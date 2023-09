Lincoln Navigator Black Gold siêu sang, dành cho giới siêu giàu Trung Quốc

Đúng như tên gọi, Lincoln Navigator Black Gold 2023 mới có ngoại thất kết hợp giữa màu đen và màu vàng ánh kim. Trong quan niệm của người Trung Quốc, màu đen thể hiện sự sang trọng, thanh lịch và quyền lực, còn màu vàng là đại diện cho sự may mắn và hạnh phúc. So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Navigator Black Gold có chiều dài tổng thể tăng 21mm, lên mức 5.657 mm. Bên cạnh màu ngoại thất nổi bật, mẫu xe đặc biệt này còn được phân biệt với các phiên bản thông thường bởi huy hiệu hiệp sĩ nằm trên cột xe và đèn chào mừng với dòng chữ “Lincoln Motor Company Special Edition” xuất hiện ngay khi khách hàng mở cửa xe. Ở bên trong, Navigator Black Gold sở hữu không gian nội thất sang trọng với với các tùy chọn bệ tỳ tay ốp gỗ nguyên khối hay ghế ngồi và mặt táp lô được làm từ da Venice cao cấp. Hàng ghế trước chỉnh điện 30 hướng và 5 chức năng massage khác nhau. Vị trí ghế “ông chủ” có chức năng chỉnh điện, sưởi, gác chân chỉnh điện. Với bảng điều khiển đa tác vụ được tích hợp tại bệ tỳ tay, người ngồi phía sau có thể điều khiển chế độ ngả lưng, đóng/ mở rèm tự động, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa…. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh Revel Ultima 28 loa và hệ thống phần mền Lincoln Co-Pilot360 2.0 ADAS cung cấp khả năng tự lái cấp 2+. Về trang bị vận hành, Lincoln Navigator Black Gold sử dụng động cơ V6 3,5 lít tăng áp kép cho công suất 410 mã lực và mô-men xoắn 670 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp, được hỗ trợ bởi bộ vi sai hạn chế trượt điện tử ở trục sau và hệ thống treo thích ứng chủ động. Mức giá xe Lincoln Navigator Black Gold chưa được công bố, đây là mẫu xe đặc biệt chỉ dành cho giới nhà giàu Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường vô cùng rộng lớn và tiềm năng, do đó, bất cứ hãng xe này cũng đều có khao khát thống trị khu vực này, kể cả Lincoln – một thương hiệu ôtô biểu tượng của nước Mỹ. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lincoln Navigator Black Label 2023.

Đúng như tên gọi, Lincoln Navigator Black Gold 2023 mới có ngoại thất kết hợp giữa màu đen và màu vàng ánh kim. Trong quan niệm của người Trung Quốc, màu đen thể hiện sự sang trọng, thanh lịch và quyền lực, còn màu vàng là đại diện cho sự may mắn và hạnh phúc. So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Navigator Black Gold có chiều dài tổng thể tăng 21mm, lên mức 5.657 mm. Bên cạnh màu ngoại thất nổi bật, mẫu xe đặc biệt này còn được phân biệt với các phiên bản thông thường bởi huy hiệu hiệp sĩ nằm trên cột xe và đèn chào mừng với dòng chữ “Lincoln Motor Company Special Edition” xuất hiện ngay khi khách hàng mở cửa xe. Ở bên trong, Navigator Black Gold sở hữu không gian nội thất sang trọng với với các tùy chọn bệ tỳ tay ốp gỗ nguyên khối hay ghế ngồi và mặt táp lô được làm từ da Venice cao cấp. Hàng ghế trước chỉnh điện 30 hướng và 5 chức năng massage khác nhau. Vị trí ghế “ông chủ” có chức năng chỉnh điện, sưởi, gác chân chỉnh điện. Với bảng điều khiển đa tác vụ được tích hợp tại bệ tỳ tay, người ngồi phía sau có thể điều khiển chế độ ngả lưng, đóng/ mở rèm tự động, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa…. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống âm thanh Revel Ultima 28 loa và hệ thống phần mền Lincoln Co-Pilot360 2.0 ADAS cung cấp khả năng tự lái cấp 2+. Về trang bị vận hành, Lincoln Navigator Black Gold sử dụng động cơ V6 3,5 lít tăng áp kép cho công suất 410 mã lực và mô-men xoắn 670 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp, được hỗ trợ bởi bộ vi sai hạn chế trượt điện tử ở trục sau và hệ thống treo thích ứng chủ động. Mức giá xe Lincoln Navigator Black Gold chưa được công bố, đây là mẫu xe đặc biệt chỉ dành cho giới nhà giàu Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường vô cùng rộng lớn và tiềm năng, do đó, bất cứ hãng xe này cũng đều có khao khát thống trị khu vực này, kể cả Lincoln – một thương hiệu ôtô biểu tượng của nước Mỹ. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lincoln Navigator Black Label 2023.