Loạt ôtô của bà chủ Vạn Thịnh Phát bị thu giữ, có Rolls-Royce triệu đô

Trong dàn xe của tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch phần đông là các mẫu xe siêu sang của Rolls-Royce. Nữ đại gia mới bị C03 Bộ Công an bắt giữ - Trương Mỹ Lan sở hữu 2 xe Rolls-Royce Phạntom và một xe siêu sang Rolls-Royce Ghost. Bộ 3 xe Rolls-Royce của bà Trương Mỹ Lan có giá trị trên 80 tỷ đồng, trong đó, 2 chiếc xe Rolls-Royce Phạntom có giá đắt nhất, mỗi chiếc không dưới 32 tỷ đồng, con số khổng lồ cho các khách hàng mua xe Phantom hơn 6 năm về trước. Riêng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost có giá thấp hơn, khoảng 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai chiếc xe siêu sang Rolls-Royce mà bà Lan và gia đình hay sử dụng có chung đặc điểm là biển số với con số đầu tiên là 3 và 2 số khóa đuôi là 88, nhiều người đã dịch biển này theo số phận của chủ xe hiện nay là tam tai, hoặc số 8 khi đặt nằm ngang, cũng chính là hình ảnh chiếc còng số 8. Rolls-Royce Phantom sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Rolls-Royce Ghost sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.6 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 780 Nm. Ngoài thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce, tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan còn rất ưa chuộng hãng xe Maybach, đã bị khai tử từ năm 2013 và hiện đang được bán dưới cái tên Mercedes-Maybach S-Class rất đình đám. Trong đó gây chú ý là bộ đôi Mabach 57S và 62S của Trương Mỹ Lan. Lúc mới về nước 11 năm trước, những chiếc xe siêu sang Maybach 57S và Maybach 62S có giá từ 15 tỷ đến 38 tỷ đồng, tùy theo phiên bản. Về cơ bản, 57S và 62S đều là bản đặc biệt của Maybach 57 và Maybach 62, trong cách đặt tên này, Maybach ám chỉ chiều dài của xe. Mẫu xe siêu sang Maybach 57S sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất, "trái tim" này mang đến công suất tối đa 603 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.001 Nm cho phiên bản 57S. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ sau 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 277 km/h. Còn Maybach 62S được trang bị động cơ V12, dung tích 5.5 lít mang đến công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số 5 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Maybach 62S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Video: Những con số "Khủng" từ khối tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan (Nguồn: Cafeland).

