Ngắm siêu phẩm Mercedes-AMG PureSpeed giới hạn 250 chiếc

Từng được trình làng tại chặng đua Monaco Grand Prix 2024, siêu phẩm Mercedes-AMG PureSpeed mui trần hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt toàn cầu sau thời gian dài thử nghiệm. Được phát triển trên nền tảng SL-Class, siêu phẩm Mercedes-AMG PureSpeed cũng là mẫu xe đầu tiên thuộc dải sản phẩm cao cấp Mythos Series, được lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua huyền thoại của thương hiệu. Ngoại thất của phiên bản chính thức không có nhiều sự khác biệt so với lần ra mắt vào tháng 5/2024 với phần thân thấp, nắp capo dài cũng như mũi xe cá mập. Thay thế cho cột A trên những chiếc SL-Class là 2 khung bảo vệ lật xe và cơ cấu an toàn HALO, vốn được sử dụng trên các mẫu xe đua F1 kể từ năm 2018. Đi kèm là cặp nón bảo hiểm thửa riêng cho Mercedes-AMG PureSpeed với phối màu tương đồng ngoại thất, giúp 2 người trên xe có thể giao tiếp hoặc nghe nhạc. Gói tùy chọn Motorsport Styling sở hữu 2 màu sơn tương phản là đỏ Le Mans Red và xám Graphite Grey với các họa tiết AMG. Số đeo 10 tri ân cho huyền thoại Mercedes 2-Liter Rennwagen chiến thắng chặng đua Targa Florio vào năm 1924. Trong khi đó, logo AMG được đặt ở khung bảo vệ chống lật phía sau tựa đầu lấy cảm hứng từ chiếc 300 SLR giành chiến thắng tại chặng đua Mille Miglia năm 1955. Với lần ra mắt này, những chủ nhân của Mercedes-AMG PureSpeed hoàn toàn mới có thể chiêm ngưỡng trực tiếp thiết kế nội thất của mẫu speedster này. Tuy vậy, thiết kế nội thất của PureSpeed không có quá nhiều thay đổi so với các mẫu SL-Class tiêu chuẩn. Khoang lái được phối 2 tông màu tương phản trắng Crystal White/ đen. Xe được trang bị tiêu chuẩn vô lăng AMG Performance và ghế thể thao AMG Performance với phần ốp lưng bằng sợi carbon, bổ sung thêm chức năng sưởi ấm vai và gáy. Một số tùy chọn dành riêng cho phiên bản này như đồng hồ analogue IWC Schaffhausen, hệ thống âm thanh Burmester High-End 3D Surround 15 loa công suất 1.170 W... Trái tim của Mercedes-AMG PureSpeed là khối động cơ động cơ V8 Biturbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số 9 cấp AMG SPEEDSHIFT MCT 9G và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh AMG Performance 4MATIC+. Mẫu speedster này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,6 giây, trước khi đạt được vận tốc tối đa 315 km/h. Xe cũng được bổ sung chức năng đánh lái bánh sau giúp tối ưu khả năng vận hành trên mọi dải tốc độ. Mercedes-AMG PureSpeed đã chính thức xuất hiện tại chặng đua F1 Abu Dhabi Grand Prix 2024. Mức giá của mẫu siêu xe giới hạn 250 chiếc này không được tiết lộ. Video: Chi tiết Mercedes-AMG PureSpeed mui trần hoàn toàn mới.

