Cận cảnh Subaru Forester Wilderness 2026 - xe SUV cho dân mê offroad

Subaru Forester Wilderness 2026 mới sở hữu dáng dấp mạnh mẽ, hầm hồ, phù hợp cho những chuyến phiêu lưu, offroad. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt, cản trước, vòm bánh xe được làm tối màu tạo sự khỏe khoắn, cứng cáp cho xe. Mẫu xe SUV Subaru Forester Wilderness còn có các điểm nhấn màu đồng ở nắp móc kéo, đèn sương mù LED hình lục giác, tấm bảo vệ gầm và giá nóc tiêu chuẩn chịu tải trọng tĩnh lên đến 362 kg. Xe được trang bị lốp địa hình Yokohama Geolandar cùng với bộ mâm kích thước 17 inch sơn màu đen, hệ thống treo nâng cấp và hệ thống làm mát cải tiến hơn phiên bản Forester tiêu chuẩn. Dưới gầm xe, Wilderness có lò xo và bộ giảm chấn dài hơn, tăng khoảng sáng gầm lên 236mm, cao hơn mức 233 mm của thế hệ trước. Xe có góc tới, góc vượt đỉnh dốc và góc thoát lần lượt là 23,5°, 21° và 25,5°. Các thông số này lần lượt đều tăng so với phiên bản tiền nhiệm là 234 mm, 19°, 19,6° và 24,6°. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Subaru Forester Wilderness được bố trí không quá khác biệt so với bản thường. Xe chỉ có một số điểm nhấn màu đồng đặc biệt xuyên suốt, đồng bộ với phong cách ngoại thất như: khu vực vô lăng, cần số, chỉ thêu nổi ở tapi cửa, tap lô, ghế... Xe có hệ thống giải trí kích thước 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch giờ đây được nâng cấp đồ họa Wilderness. Ghế ngồi trên xe được bọc chất liệu StarTex chống thấm nước và dễ dàng lau rửa. Trên tựa đầu ghế có dòng chữ “Subaru Wilderness" với hình dãy núi được dập chìm tạo điểm nhấn. Khu vực hàng ghế sau của xe có không gian để chân lên đến 1.000 mm. Khi gập tựa lưng 60:40, thể tích khoang hành lý được tăng lên mức tối đa 1.957 lít. Cung cấp sức mạnh cho Subaru Forester Wilderness mới vẫn là động cơ boxer dung tích 2.5L, sản sinh công suất cực đại 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số CVT Lineartronic, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng Subaru Symmetrical, chức năng X-MODE với 2 chế độ Snow/Dirt (tuyết/đường đất) và Deep Snow/Mud (tuyết dày/bùn lầy). Về trang bị an toàn, Subaru Forester Wilderness sở hữu gói công nghệ EyeSight phiên bản mới nhất. Hiện mức giá xe Subaru Forester Wilderness 2026 chưa công bố, nhưng dự kiến, xe sẽ có mặt tại các đại lý vào mùa thu năm nay. Forester Wilderness bản tiền nhiệm đang có giá bán dao động từ 29.810 - 39.995 USD (756,4 triệu - 1,014 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Subaru Forester Wilderness 2026 mới.

