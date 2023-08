Đại lý hé lộ giá bán Skoda Karoq tại Việt Nam, từ 1,07 tỷ đồng?

Theo kế hoạch, vào tháng 9 năm nay, thương hiệu Skoda của Cộng hòa Séc sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. 2 mẫu xe đầu tiên mà Skoda giới thiệu ở thị trường Việt Nam là Karoq và Kodiaq. Tuy thời điểm xe ra mắt chưa đến nhưng nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã bất ngờ hé lộ số phiên bản và giá bán Skoda Karoq 2023. Theo đó, mẫu SUV cỡ C này sẽ có 2 phiên bản là Ambition 1.4 TSI Turbo và Style 1.4 TSI Turbo. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 1,07 tỷ và 1,15 tỷ đồng. Nếu đây là những con số chính thức thì giá xe Skoda Karoq khá cao trong phân khúc SUV cỡ C. Skoda Karoq sẽ đắt hơn phần lớn các đối thủ như Mazda CX-5 (749 - 869 triệu đồng), Hyundai Tucson (845 triệu đến 1,06 tỷ đồng) hay Ford Territory (822 - 954 triệu đồng). Mẫu xe này sẽ chỉ rẻ hơn Haval H6 (1,096 tỷ) và Honda CR-V (998 triệu - 1,118 tỷ đồng). Việc Skoda Karoq tại Việt Nam có giá cao có lẽ cũng không quá bất ngờ vì đây vốn là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Vì là xe nhập khẩu nên mẫu SUV cỡ C này cũng không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Tuy được định vị trong phân khúc SUV cỡ C nhưng Skoda Karoq có kích thước chỉ như SUV cỡ B+. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB A1 của tập đoàn mẹ Volkswagen, tương tự T-Cross ở thị trường châu Âu, mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.382 x 1.841 x 1.603 - 1.614 mm và chiều dài cơ sở 2.638 mm, ngang ngửa Toyota Corolla Cross. Bên cạnh đó, Karoq còn sở hữu thiết kế khá khỏe khoắn và nam tính đặc trưng của thương hiệu Skoda. Nguyên nhân là bởi mẫu xe này mang trên mình những đường dập gân và chi tiết cắt xẻ sắc sảo thay vì bo tròn. Hiện trang bị của Skoda Karoq ở Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe đi kèm đèn pha LED tiêu chuẩn hoặc LED ma trận tùy chọn và vành la-zăng có đường kính từ 17 - 19 inch. Bên trong Skoda Karoq mới cập cảng Việt Nam cách đây không lâu là không gian nội thất bọc da màu đen. Mặt táp-lô được trang trí bằng nẹp kim loại trong khi tapi cửa có chi tiết ốp gỗ. Thêm vào đó là vô lăng 3 chấu với thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước khoảng 8 inch cũng như cần số khá lớn. Tại Việt Nam, Skoda Karoq sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, tạo ra công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Chưa rõ động cơ này đi kèm với loại hộp số nào. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, động cơ có thể kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo công bố của hãng, trong giai đoạn đầu, các dòng xe Skoda phân phối tại Việt Nam là những phiên bản nhập khẩu. Nhiều khả năng Skoda Karoq tại Việt Nam sẽ có những tính năng an toàn chủ động ADAS như phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm sớm, phanh khẩn cấp trong thành phố, hệ thống kiểm soát hành trình dự đoán trước, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ làn đường thích ứng hoặc hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Video: Bắt gặp Skoda Karoq đi kiểm định tại Hà Nội.

