Lộ giá bán xe SUV Hyundai Palisade mới tại Việt Nam

Thông tin từ bảng tính lệ phí trước bạ mới được Bộ Tài chính cập nhật (có hiệu lực từ ngày 3/7/2019) đã tiết lộ mức giá xe Hyundai Palisade và động cơ của mẫu xe này tại Việt Nam. Theo đó, xe được trang bị động cơ dung tích 2,2 lít và giá 1,87 tỷ đồng. Hyundai Thành Công vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin gì thêm về mẫu xe này, trước đó chiếc Palisade đầu tiên về Việt Nam đã ra biển số và thuộc sở hữu của đại sứ quán. Hyundai Palisade 2020 mới sở hữu chiều dài 4.980 mm, rộng 1.976 mm, cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất khá ấn tượng với lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn đi kèm viền mạ crôm dày dặn, tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc và đèn LED định vị ban ngày nằm trên cụm đèn pha chính. Bên sườn của Hyundai Palisade 2020 xuất hiện gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ có thiết kế lạ mắt và bộ vành la-zăng hợp kim đa chấu cỡ lớn. Cụm đèn hậu LED được thiết kế nằm dọc với chi tiết kéo dài xuống cản va, ôm quanh đèn phản quang bên dưới và kết thúc ở chắn bùn sau, tạo cảm giác tương đồng với đầu xe. Bên trong Hyundai Palisade 2020 tại Việt Nam là không gian nội thất bọc da màu đỏ giống xe ở Philippines. Do đó, có thể dự đoán mẫu SUV cỡ lớn này ở Việt Nam cũng có không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi với cấu hình 2+2+3 và khoang hành lý có thể tích 509 lít. Riêng hàng ghế giữa đi kèm 2 ghế thương gia êm ái và tiện nghi. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý của mẫu SUV cỡ lớn này bao gồm sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch và màn hình thông tin kính lái HUD. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC đi với hệ thống kiểm soát đa địa hình, chỉnh bằng phím trong xe cùng 4 chế độ lái là Eco, Smart, Sport và Comfort... Chưa rõ Hyundai Palisade 2020 tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ nào. Trong khi đó, tại Philippines, mẫu SUV cỡ lớn này dùng động cơ diesel tăng áp, dung tích 2,2 lít với công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Đặc biệt, Hyundai Palisade 2020 sẽ không dùng cần số truyền thống mà chuyển sang dạng nút bấm Shift by Wire. Tất cả các phiên bản của Hyundai Palisade 2020 đều đi kèm với một loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Cảnh báo va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đi đúng làn đường, đèn pha thích ứng (High Beam Assist), cảnh báo tài xế mất tập trung (Driver Attention Warning), hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop and Go... Hiện chưa có thông tin về thời điểm ra mắt thị trường Việt cũng như giá bán Hyundai Palisade 2020 bởi theo nhà phân phối Hyundai Thành Công thì mẫu nó chưa nằm tropng dự tính. Tại Philippines, xe có giá khởi điểm 3,24 triệu Peso (khoảng 1,44 tỷ đồng). Nếu về Việt Nam, Hyundai Palisade 2020 sẽ cạnh tranh với bộ đôi Ford Explorer và Mazda CX-9. Video: Chi tiết xe SUV Hyundai Palisade mới tại Việt Nam.

Thông tin từ bảng tính lệ phí trước bạ mới được Bộ Tài chính cập nhật (có hiệu lực từ ngày 3/7/2019) đã tiết lộ mức giá xe Hyundai Palisade và động cơ của mẫu xe này tại Việt Nam. Theo đó, xe được trang bị động cơ dung tích 2,2 lít và giá 1,87 tỷ đồng. Hyundai Thành Công vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin gì thêm về mẫu xe này, trước đó chiếc Palisade đầu tiên về Việt Nam đã ra biển số và thuộc sở hữu của đại sứ quán. Hyundai Palisade 2020 mới sở hữu chiều dài 4.980 mm, rộng 1.976 mm, cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất khá ấn tượng với lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn đi kèm viền mạ crôm dày dặn, tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc và đèn LED định vị ban ngày nằm trên cụm đèn pha chính. Bên sườn của Hyundai Palisade 2020 xuất hiện gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ có thiết kế lạ mắt và bộ vành la-zăng hợp kim đa chấu cỡ lớn. Cụm đèn hậu LED được thiết kế nằm dọc với chi tiết kéo dài xuống cản va, ôm quanh đèn phản quang bên dưới và kết thúc ở chắn bùn sau, tạo cảm giác tương đồng với đầu xe. Bên trong Hyundai Palisade 2020 tại Việt Nam là không gian nội thất bọc da màu đỏ giống xe ở Philippines. Do đó, có thể dự đoán mẫu SUV cỡ lớn này ở Việt Nam cũng có không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi với cấu hình 2+2+3 và khoang hành lý có thể tích 509 lít. Riêng hàng ghế giữa đi kèm 2 ghế thương gia êm ái và tiện nghi. Những trang bị tiện nghi đáng chú ý của mẫu SUV cỡ lớn này bao gồm sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10,25 inch và màn hình thông tin kính lái HUD. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC đi với hệ thống kiểm soát đa địa hình, chỉnh bằng phím trong xe cùng 4 chế độ lái là Eco, Smart, Sport và Comfort... Chưa rõ Hyundai Palisade 2020 tại Việt Nam sẽ sử dụng động cơ nào. Trong khi đó, tại Philippines, mẫu SUV cỡ lớn này dùng động cơ diesel tăng áp, dung tích 2,2 lít với công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Đặc biệt, Hyundai Palisade 2020 sẽ không dùng cần số truyền thống mà chuyển sang dạng nút bấm Shift by Wire. Tất cả các phiên bản của Hyundai Palisade 2020 đều đi kèm với một loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm: Cảnh báo va chạm trước với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đi đúng làn đường, đèn pha thích ứng (High Beam Assist), cảnh báo tài xế mất tập trung (Driver Attention Warning), hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop and Go... Hiện chưa có thông tin về thời điểm ra mắt thị trường Việt cũng như giá bán Hyundai Palisade 2020 bởi theo nhà phân phối Hyundai Thành Công thì mẫu nó chưa nằm tropng dự tính. Tại Philippines, xe có giá khởi điểm 3,24 triệu Peso (khoảng 1,44 tỷ đồng). Nếu về Việt Nam, Hyundai Palisade 2020 sẽ cạnh tranh với bộ đôi Ford Explorer và Mazda CX-9. Video: Chi tiết xe SUV Hyundai Palisade mới tại Việt Nam.