại thất và mang đậm tư duy sáng tạo mới của hãng xe Đức. Tại Malaysia, Mercedes-Benz A-Class 2019 mới được phân phối với 2 biến thể động cơ, bao gồm động cơ xăng I4 1.6L với công suất 156 mã lực cùng lực mô-men xoắn cực đại 381 Nm, tiếp tới là khối động cơ xăng I4 2.0L với công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kém 7 cấp thế hệ mới. Với việc đối thủ truyền kiếp là mẫu BMW X5 thế hệ mới vừa được THACO đưa về nước thời gian gần đây, chắc chắn Mercedes-Benz cũng không thể làm ngơ và sẽ sớm đưa "đứa con cưng" GLE về Việt Nam để làm đối trọng trực tiếp. Ở thế hệ 2020, Mercedes-Benz GLE được cải tiến rất nhiều chi tiết từ thiết kế tới các trang bị và động cơ. Theo một số nguồn tin, GLE 2020 tại Việt Nam sẽ được bổ sung thêm nhiều trang bị E-Active Body Control, hệ thống treo khí nén Airmatic... hứa hẹn sẽ mang tới sự đa dạng về trang bị cho khách hàng. Cũng giống như "người anh em" A-Class 2020, Mercedes-Benz sẽ chính thức giới thiệu GLE mới tới giới nhà giàu Việt tại triển lãm VIMS 2019. Có thể nói, triển lãm VIMS 2019 sắp tới là sân chơi của hãng xe sang nước Đức - Mercedes-Benz khi dự kiến đồng loạt giới thiệu ra tới 3 mẫu xe mới, trong đó bao gồm cả mẫu SUV Full-size GLS 2020. Cũng gặp tình trạng tương tự như "đàn em" GLE với đối thủ X5 mới, sau khi về nước GLS sẽ phải "chạm trán" trực tiếp với đối thủ BMW X7 sừng sỏ. Được biết, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ phân phối GLS với biến thể sử dụng động cơ V6 cùng sự hỗ trợ của hệ truyền động hybrid mới giúp cho khả năng tăng tốc mượt mà hơn. Ngoài ra, các trang bị như E-Active Body Control hay hệ thống treo khí nén Airmatic... như "đàn em" GLE sẽ đều xuất hiện đầy đủ trên GLS mới. Video: Top 10 mẫu xe mới tốt nhất cho năm 2019.

Thời điểm từ quý III tới cuối năm luôn được cho là "thời gian vàng" cho việc ra mắt các mẫu xe mới, đặc biệt là tại thị trường ôtô Việt Nam. Và năm nay cũng không phải ngoại lệ khi hàng loạt các cái tên mới, hứa hẹn sẽ góp phần khuấy động sức nóng của thị trường như Mazda3 2020, Honda Accord thế hệ mới, "anh em" nhà Mercedes-Benz hay Nissan Livina - "Kẻ song sinh" của Xpander... Ra mắt công chúng khu vực Đông Nam Á từ hồi đầu năm nay tại đảo quốc Singapore nhưng cho tới tận thời điểm này, Mazda3 2020 mới vẫn chưa cập bến Việt Nam. Nhiều nguồn tin khẳng định, mẫu sedan/hatchback hạng C này sẽ ra nhập thị trường Việt cuối năm 2019. So với thế hệ cũ, Mazda3 2020 sở hữu những thay đổi mang tính "lột xác" hoàn toàn từ thiết kế nội, ngoại thất cho tới cải tiến mạnh mẽ về động cơ. Tại thị trường Malaysia, Mazda3 2020 được bán ra với 3 biến thể bao gồm 1 phiên bản sử dụng động cơ SkyActiv-G 1.5L và 2 phiên bản SkyActiv-G 2.0L, đi kèm với đó là mức giá dao động từ 790 triệu đồng. Mới đây, Honda Việt Nam cho biết, hãng đang gấp rút chuẩn bị cho lễ giới thiệu mẫu xe Honda Accord thế hệ thứ 10 hoàn toàn mới. Ngoài sở hữu những giải thưởng danh giá, uy tín trên đấu trường quốc tế, Honda Accord thế hệ mới còn chứa đựng rất nhiều những sự thay đổi tích cực của hãng xe Nhật Bản nhằm đem đến những trải nghiệm về thị giác, cảm giác lái và sự an toàn tối ưu nhất từ trước tới nay. Dự kiến, Honda Accord thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 tới thông qua triển lãm ôtô Vietnam Motor Show 2019 với 2 phiên bản sử dụng động cơ 1.5L Turbo và 2.0L Hybrid, đi kèm với đó còn là hộp số vô cấp CVT tương tự như các phiên bản tiền nhiệm. Sở hữu thiết kế nội, ngoại thất được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ "người anh em" Mitsubishi Xpander, Nissan Livina đang được xem là "con át chủ bài" của hãng xe Nhật Bản trong công cuộc chinh phục thị trường Đông Nam Á. Nếu như Xpander mang tới cái nhìn khoẻ khoắn và nam tính với những đường thẳng cắt nhau trong ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thì Livina lại mang âm hưởng nhẹ nhàng, mềm mại với triết lý V-Motion của gia đình Nissan. Nissan Livina thế hệ mới vừa được ra mắt tại Indonesia hồi đầu năm nay và đã đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Với việc sử dụng chung nền tảng động cơ với Xpander, cụ thể là khối động cơ 1.5L hứa hẹn mang tới cho Livina khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể. Dự kiến, Nissan Livina 2020 sẽ sớm ra nhập thị trường xe Việt trong quý IV năm nay. Kia Sorento 2019 được ra mắt tới các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á hồi cuối năm 2018 tại Malaysia với 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.4L và động cơ dầu 2.2L. Tuy chỉ là một phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng khi so sánh với "người tiền nhiệm", Kia Sorento 2019 vẫn mang nhiều nét thiết kế mới từ ngoại thất tới nội thất để đem đến một diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn. Mặc dù không phải mẫu xe dành được sự quan tâm quá nồng nhiệt từ người tiêu dùng nhưng Kia Sorento 2019 vẫn được hãng xe Hàn Quốc đặt không ít kỳ vọng trong việc đánh chiếm thị phần trong phân khúc Crossover tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt cuối năm nay. Audi Q8 có lẽ là mẫu xe đã không còn xa lạ gì với đại đa số dân mê xe tại Việt Nam bởi thực chất, mẫu SUV này đã ra mắt nước ta từ triển lãm VIMS 2018 và khá nhiều chiếc Audi Q8 thế hệ mới đã đến tay khách hàng trong nước thông qua diện xe nhập khẩu tư nhân với giá khoảng 5 tỷ đồng. Audi Q8 là mẫu SUV mang phong cách thiết kế mới nhất của gia đình Audi. Với lợi thế về kích thước vừa phải và các trang bị hiện đại, Audi Q8 đang đón nhận được sự quan tâm đông đảo từ giới nhà giàu thế giới cũng như tại Việt Nam. Tại triểm lãm VIMS 2018 hồi năm ngoái, Audi Việt Nam đã mang biến thể Q8 sử dụng động cơ dầu V8 tăng áp với công suất 286 mã lực cùng 600 Nm mô-men xoắn . Mẫu xe Mercedes-Benz A-Class thế hệ mới chính thức chào sân Đông Nam Á hồi tháng 4 vừa qua tại đất nước Malaysia và nhanh chóng đón nhận đông đảo sự quan tâm của người tiêu dùng trong khu vực. So với thế hệ trước, A-Class 2020 sở hữu những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế nội, ngoại thất và mang đậm tư duy sáng tạo mới của hãng xe Đức. Tại Malaysia, Mercedes-Benz A-Class 2019 mới được phân phối với 2 biến thể động cơ, bao gồm động cơ xăng I4 1.6L với công suất 156 mã lực cùng lực mô-men xoắn cực đại 381 Nm, tiếp tới là khối động cơ xăng I4 2.0L với công suất 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kém 7 cấp thế hệ mới. Với việc đối thủ truyền kiếp là mẫu BMW X5 thế hệ mới vừa được THACO đưa về nước thời gian gần đây, chắc chắn Mercedes-Benz cũng không thể làm ngơ và sẽ sớm đưa "đứa con cưng" GLE về Việt Nam để làm đối trọng trực tiếp. Ở thế hệ 2020, Mercedes-Benz GLE được cải tiến rất nhiều chi tiết từ thiết kế tới các trang bị và động cơ. Theo một số nguồn tin, GLE 2020 tại Việt Nam sẽ được bổ sung thêm nhiều trang bị E-Active Body Control, hệ thống treo khí nén Airmatic... hứa hẹn sẽ mang tới sự đa dạng về trang bị cho khách hàng. Cũng giống như "người anh em" A-Class 2020, Mercedes-Benz sẽ chính thức giới thiệu GLE mới tới giới nhà giàu Việt tại triển lãm VIMS 2019. Có thể nói, triển lãm VIMS 2019 sắp tới là sân chơi của hãng xe sang nước Đức - Mercedes-Benz khi dự kiến đồng loạt giới thiệu ra tới 3 mẫu xe mới, trong đó bao gồm cả mẫu SUV Full-size GLS 2020. Cũng gặp tình trạng tương tự như "đàn em" GLE với đối thủ X5 mới, sau khi về nước GLS sẽ phải "chạm trán" trực tiếp với đối thủ BMW X7 sừng sỏ. Được biết, Mercedes-Benz Việt Nam sẽ phân phối GLS với biến thể sử dụng động cơ V6 cùng sự hỗ trợ của hệ truyền động hybrid mới giúp cho khả năng tăng tốc mượt mà hơn. Ngoài ra, các trang bị như E-Active Body Control hay hệ thống treo khí nén Airmatic... như "đàn em" GLE sẽ đều xuất hiện đầy đủ trên GLS mới. Video: Top 10 mẫu xe mới tốt nhất cho năm 2019.