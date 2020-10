Loạt ôtô cỡ nhỏ, giá rẻ phù hợp cho phụ nữ Việt Nam

Nếu như các người chồng, người yêu đang tìm kiếm một mẫu xe để tặng cho một nửa của mình trong dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy tham khảo các dòng xe sau đây. Đây được xem là những mẫu xe ôtô cho phụ nữ phù hợp với kỹ năng lái và khả năng vận hành cũng như điều kiện kinh tế... Dòng xe hạng A của Vinfast chỉ vừa có mặt tại thị trường gần 1 năm qua. Tuy nhiên sự phổ biến của dòng xe này đang một ngày lớn hơn, bên cạnh các dòng xe kỳ cựu trong phân khúc như Hyundai i10 hay Kia Morning. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn, không gian nội thất tiện dụng với các trang bị tiện nghi như màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto… Vinfast Fadil cũng được trang bị hệ thống lái trợ lực điện nhẹ nhàng, đặc biệt camera và cảm biến lùi sẽ là cánh tay đắc lực khi chị em lùi hay đỗ xe. Xe sở hữu một động cơ xăng 1.4L với công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 128Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp CVT. Giá xe Vinfast Fadil được niêm yết từ 415 – 492 triệu đồng. Honda Brio với thiết kế nhỏ gọn khá phù hợp với phụ nữ Việt. Phân phối chính hãng tại Việt Nam và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, xe được trang bị các công nghệ hiện đại với màn hình giải trí cảm ứng 6.2 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay, điều hòa nhiệt độ tự động, hệ thống khóa cửa thông minh… Khả năng vận hành của Honda Brio hướng đến hiệu quả và nâng cao khả năng tiết kiệm cùng với động cơ xăng 1.2L và hộp số vô vấp CVT có thêm chế độ thể thao. Honda Brio có tầm quan sát khá tốt và được trang bị an toàn khá đầy đủ. Giá xe Honda Brio được niêm yết từ 418 – 452 triệu đồng. Cả hai phiên bản sedan và hatchback đều sở hữu thiết kế KODO đẹp mắt và cá tính, cùng với đó là là khoang nội thất hiện đại với nhiều công nghệ giải trí. Mazda2 đang là một trong những lựa chọn hàng đầu dành cho các chị em phụ nữ tại Việt Nam. Trang bị trên Mazda2 khá đầy đủ với màn hình thông tin giải trí kích thước 7 inch tích hợp điều khiển Mazda Connect, đầu CD, AM/FM/MP3, kết nối AUX, USB, Bluetooth... Mazda2 tại Việt Nam được trang bị động cơ SkyActiv có dung tích 1.5L, công suất tối đa 109 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Giá xe Mazda2 được niêm yết từ 514 – 612 triệu đồng. Hyundai Accent dễ dàng gây ấn tượng với khách hàng nữ giới với diện mạo trung tính, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sang trọng và tinh tế. Kích thước dòng xe này cũng ở mức vừa phải, thuận tiện sử dụng cho nhiều nhu cầu từ đi làm, dã ngoại cũng như shopping cuối tuần. Xe được trang bị ệ thống giải trí với màn hình AVN cảm ứng 7 inch, kết nối đa phương tiện, bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam và dàn âm thanh 6 loa... Khả năng vận hành của Hyundai Accent tương đối nhẹ nhàng với chị em khi trang bị động cơ Kappa 1.4 lít cho mang công suất 100 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 132 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, camera lùi hoặc hỗ trợ khởi hành ngang dốc khá hữu ích cho các chị em phụ nữ. Giá xe Hyundai Accent được niêm yết từ 425 – 540 triệu đồng. Kể từ khi ra mắt, Toyota Yaris dần trở thành mẫu xe được khách hàng nữ ưa chuộn. Mẫu xe đáp ứng được những tiêu chí mà phụ nữ lựa chọn như: nội thất đơn giản vừa mắt, dễ điều khiển cùng với thiết kế ngoại thất năng động trẻ trung. Ngoài các tiện ích giải trí phổ thông, xe được trang bị an toàn với 7 túi khí, cảm biến lùi, hệ thống khởi hành ngang dốc… Toyota Yaris còn được trang bị động cơ 2NR-FE dung tích 1.5 lít xe tiếp tục sử dụng đơn vị I4 1,5 lít DOHC, Dual VVT-i, sản sinh ra 107 mã lực ở 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140Nm tại 4.200 vòng/phút. Giá xe Toyota Yaris được niêm yết từ 650 triệu đồng. Honda Civic sở hữu thiết kế táo bạo, trẻ trung và đậm chất thể thao bậc nhất phân khúc. Và mẫu xe này cũng giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Xe có kích thước không quá lớn, nhưng hội tụ đầy đủ các tính năng mà chị em cần như: màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, điều khiển đa chức năng trên vô lăng... Vận hành của Honda Civic cũng khá linh hoạt với hai tùy chọn động cơ 1.8L hoặc 1.5L tăng áp. Đi kèm vẫn là hộp số vô cấp CVT với chế độ Econ Mode hoặc thể thao. Hỗ trợ vận hành còn có camera lùi 3 góc quay, tay lái trợ lực điện, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Giá xe Honda Civic được niêm yết từ 729 – 934 triệu đồng. Tương tự ngôn ngữ thiết kế KODO trên Mazda2, nhưng Mazda3 được nâng cấp thêm một bậc, giúp mẫu xe này cá tính và trẻ trung hơn. Đây cũng là tinh thần mà các chị em mong muốn khi sở hữu ôtô, và Mazda3 sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc với chị em. Trang bị đáng chú ý trên xe là khả năng hỗ trợ với màn hình hiển thị kính lái HUD, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió cho hàng ghế sau… Khả năng vận hành dù vẫn là động cơ SkyActiv-G 1.5L và 2.0L, nhưng đã quá đủ với chị em khi có công suất lần lượt 110 và 153 mã lực. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp với chế độ thể thao. Ngoài ra không thể không nhắc đến hệ thống kiểm soát gia tốc, hỗ trợ khả năng xử lý cho người lái, nhất là các chị em. Giá xe Mazda3 được niêm yết từ 719 – 939 triệu đồng. Hyundai Elantra sở hữu thiết kế mượt mà, uyển chuyển nhưng vẫn đủ sự lôi cuốn và quyến rũ mỗi khi xuất hiện. Và điều này cũng khá phù hợp với các chị em phụ nữ khi sử dụng. Điểm nổi bật nhất của Hyundai Elantra chính là mức giá tương đối mềm, gần tương đồng với các dòng xe hạng cao cấp nhất, nhưng sở hữu không gian rộng rãi và công nghệ hiện đại của xe hạng C. Xe sở hữu khá đầy đủ với màn hình trung tâm 7 inch, tích hợp Apple CarPlay, kết nối Bluetooth, AUX, Radio/MP4, cùng hệ thống âm thanh 6, điều hòa 2 vùng tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, cốp mở điện thông minh… Elantra sở hữu động cơ xăng Gamma 1.6L, động cơ xăng Nu 2.0L và động cơ xăng tăng áp 1.6 T-GDi. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp hoặc 7 cấp ly hợp kép. Giá xe Hyundai Elantra được niêm yết từ 580 – 769 triệu đồng. Ford Ecosport 2020 mới hiện là dòng xe SUV có kích thước nhỏ nhất hiện nay. Xe được lắp ráp và phân phối với 5 phiên bản khác nhau, giá bán dao động từ 603 đến 686 triệu đồng. Qua các phiên bản, Ecosport vẫn sở hữu vóc dáng nhỏ gọn, có thể dễ dàng di chuyển linh hoạt trên đường phố. Đồng thời xe sở hữu khoảng sáng gầm cao cùng khả năng vượt các đoạn đường ngập trong đô thị sẽ là lựa chọn khá tốt cho cánh chị em. Ford EcoSport được trang bị động cơ Dragon 1.5L và Ecoboost 1.0L. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Trang bị hỗ trợ vận hành còn có hệ thống dừng/khởi động động cơ thông minh, camera và cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Xe cũng được trang bị tính năng ga tự động Cruise Control và hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Mazda CX-5 cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế KODO hiện đại, quyến rũ và thích hợp với các chị em sử dụng hằng ngày. Xe có thiết kế vừa phải dù là một mẫu xe gầm cao. Trang bị bên trong bao gồm; màn hình thông tin giải trí 7-inch tích hợp các kết nối AUX/USB/Bluetooth, hệ thống âm thanh 10 loa Bose và cụm điều khiển trung tâm Mazda Connect. Khả năng vận hành Mazda CX-5 cũng tương đối vừa phải với hai động cơ SkyActiv-G 2.0L và 2.5L. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và tùy chọn hệ thống dẫn động 2WD hay AWD. Đặc biệt, Mazda CX-5 được bổ sung hệ thống an toàn i-Activsense với cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo phương tiện cắt ngang… Giá xe Mazda CX-5 đang được niêm yết từ 899 – 1.149 triệu đồng. VIdeo: Những gợi ý những mẫu xe phù hợp với phái đẹp.

