Lộ diện Volvo S90 và V90 facelift 2021, nhỏ nhưng “có võ”

Theo như các bức hình chụp lén, Volvo đã không mang tới nhiều thay đổi hay 1 sự lột xác về ngoại thất trên 2 mẫu flagship ăn khách này. Nhà sản xuất ôtô Thụy Điển đã thông báo về sự tinh chỉnh trong thiết kế ngoại thất, sự bổ sung của hệ thống âm thanh ‘Bowers and Wilkins’ hay cuối cùng là nét tươi mới trên hệ dẫn động mild hybrid 48-volt của toàn bộ dòng sản phẩm Volvo S90 và V90 2021. Bắt đầu với ngoại hình của xe, Volvo S90 và V90 2021 sở hữu tấm cản trước mới, đặt thấp hơn, nét tái thiết kế trên bộ chia trước và cụm đèn sương mù thế hệ mới. Các thay đổi trở nên rõ ràng hơn trên các mẫu wagon Volvo V90 facelift 2021 mới với cụm đèn hậu sửa đổi khi xuất hiện với dải LED đặc trưng và đèn xi-nhan kiểu “dòng chảy”. Ngoài ra, các nâng cấp ngoại thất còn đến từ những tùy chọn màu sơn cũng như thiết kế mâm mới. Bên trong khoang cabin, nét thay đổi đắt giá đến từ sự bổ sung của hệ thống âm thanh ‘Bowers and Wilkins’, mang tới trải nghiệm âm thanh tuyệt vời hơn thế hệ cũ. Hệ thống này tích hợp một bộ khuếch đại được nâng cấp, khả năng khử tiếng ồn tự động và một thiết lập mới có khả năng tạo âm như 1 ban nhạc Jazz thực thụ.” Bên cạnh đó, Volvo cũng đã bổ sung hệ thống Làm sạc Không khi Nâng cao (AAC) với cảm biến hạt PM 2.5. Lần đầu được phát triển dành cho thị trường Trung Quốc, hệ thống này cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí bên trong khoang cabin thông qua 1 màn hình trung tâm. Đặc biệt, nghiên cứu này có khả năng làm sạch không khí bên trong, khử hầu hết các hạt bụi mịn, bụi nhỏ chỉ trong vài phút. Ngoài S90 và V90, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins mới và công nghệ AAC cũng xuất hiện trên tất cả các phiên bản 90 và 60 Series, dựa trên Kiến trúc Sản phẩm tương thích với sự Mở rộng (SPA). Phía sau của khoang cabin trên Volvo 90 và 60 Series giờ đây xuất hiện 2 cổng sạc USB-C tiêu chuẩn, trong khi sạc không dây cũng là trang bị có sẵn trên hầu hết các biến thể này. Chưa hết, hệ thống ghế len Wool Blend với thiết kế riêng từng xuất hiện lần đầu trên XC90 hồi năm ngoái hiện đã được giới thiệu trên tất cả các mẫu 90 và 60 Series, như 1 tùy chọn hàng đầu cho khoang nội thất. Cuối cùng, hãng xe hơi Volvo đang mở rộng các tùy chọn hệ truyền động mild hybrid 48 volt, cung ứng trên tất cả các mẫu xe. Được giới thiệu lần đầu trên các mẫu SUV XC90 và XC60 vào năm 2019, hệ dẫn động mild hybrid này hiện cũng xuất hiện trên các dòng 90 và 60 Series, cũng như chiếc XC40. Do đó, V90 Cross Country trở thành chiếc Cross Country đầu tiên được điện khí hóa. Video: Lộ diện Volvo S90 và V90 facelift 2021.

