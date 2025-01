Loạt siêu xe bạc tỷ nổi bật về Việt Nam trong năm 2024

Trong năm 2024, các siêu xe về Việt Nam được nhập khẩu chính hãng và tư nhân khá đa dạng, nhưng ở lại và tìm chủ nhân thì rất ít. Đáng chú ý, trong năm này, 1 công ty nhập khẩu tư nhân đã mạnh dạn nhập siêu xe Ferrari 812 GTS về nước cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Dù số lượng siêu xe nhập tư về Việt Nam trong năm 2024 không nhiều, nhưng nó cũng là hy vọng cho năm 2025 có nhiều xe ngoài về hơn, bên cạnh các mẫu xe chính hãng. Ở phía chính hãng, Ferrari mang về nước rất nhiều các mẫu xe nổi bật, nhưng lạ chính là Roma Spider đầu tiên về Việt Nam, xe sở hữu màu đen ánh kim đỏ, và nhập về để tìm khách hàng, chỉ vài tuần sau khi ra mắt báo chí, chiếc Ferrari Roma Spider đã được 1 đại gia Hà Nội chốt mua. Ferrari Roma Spider sử dụng khối động cơ V8, tăng áp, dung tích 3.9 lít, tạo ra công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm, động cơ kết nối với hộp số ly hợp kép 8 cấp. Những trang bị này cho phép Ferrari Roma Spider có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h. Phía McLaren cũng không chịu kém cạnh khi mang cặp đôi McLaren 750S và McLaren 750S Spider về nước giới thiệu, trước khi bàn giao cho 2 đại gia sinh sống ở TP HCM, riêng 750S Coupe sở hữu màu sơn gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của 2 chiếc McLaren Artura Spider. So với McLaren 720S, tân binh 750S cũng được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, nhưng lại mạnh hơn 4%, cụ thể trái tim trên xe McLaren 750S sẽ sản sinh công suất tối đa 740 mã lực, thay vì 710 mã lực, tại tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Động cơ của 750S được đặt dọc ở giữa xe, kết hợp cùng hộp số tự động SSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau RWD. Nhờ đó, McLaren 750S có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 2,8 giây, từ 0-200 km/h trong 7,2 giây và 0-299 km/h trong 19,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h. Còn với hãng siêu xe Lamborghini tại Việt Nam, họ đã có 1 năm bận rộn với việc ra mắt mẫu siêu xe chiến lượng là Revuelto tại thị trường Việt Nam, bên cạnh đó còn bàn giao rất nhiều mẫu xe khác như Huracan Tecnica, Urus S hay Urus Performante. Là siêu xe thương mại đầu tiên của Lamborghini được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), vì thế, Revuelto nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó, siêu bò này dù vẫn dùng máy xăng V12 như các bản đàn anh nhưng lại nhẹ hơn 17 kg, đồng thời lại tạo ra công suất tối đa lớn hơn, đạt 825 mã lực tại tua máy 9.250 vòng/phút, cao hơn 125 mã lực so với Aventador. Kết hợp với mô-tơ điện, động cơ của siêu xe này tạo ra công suất tổng cộng 1.015 mã lực. Đây là siêu xe thương mại đầu tiên của hãng Lamborghini có công suất tối đa vượt ngưỡng 1.000 mã lực. Những thông số ấn tượng trên đã giúp cho siêu xe Lamborghini Revuelto LB744 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,5 giây, từ 0-200 km/h trong thời gian dưới 7 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h. So với đàn anh Lamborghini Aventador Ultimae, siêu xe mới này tăng tốc nhanh hơn nhưng vận tốc tối đa thấp hơn 5 km/h, thậm chí so với đối thủ Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Revuelto dù dùng máy mạnh hơn, công suất cao hơn nhưng 0-100 km/h tương đương nhau. Giá lăn bánh của mẫu xe Lamborghini Revuelto tại Việt Nam sẽ trên 50 tỷ đồng, ngang với siêu xe mui trần Ferrari SF90 Spider đã có 2 xe về Việt Nam. Tại thị trường nước ngoài, dòng siêu xe Lamborghini Revuelto có giá bán chính hãng hơn 13,5 tỷ đồng. Video: Siêu xe McLaren Artura ra mắt Việt Nam năm 2024.

