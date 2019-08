Loạt xe hơi biểu tượng của các siêu anh hùng

Đối với chúng ta, những chiếc ôtô chỉ là sản phẩm của cơ khí, là một phương tiện phục vụ việc đi lại. Tuy nhiên, chiếc xe có nhiều "công dụng" hơn khi được sử dụng bởi các siêu anh hùng trên màn bạc. Mercedes-Benz Vision AMG Vision GT - Batman: Trong phim "Justice League" (2017), hãng xe Mercedes-Benz xuất hiện khá nhiều. Trong đó, Wonder Woman lái một chiếc E-Class Cabriolet và đáng chú ý nhất là chiếc Vision AMG Vision GT của Bruce Wayne (Batman).Audi R8 của Iron Man: Fan của MCU nói chung và của Iron Man nói riêng sẽ không thể nào không biết chiếc Audi R8. Trong suốt 11 năm tồn tại của Iron Man, nhân vật Tony Stark lái những chiếc xe của Audi trong phần lớn thời gian. Trong đó, dòng xe R8 được ưu ái nhất khi xuất hiện gần như đầy đủ các phiên bản: R8 Coupe, R8 Spyder, R8 e-tron và R8 V10 Plus. Dodge Charger 1968 - Blade: Nổi tiếng từ cuối thập niên 1990, loạt phim "Blade" kể về siêu anh hùng cùng tên có nhiệm vụ diệt ma cà rồng, bảo vệ loài người. Trong phim, nhân vật Blade gắn liền với bộ áo choàng đen, thanh kiếm, kính râm và chiếc Dodge Charger R/T đời 1968. Lamborghini Murcielago - Batman: Trong phim "Batman Begins" (2005), nhân vật Bruce Wayne đã lái một chiếc Lamborghini Murcielago. Ở thời điểm đó, giới siêu xe chưa sôi động như hiện nay và Murcielago là một siêu xe xứng tầm với triệu phú Bruce Wayne. Ford F-250 của Wolverine: Phim "X-Men" (2000) được đánh giá là phim về dị nhân, siêu anh hùng hay nhất của điện ảnh thế giới trước khi kỷ nguyên phim MCU ra đời. Mazda RX8 - Cyclops: Sau thành công của "X-Men", nhà sản xuất tiếp tục cho ra mắt "X-Men 2" vào năm 2003. Trong phim này, nhân vật Cyclops cầm lái chiếc Mazda RX8. RX8 là mẫu xe thể thao vừa truyền thống, vừa mạnh mẽ - khá tương đồng với tính cách của Cyclops. Chevrolet Corvette C7 - Black Widow: Chevrolet Corvette C7 là một mẫu xe thể thao có hiệu suất đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó, mẫu xe này sở hữu thiết kế sắc sảo và huyền bí. Đó là lý do mẫu xe này được chọn để đồng hành cùng Black Widow trong "Captain America: The Winter Soldier". Lamborghini Huracan - Doctor Strange: Theo nhà sản xuất, chiếc Lamborghini Huracan khá giống với tính cách của bác sĩ Stephen Strange trước khi gặp phải tai nạn định mệnh: giỏi và kiêu ngạo.

