GAC GS3 của Trung Quốc sắp về Việt Nam, đấu Toyota Corolla Cross?

Theo một nguồn tin thân cận, mẫu xe Trung Quốc GAC GS3 2025 mới dự kiến sẽ chính thức được phân phối tại Việt Nam ngay trong năm 2025. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Nếu thông tin này được xác nhận, mẫu xe SUV GAC GS3 Trung Quốc sẽ trở thành sản phẩm thứ tư của thương hiệu GAC tại Việt Nam, nối tiếp bộ đôi GAC M8 và GS8 đã ra mắt vào giữa năm ngoái, cùng với GAC M6 Pro từng xuất hiện tại triển lãm VMS 2024. Được định vị thuộc phân khúc SUV cỡ B+, GAC GS3 (hay còn có tên GS3 Emzoom tại một số thị trường) sở hữu thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.410 x 1.850 x 1.600 mm, trục cơ sở dài 2.650 mm. So với Toyota Corolla Cross, mẫu xe này ngắn hơn 50 mm nhưng lại rộng hơn 25 mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 10 mm. Về ngoại hình, GAC GS3 gây ấn tượng với phong cách thiết kế góc cạnh, sử dụng nhiều đường gân dập nổi mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn kéo dài, liền mạch với cụm đèn định vị LED, trong khi cụm đèn pha chính được đặt thấp và sơn màu đen bóng tạo sự tương phản. Phần hông xe được trang bị tay nắm cửa ẩn vào thân, tăng tính thẩm mỹ so với các đối thủ cùng phân khúc. Mâm xe tiêu chuẩn có kích thước 18 inch, ngoài ra còn có tùy chọn gói R-style nâng cấp lên mâm 19 inch và các chi tiết thể thao. Đuôi xe phiên bản thể thao thu hút sự chú ý với cụm ống xả đôi đặt giữa, mang phong cách của những mẫu xe hiệu suất cao. Không gian nội thất của GAC GS3 hướng đến sự tối giản nhưng hiện đại. Hệ thống nút bấm vật lý và núm xoay vẫn được duy trì để tăng tính tiện dụng. Xe được trang bị màn hình trung tâm kích thước 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, kết hợp với cụm đồng hồ tốc độ dạng màn hình 3,5 inch hoặc 7 inch tùy phiên bản. Ngoài ra, các tiện ích khác bao gồm ghế làm mát, cửa sổ trời, gương chống chói tự động, đèn viền nội thất và hệ thống lọc không khí PM1.0. Dưới nắp ca-pô, GAC GS3 được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này vượt trội hơn hẳn Toyota Corolla Cross về hiệu năng. Tuy nhiên, hệ thống treo trước và sau vẫn là dạng McPherson và dầm xoắn. Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất của GAC GS3 sở hữu 6 túi khí, phanh tay điện tử, hỗ trợ xuống dốc, cùng gói công nghệ ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp, hỗ trợ lái xe trong tắc đường và nhận diện biển báo giao thông. Hiện tại, giá xe GAC GS3 2025 chưa được hé lộ chính thức. Mẫu xe này đang được lắp ráp tại nhà máy ở Quảng Châu (Trung Quốc) và Kuala Lumpur (Malaysia). Dù chưa rõ xe nhập khẩu về Việt Nam sẽ đến từ đâu, nhưng Malaysia có thể là nguồn cung khả thi hơn. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV GAC GS3 của Trung Quốc.

