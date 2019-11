Lộ diện danh sách xe tốt nhất 2020 cho thị trường châu Âu

Cuộc chiến giữa những mẫu xe tốt nhất 2020 đã lộ diện danh sách cuối cùng. Sau nhiều vòng bình chọn và cân nhắc của các nhà báo và chuyên gia từ châu Âu, danh sách 35 mẫu xe model 2020 đã lộ diện những ứng cử viên sáng giá nhất. Theo chủ tịch của giải Car of the Year - Frank Janssen: "Chúng tôi nhận ra thế giới xe đang bắt đầu điện khí hóa, những tiêu chuẩn về khí thải cao nhất cũng xuất hiện trên các mẫu xe chạy nhiên liệu hóa thạch". "Những mẫu xe điện như Porsche Taycan, Tesla Model 3 đang dần làm chủ thị trường ôtô thế giới. Trong khi đó, mẫu Peugeot 208 cũng sắp có thêm phiên bản chạy điện. Và mặc dù mẫu BMW 1-Series vẫn còn đang sử dụng động cơ đốt trong nhưng tương lai của nó vẫn đầy tiềm năng". Với 7 ứng viên vào vòng chung kết này, ban tổ chức European Car of the Year sẽ nghiên cứu và bình chọn ra mẫu xe tốt nhất. Dự kiến, buổi trao giải European Car of the Year 2020 sẽ diễn ra vào tháng 3, ở triển lãm ô tô Geneva Motor Show, 2020. Năm vừa rồi, mẫu xe chiến thắng European Car of the Year là chiếc Jaguar I-Pace. Mẫu xe này cũng thắng luôn giải World Car of the Year. Tesla Model 3 cũng được xem là mẫu xe điện nhiều tiềm năng cho giải thưởng Car of the Year 2020. Video: Top 10 mẫu xe Nhật Bản cho năm 2020.

Cuộc chiến giữa những mẫu xe tốt nhất 2020 đã lộ diện danh sách cuối cùng. Sau nhiều vòng bình chọn và cân nhắc của các nhà báo và chuyên gia từ châu Âu, danh sách 35 mẫu xe model 2020 đã lộ diện những ứng cử viên sáng giá nhất. Theo chủ tịch của giải Car of the Year - Frank Janssen: "Chúng tôi nhận ra thế giới xe đang bắt đầu điện khí hóa, những tiêu chuẩn về khí thải cao nhất cũng xuất hiện trên các mẫu xe chạy nhiên liệu hóa thạch". "Những mẫu xe điện như Porsche Taycan, Tesla Model 3 đang dần làm chủ thị trường ôtô thế giới. Trong khi đó, mẫu Peugeot 208 cũng sắp có thêm phiên bản chạy điện. Và mặc dù mẫu BMW 1-Series vẫn còn đang sử dụng động cơ đốt trong nhưng tương lai của nó vẫn đầy tiềm năng". Với 7 ứng viên vào vòng chung kết này, ban tổ chức European Car of the Year sẽ nghiên cứu và bình chọn ra mẫu xe tốt nhất. Dự kiến, buổi trao giải European Car of the Year 2020 sẽ diễn ra vào tháng 3, ở triển lãm ô tô Geneva Motor Show, 2020. Năm vừa rồi, mẫu xe chiến thắng European Car of the Year là chiếc Jaguar I-Pace. Mẫu xe này cũng thắng luôn giải World Car of the Year. Tesla Model 3 cũng được xem là mẫu xe điện nhiều tiềm năng cho giải thưởng Car of the Year 2020 . Video: Top 10 mẫu xe Nhật Bản cho năm 2020.