Loạt ôtô ế nhất Việt Nam tháng 1/2024, xe Toyota Việt Nam "đội sổ"

Danh sách top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 1/2024 được ví như "sân chơi" riêng của các "ông lớn" trong ngành xe Nhật Bản, bởi 10 vị trí đều dành cho các sản phẩm của Toyota, Suzuki, Mazda, Honda, Isuzu. Trong đó, Toyota Việt Nam có 6 xe ế nhất trên tổng số 10 mẫu xe. Chưa tính Toyota Hilux và Land Cruiser Prado đang nằm ngoài danh sách do không bán được 1 chiếc xe nào trong tháng 1/2024. Nếu chỉ tính những mẫu xe có lượng tiêu thụ thấp nhất tháng 1 thì Suzuki Ciaz đang dẫn đầu với vỏn vẹn 3 xe bán ra. Những năm gần đây, Suzuki Ciaz là mẫu sedan liên tục được nhắc tên trong danh sách xe bán chậm. Tuy nhiên, với doanh số 3 xe bán ra trong tháng 1/2024, Ciaz đã cải thiện rõ rệt sức tiêu thụ so với tháng 12/2023 (doanh số 1 xe). Năm 2023, Ciaz từng được vinh danh là mẫu xe ế nhất thị trường Việt với tổng doanh số 37 chiếc. Mazda BT50 xếp thứ 2 trong danh sách với 5 xe bán ra thị trường. Sự trở lại của BT-50 sau nhiều tháng "thoát ế" phần nào phản ánh sự khó khăn của thị trường bởi mẫu xe này vốn nhận được sự quan tâm khá lớn từ người Việt. Bằng chứng là doanh số tháng 12/2023 của Mazda BT-50 đạt 57 xe và cả năm 2023, Mazda đã bán tổng cộng 812 chiếc. Toyota Alphard xếp thứ 3 với 6 xe bán ra, giảm 15 xe so với lượng xe bán được trong tháng 12/2023. Tại Việt Nam, Toyota Alphard khá được ưa chuộng và được gọi với biệt danh "Chuyên cơ mặt đất". Do là dòng sản phẩm cao cấp của Toyota (giá dao động từ 4,370 - 4,475 tỷ đồng) nên Alphard khó tiếp cận khách hàng. Toyota Yaris có dấu hiệu tăng trưởng mạnh trong tháng 1 nhưng vẫn phải chấp nhận ghi danh ở vị trí thứ 4 trong danh sách này. Tháng 1 vừa qua, người Việt mua 7 xe Yaris, tăng 2 xe so với tháng 12/2023. Mẫu xe cỡ B của Toyota trải qua đợt nâng cấp vào cuối năm 2020, được phân phối dưới dạng xe nhập Thái. Vị trí thứ 5 thuộc về mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord với 8 xe bán ra, tăng 1 xe so với thành tích của tháng liền trước. Accord là xe ế nhất của Honda Việt Nam. Năm 2023, doanh số của mẫu sedan cỡ D này chỉ đạt 58 xe. Với 16 chiếc bán ra trong tháng 1/2024, Toyota Land Cruiser đã giảm tới 40 chiếc so với tháng liền trước. Doanh số này khiến mẫu SUV 7 chỗ cao cấp của Toyota lọt vào top xe ế với vị trí thứ 8. Cả năm 2023, Toyota Land Cruiser bán ra thị trường 554 chiếc. Đứng ở vị trí thứ 9 và lần đầu tiên lọt top xe ế, nhưng Toyota Innova Cross mới chính là cái tên gây thất vọng nhất của Toyota. Tháng 1/2024 vừa qua, Toyota bán ra với chỉ 17 chiếc Innova Cross, tụt thảm hại so với 224 chiếc của tháng 12/2023. Trong khi đó, đây là mẫu xe mang rất nhiều kỳ vọng của Toyota khi ra mắt vào cuối năm 2023. Thêm một mẫu bán tải nữa góp mặt trong danh sách này, đó chính là Isuzu D-max. Tháng 1/2024 vừa qua, D-max chỉ có doanh số 18 chiếc, giảm 29 chiếc so với tháng liền trước. Cả năm 2023, Isuzu D-max bán ra thị trường Việt Nam 519 chiếc. Isuzu Mu-X là mẫu xe "ế trường kỳ" tại Việt Nam, tháng 1/2024 vừa qua ghi nhận 19 xe bán ra, giảm so với tháng trước (42 xe). Tổng cộng trong năm 2023, đã bán được 236 xe. Giá bán của Isuzu Mu-X dao động từ 779 triệu đến 990 triệu đồng. Mẫu xe crossover Mazda CX-30 đạt 27 xe bán ra, giảm so với tháng trước (102 xe). Trong năm 2023, đã bán được 1,623 xe. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 839 triệu đến 899 triệu đồng. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 1/2024.

Danh sách top ôtô ế nhất Việt Nam tháng 1/2024 được ví như "sân chơi" riêng của các "ông lớn" trong ngành xe Nhật Bản, bởi 10 vị trí đều dành cho các sản phẩm của Toyota, Suzuki, Mazda, Honda, Isuzu. Trong đó, Toyota Việt Nam có 6 xe ế nhất trên tổng số 10 mẫu xe. Chưa tính Toyota Hilux và Land Cruiser Prado đang nằm ngoài danh sách do không bán được 1 chiếc xe nào trong tháng 1/2024. Nếu chỉ tính những mẫu xe có lượng tiêu thụ thấp nhất tháng 1 thì Suzuki Ciaz đang dẫn đầu với vỏn vẹn 3 xe bán ra. Những năm gần đây, Suzuki Ciaz là mẫu sedan liên tục được nhắc tên trong danh sách xe bán chậm. Tuy nhiên, với doanh số 3 xe bán ra trong tháng 1/2024, Ciaz đã cải thiện rõ rệt sức tiêu thụ so với tháng 12/2023 (doanh số 1 xe). Năm 2023, Ciaz từng được vinh danh là mẫu xe ế nhất thị trường Việt với tổng doanh số 37 chiếc. Mazda BT50 xếp thứ 2 trong danh sách với 5 xe bán ra thị trường. Sự trở lại của BT-50 sau nhiều tháng "thoát ế" phần nào phản ánh sự khó khăn của thị trường bởi mẫu xe này vốn nhận được sự quan tâm khá lớn từ người Việt. Bằng chứng là doanh số tháng 12/2023 của Mazda BT-50 đạt 57 xe và cả năm 2023, Mazda đã bán tổng cộng 812 chiếc. Toyota Alphard xếp thứ 3 với 6 xe bán ra, giảm 15 xe so với lượng xe bán được trong tháng 12/2023. Tại Việt Nam, Toyota Alphard khá được ưa chuộng và được gọi với biệt danh "Chuyên cơ mặt đất". Do là dòng sản phẩm cao cấp của Toyota (giá dao động từ 4,370 - 4,475 tỷ đồng) nên Alphard khó tiếp cận khách hàng. Toyota Yaris có dấu hiệu tăng trưởng mạnh trong tháng 1 nhưng vẫn phải chấp nhận ghi danh ở vị trí thứ 4 trong danh sách này. Tháng 1 vừa qua, người Việt mua 7 xe Yaris, tăng 2 xe so với tháng 12/2023. Mẫu xe cỡ B của Toyota trải qua đợt nâng cấp vào cuối năm 2020, được phân phối dưới dạng xe nhập Thái. Vị trí thứ 5 thuộc về mẫu xe sedan cỡ D - Honda Accord với 8 xe bán ra, tăng 1 xe so với thành tích của tháng liền trước. Accord là xe ế nhất của Honda Việt Nam. Năm 2023, doanh số của mẫu sedan cỡ D này chỉ đạt 58 xe. Với 16 chiếc bán ra trong tháng 1/2024, Toyota Land Cruiser đã giảm tới 40 chiếc so với tháng liền trước. Doanh số này khiến mẫu SUV 7 chỗ cao cấp của Toyota lọt vào top xe ế với vị trí thứ 8. Cả năm 2023, Toyota Land Cruiser bán ra thị trường 554 chiếc. Đứng ở vị trí thứ 9 và lần đầu tiên lọt top xe ế, nhưng Toyota Innova Cross mới chính là cái tên gây thất vọng nhất của Toyota. Tháng 1/2024 vừa qua, Toyota bán ra với chỉ 17 chiếc Innova Cross, tụt thảm hại so với 224 chiếc của tháng 12/2023. Trong khi đó, đây là mẫu xe mang rất nhiều kỳ vọng của Toyota khi ra mắt vào cuối năm 2023. Thêm một mẫu bán tải nữa góp mặt trong danh sách này, đó chính là Isuzu D-max. Tháng 1/2024 vừa qua, D-max chỉ có doanh số 18 chiếc, giảm 29 chiếc so với tháng liền trước. Cả năm 2023, Isuzu D-max bán ra thị trường Việt Nam 519 chiếc. Isuzu Mu-X là mẫu xe "ế trường kỳ" tại Việt Nam, tháng 1/2024 vừa qua ghi nhận 19 xe bán ra, giảm so với tháng trước (42 xe). Tổng cộng trong năm 2023, đã bán được 236 xe. Giá bán của Isuzu Mu-X dao động từ 779 triệu đến 990 triệu đồng. Mẫu xe crossover Mazda CX-30 đạt 27 xe bán ra, giảm so với tháng trước (102 xe). Trong năm 2023, đã bán được 1,623 xe. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 839 triệu đến 899 triệu đồng. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 1/2024.