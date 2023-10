Loạt SUV cỡ C giảm trăm triệu tại Việt Nam, có cả xe mới ra mắt

Bước sang giai đoạn cuối của năm 2023, thị trường ôtô Việt trở nên nhộn nhịp hơn hẳn nhờ màn khuấy động của loạt xe mới. Cùng với đó, các hãng vẫn tiếp tục chăm chỉ làm khuyến mãi với nhiều ưu đãi giảm giá sâu nhằm kích cầu doanh số. Đáng chú ý nhất là phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam khi tất cả các mẫu xe trong nhóm đều có khuyến mãi, kể cả các "tân binh" vừa trình làng. MG RX5 tại Việt Nam

Đầu tiên, phải kể đến "lính mới" MG RX5 vừa mở bán ngày 25/9 vừa qua. Ngay trong lễ ra mắt, nhà phân phối SAIC Việt Nam đã tuyên bố dành tặng 299 khách hàng mua xe đầu tiên 30 - 40 triệu đồng tiền mặt, trừ thẳng vào giá xe. MG RX5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với 2 phiên bản, gồm RX5 1.5 STD và RX5 1.5 LUX cùng giá bán tương ứng 739 triệu đồng và 829 triệu đồng. Nhờ ưu đãi chính hãng, giá xe trở về mức chỉ từ 699 - 799 triệu đồng, không chỉ thấp nhất phân khúc, mà còn ngang hàng với xe nhóm dưới. MG RX5 tại Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, 1.5 L, sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, có thời gian chuyển số chỉ 0,2 giây. Haval H6 tại Việt Nam

Mẫu xe hoàn toàn mới đến từ thương hiệu lần đầu gia nhập Việt Nam - Haval H6 đang giảm giá ngay khi ra mắt với chương trình tặng bảo hiểm thân vỏ, thẻ ưu đãi sử dụng dịch vụ bảo dưỡng định kỳ trị giá 50 triệu và hỗ trợ khách hàng đổi sang xe mới với ưu đãi thêm 20 triệu đồng. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.683x1.886x1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.738 mm Haval H6 HEV có vẻ ngoài uy mãnh, kích thước rộng lớn. Haval H6 tại Việt Nam được nhập khẩu Thái Lan với một tùy chọn phiên bản HEV duy nhất cùng giá bán 1,096 tỷ đồng. Xe được trang bị động cơ hybrid, là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 243 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm. Cỗ máy lai này chỉ tiêu thụ hết 5,5 lít/100km đường hỗn hợp, ghi nhận thấp nhất nhóm xe CUV cỡ C ở thời điểm hiện tại. Honda CR-V

Dòng xe đang có mức giảm giá lớn nhất phân khúc CUV cỡ C ở thời điểm hiện tại chính là Honda CR-V. Theo đó, mẫu xe này đang được hãng giảm trực tiếp 150 triệu đồng tiền mặt vào giá xe. Cộng thêm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ và các quà tặng từ Nhà Phân phối, tổng giá trị ưu đãi ước tính lên tới gần 200 triệu đồng. Honda CR-V là mẫu SUV được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, dứt khoát, đậm tính thể thao. Về nội thất, mẫu SUV Nhật Bản được trang bị đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, màn hình giải trí 7 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto; hệ thống âm thanh 8 loa,... Honda CR-V tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản: E, G, L và LSE cùng giá niêm yết lần lượt là 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng, 1,118 tỷ đồng và 1,138 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ: DOHC I4, 1.5L, sinh công suất/ Mô-men xoắn tương ứng 188 mã lực/ 240 Nm. Ford Territory

Ford Việt Nam hiện cũng đang triển khai chương trình giảm giá trực tiếp cho dòng xe Territory. Trong đó, mức giảm cao nhất 73 triệu đồng được áp dụng cho bản Titanium 1.5 AT; bản Titanium X 1.5 AT giảm 65 triệu đồng; bản tiêu chuẩn Trend 1.5 AT có mức giảm 50 triệu đồng. Cộng với chính sách hỗ trợ 50% phí trước bạ dành cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, giá lăn bánh xe Ford Territory giảm nhiều nhất tới gần 130 triệu đồng. Mức giá xe Ford Territory tại Việt Nam hiện niêm yết từ 822 - 954 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm. KIA Sportage

Trong tháng 9, KIA Việt Nam thực hiện điều chỉnh giá loạt xe, trong đó có Sportage. Cụ thể, các phiên bản của KIA Sportage được điều chỉnh giảm từ 10 - 60 triệu đồng, đưa giá xe trở về mức 799 - 1.019 triệu đồng thay vì con số 859 - 1.029 triệu đồng. Tính thêm chính sách giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ, khách mua xe KIA Sportage thế hệ mới tại Việt Nam có thể tiết kiệm được chi phí lăn bánh nhiều nhất lên tới 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, các dòng xe khác thuộc nhóm C-CUV như Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson cũng đang nhận ưu đãi hấp dẫn, từ hỗ trợ lãi suất vay mua xe, quà tặng giá trị từ hãng cho đến giảm phí trước bạ theo Nghị định 41. Video: Top 10 SUV hạng sang bán lại "mất giá" nhiều nhất.

