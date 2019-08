Bộ đôi “quái thú” Mercedes-Benz G-Class và Unimog bất ngờ lộ diện

Mercedes-Benz là một hãng xe đặc biệt với những mẫu xe dị biệt và ấn tượng. Đáng kể nhất chính là ông hoàng off-road G-Class. Trải qua bao nhiêu thế hệ, mẫu xe này vẫn luôn giữ được "chất bùn" đầy nam tính của mình. nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt, Mercedes-Benz G-Class mới đã có một màng so kè với "người anh em" Unimog. Tính đến nay, mẫu xe tải Mercedes-Benz Unimog đã có tuổi đời hơn 70 năm. Trong khi đó, dòng G-Class chỉ mới 40 tuổi. Unimog là chữ viết tắt cho cụm từ “Universal-Motor-Gerat” có nghĩa là “cỗ máy toàn cầu”. Hãng xe này ra đời vào năm 1945 khi Albert Friedrich, một trong những người đứng ra sáng lập Aero engine Design của Daimler-Benz đã quyết định chuyển hướng sang dòng xe phục vụ hoạt động nông nghiệp. Mẫu xe này nhanh chóng "ghi điểm" với thị trường và bán rất chạy do sau thế chiến thứ 2 tại châu Âu, nhu cầu tái thiết những vùng đất bị tàn phá vô cùng lớn. Tại thời điểm ra mắt vào năm 1946, Unimog có thể đạt vận tốc 50 km/h, nhanh gấp đôi bất kỳ chiếc xe nông nghiệp nào lúc bấy giờ. Ngoài ra nó còn có dẫn động AWD, khóa vi sai sau, nhiều trang bị tiện nghi... Đến năm 1953 thì Unimog chính thức được gắn trên mình logo ngôi sao 3 cánh của Mercedes. Hiện giờ, Unimog sở hữu rất nhiều model với hình dáng và kích cỡ khác nhau, đáp ứng hầu hết những nhiệm vụ khác nhau trong cuộc sống. Mục tiêu hãng xe sang Mercedes-Benz đặt ra cho tương lai của Unimog là đưa những chiếc xe trên đường phố và cao tốc vào trong các đô thị lớn, nơi mà chúng sẽ đóng vai trò như những đoàn xe kéo chuyên dụng. G-Class được xem là mẫu xe dân dụng phục vụ thời gian dài nhất của nhà Mercedes. Mẫu xe này đã được sản xuất tại nhà máy Graz ở Áo đã hơn 4 thập kỷ. Không những nổi tiếng vì "sống lâu" mà G-Class còn nổi tiếng vì chất lượng. Theo thống kê từ hãng, trong tổng số xe sản xuất từ 1979 đến giờ, vẫn có đến 80% chiếc G-Class vẫn còn được sử dụng trên toàn thế giới hiện nay Dù nội thất quá hiện đại và tiện nghi của G-Class 2019 có gây tranh cãi so với “biểu tượng lội bùn” của G-Class đó giờ. Nhưng Mercedes-Benz khẳng định G-Class vẫn giữ được cái hồn của mình. Xe vẫn có thể lội bùn, nhưng theo cách hiện đại, công nghệ, sang trọng và an toàn hơn. Video: Xem 2 tượng đài off-road Mercedes “so kè” trên địa hình.

Mercedes-Benz là một hãng xe đặc biệt với những mẫu xe dị biệt và ấn tượng. Đáng kể nhất chính là ông hoàng off-road G-Class. Trải qua bao nhiêu thế hệ, mẫu xe này vẫn luôn giữ được "chất bùn" đầy nam tính của mình. nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt, Mercedes-Benz G-Class mới đã có một màng so kè với "người anh em" Unimog. Tính đến nay, mẫu xe tải Mercedes-Benz Unimog đã có tuổi đời hơn 70 năm. Trong khi đó, dòng G-Class chỉ mới 40 tuổi. Unimog là chữ viết tắt cho cụm từ “Universal-Motor-Gerat” có nghĩa là “cỗ máy toàn cầu”. Hãng xe này ra đời vào năm 1945 khi Albert Friedrich, một trong những người đứng ra sáng lập Aero engine Design của Daimler-Benz đã quyết định chuyển hướng sang dòng xe phục vụ hoạt động nông nghiệp. Mẫu xe này nhanh chóng "ghi điểm" với thị trường và bán rất chạy do sau thế chiến thứ 2 tại châu Âu, nhu cầu tái thiết những vùng đất bị tàn phá vô cùng lớn. Tại thời điểm ra mắt vào năm 1946, Unimog có thể đạt vận tốc 50 km/h, nhanh gấp đôi bất kỳ chiếc xe nông nghiệp nào lúc bấy giờ. Ngoài ra nó còn có dẫn động AWD, khóa vi sai sau, nhiều trang bị tiện nghi... Đến năm 1953 thì Unimog chính thức được gắn trên mình logo ngôi sao 3 cánh của Mercedes. Hiện giờ, Unimog sở hữu rất nhiều model với hình dáng và kích cỡ khác nhau, đáp ứng hầu hết những nhiệm vụ khác nhau trong cuộc sống. Mục tiêu hãng xe sang Mercedes-Benz đặt ra cho tương lai của Unimog là đưa những chiếc xe trên đường phố và cao tốc vào trong các đô thị lớn, nơi mà chúng sẽ đóng vai trò như những đoàn xe kéo chuyên dụng. G-Class được xem là mẫu xe dân dụng phục vụ thời gian dài nhất của nhà Mercedes. Mẫu xe này đã được sản xuất tại nhà máy Graz ở Áo đã hơn 4 thập kỷ. Không những nổi tiếng vì "sống lâu" mà G-Class còn nổi tiếng vì chất lượng. Theo thống kê từ hãng, trong tổng số xe sản xuất từ 1979 đến giờ, vẫn có đến 80% chiếc G-Class vẫn còn được sử dụng trên toàn thế giới hiện nay Dù nội thất quá hiện đại và tiện nghi của G-Class 2019 có gây tranh cãi so với “biểu tượng lội bùn” của G-Class đó giờ. Nhưng Mercedes-Benz khẳng định G-Class vẫn giữ được cái hồn của mình. Xe vẫn có thể lội bùn, nhưng theo cách hiện đại, công nghệ, sang trọng và an toàn hơn. Video: Xem 2 tượng đài off-road Mercedes “so kè” trên địa hình.