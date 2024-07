Loạt ôtô giảm giá trên dưới 200 triệu tại Việt Nam trong tháng 7/2024

MG RX5 giảm cao nhất 180 triệu

Ngay trong tháng 7, hàng loạt mẫu ôtô giảm giá mạnh tại Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến hãng xe hơi MG triển khai chương trình ưu đãi chính hãng cho loạt sản phẩm hiện bán tại Việt Nam, trong đó có RX5. Chưa dừng lại ở đó, đại lý điều chỉnh thêm ưu đãi khiến giá xe MG RX5 giảm sâu hơn nữa. Theo đó, một đại lý tại Hà Nội chào bán chiếc MG RX5 STD bản tiêu chuẩn với giá 559 triệu đồng, thấp hơn 180 triệu đồng so với giá niêm yết (739 triệu đồng). Theo lời nhân viên tư vấn, mẫu SUV cỡ C có giá hấp dẫn do đây là chiếc xe bị khách hàng bỏ cọc. Khảo sát giá tại đại lý khác, MG RX5 đang được chào bán với mức giảm 140 triệu đồng đối với bản STD, giá tới tay người tiêu dùng chỉ còn 599 triệu đồng. Trong khi đó, bản LUX cao cấp giảm tới 180 triệu đồng, từ giảm từ 829 triệu xuống còn 649 triệu đồng. Mức giảm này đưa giá xe MG RX5 rẻ ngang ôtô cỡ B như Kia Seltos, Hyundai Creta, Hyundai Creta. Đồng thời là mẫu xe rẻ nhất phân khúc. Nissan Kicks e-power giảm 230 triệu đồng

Nhằm hạn chế hàng tồn, Nissan chưa vội đưa bản 2024 về nước để tạo thời gian cho đại lý giải phóng hàng tồn kho đối với mẫu xe Nissan Kicks. Hiện tại, khách hàng ký hợp đồng sẽ được đại lý "chiết khấu" 230 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe Nissan Kicks hiện chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bản V (giá niêm yết 858 triệu đồng). Sau khi trừ ưu đãi, giá xe Nissan Kicks giảm thực tế còn 628 triệu đồng. Được biết, trong tháng 7 này, Nissan Việt Nam còn hỗ trợ 150% lệ phí trước bạ cho mẫu xe Nissan Kicks, điều này giúp khách hàng tiết kiệm thêm 129-154 triệu đồng khi làm thủ tục lăn bánh. Ưu đãi khủng từ đại lý và hãng xe giúp Nissan Kicks trở thành một trong những mẫu SUV giảm sâu nhất tại Việt Nam. Nissan Navara giảm gần 200 triệu đồng

Cuối tháng 6, đại lý đã triển khai chương trình giảm giá sâu cho khách mua xe bán tải Navara, mức giảm cao nhất lên tới 190 triệu đồng dành cho bản tầm trung VL 4WD. Nhờ đó, giá xe Nissan Navara VL 4WD giảm từ 945 triệu đồng xuống còn 755 triệu đồng. Ngoài ra, bản Pro4X 4WD cao cấp giảm 120 triệu đồng, từ 970 triệu đồng xuống 850 triệu đồng. Bản Tiêu chuẩn EL 2WD giảm từ 699 triệu đồng xuống còn 625 triệu đồng, tức giảm 74 triệu đồng. Đây là chương trình ưu đãi riêng tại đại lý. Vì thế mức giảm không đồng nhất giữa các đơn vị bán hàng. Tất cả những chiếc Nissan Navara giảm giá khủng đều là xe sản xuất năm 2023. Việc đại lý mạnh tay giảm tới 190 triệu đồng cho khách mua xe Nissan Navara được cho là động thái xả hàng tồn để chuẩn bị đón nhận lô xe 2024 sắp về nước. Vì thế, người dùng có cơ hội sở hữu mẫu xe bán tải này với giá hấp dẫn. Skoda Karoq và Kodiaq giảm 200 triệu đồng Bộ đôi SUV Skoda Karoq và Kodiaq đang được hãng xe và đại lý áp dụng ưu đãi lên tới 200 triệu đồng. Trong đó, Skoda Karoq nhận được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ đối với hai phiên bản Ambition 1.4 TSI và Style 1.4 TSI. Skoda Kodiaq ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với bản Style 2.0 TSI và 100% ở bản Ambition 1.4 TSI. Giá xe Skoda Karoq dao động từ 999 triệu - 1,089 tỷ đồng nên giá trị của khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 99 - 120 triệu đối với bản Ambition 1.4 TSI và 109 - 130 triệu đồng đối với bản Style 1.4 TSI. Giá bán của Skoda Kodiaq là 1,409 tỷ đồng đối với bản Style 2.0 TSI và 1,189 tỷ đối với bản Ambition 1.4 TSI. Nếu mua xe trong tháng 7, khách hàng tiết kiệm được khoản tiền từ 70-142 triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký ra biển. Ngoài ưu đãi, Skoda tăng thời gian bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, (tùy điều kiện nào đến trước). Ngoài ra, khách mua xe còn được tặng kèm bộ phụ kiện chính hãng, bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong 1 năm (không quy đổi thành tiền mặt). Video: Đánh giá nhanh bộ đôi Skoda Karoq và Kodiaq tại Việt Nam.

