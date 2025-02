“Hot girl ảnh thẻ” khoe dáng nuột trong bikini nhỏ xíu bên hồ bơi

Rũ bỏ hình tượng trong trẻo, ngây thơ ngày nào, nàng "hot girl ảnh thẻ" Lê Lý Lan Hương thường xuất hiện với hình ảnh gợi cảm khiến nhiều người không thể rời mắt. Mới đây cô nàng vừa đăng tải loạt ảnh diện bikini hai mảnh check-in bên hồ bơi. Nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình nuột nà không tì vết của cô nàng khiến người theo dõi phải xuýt xoa. Vào năm 2013, trên mạng xã hội xôn xao về bức ảnh thẻ của cô gái Lê Lý Lan Hương vì nhan sắc xinh xắn như búp bê. Với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím cùng làn da trắng, cô nàng xinh xắn này được dân mạng gọi là " hot girl ảnh thẻ". Cũng chính bức ảnh thẻ định mệnh ấy đã giúp cô nàng có một hướng khác trong cuộc đời. Cô nàng được mời làm mẫu ảnh, trở thành người có sức ảnh hưởng khá lớn trong cộng đồng trẻ. Thời gian đầu, Lan Hương theo đuổi phong cách ngọt ngào, nhẹ nhàng, nữ tính. Cô nàng cũng bén duyên với web drama (phim ngắn nhiều tập chiếu trên mạng) và trở thành diễn viên trẻ. Ở thời điểm hiện tại, sau chục năm kể từ ngày "nổi tiếng sau một đêm", Lan Hương có cuộc sống đầy đủ, có thể tự do về tài chính. Phong cách của "hot girl ảnh thẻ" ngày nào cũng có phần thay đổi so với trước đây. Không còn theo đuổi hình tượng nữ tính, ngọt ngào, cô gái SN 1994 chuyển sang phong cách gợi cảm, quyến rũ.

