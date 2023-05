Lexus RX 500h F SPORT Performance mang đến trải nghiệm ấn tượng

Năm 1983 đánh dấu bước ngoặt mới cho Lexus với ý tưởng xoay quanh chữ F, tiền thân của nhãn hiệu F ra đời vào năm 2006. Chữ F được cho là viết tắt của Nhanh (Fast), Chủ lực (Flagship) và tên đường đua Fuji Speedway tại Nhật Bản. Xe Lexus vốn được biết tới với sự sang trọng và đẳng cấp gắn liền với hình ảnh các vị Chủ tịch khi đó đã mở rộng tầm ảnh hưởng tới cả những người yêu thích trải nghiệm sau tay lái. Sau 16 năm tồn tại và phát triển, Lexus F tiếp tục có cột mốc mới với sự xuất hiện của RX 500h F SPORT Performance - SUV thể thao hiệu suất cao đầu tiên của thương hiệu (F SPORT là tầng thứ 2 của thương hiệu Lexus F). RX 500h F SPORT Performance vừa thừa hưởng thiết kế mang tính cách mạng của RX thế hệ mới, vừa sở hữu một hệ thống truyền động vượt trội của dòng xe thể thao hiện đại. Sự kết hợp đó tạo nên sản phẩm thứ 3 nằm trong Chương Tiếp theo (The Next Chapter) của Lexus xoay quanh 4 trụ cột chính gồm Thiết kế, Dấu ấn Trải nghiệm lái Lexus, Điện hóa và Công nghệ tiên tiến. Ở thời đại mà công nghệ lên ngôi, khách hàng của Lexus ngày càng trẻ. Bởi vậy, Lexus F ngày càng đóng góp vai trò quan trọng hơn trong quá trình phát triển sản phẩm của thương hiệu hạng sang Nhật Bản. Nhãn hiệu F SPORT gần như xuất hiện trên mọi dòng xe Lexus, từ IS, ES, NX, RX đến cả dòng sedan cỡ lớn LS. RX thế hệ mới có 4 phiên bản được phân phối ở Việt Nam, 2 trong số đó là RX 350 F SPORT và RX 500h F SPORT Performance. Song, chữ F trên RX 500h uy lực hơn RX 350 khi phiên bản này được trang bị một hệ thống động lực học tiên tiến, mang đến trải nghiệm vận hành hứng khởi đúng chất xe thể thao thực thụ. Góp phần không nhỏ mang đến cảm giác phấn khích sau tay lái RX 500h là động cơ hybrid. Công nghệ hybrid đã được Lexus giới thiệu từ năm 2005 và ngày càng được cải tiến để sạch và tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng hybrid trên RX 500h vượt ra xa khỏi ranh giới ấy. Động cơ xăng 2.4L tăng áp cùng 2 mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau vừa mang đến sức mạnh vượt trội, vừa làm tăng sự chính xác của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian DIRECT4. Hệ thống hybrid song song này kết hợp với hệ thống đánh lái bánh sau (DRS) và hệ thống quản lý động lực học hợp nhất (VDIM) cho chiếc SUV sự ổn định cùng khả năng phản hồi linh hoạt nhất. RX 500h là phiên bản mạnh nhất lịch sử của dòng xe RX với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong vỏn vẹn 6,2 giây, ngang tầm một động cơ xăng V6 3.0L nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn đáng kể. Để hãm chiếc xe với sức mạnh 366 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm là hệ thống phanh 6 piston cùng đĩa 400 mm phía trước - trang bị thường chỉ bắt gặp trên siêu xe và xe thể thao hiệu suất cao. Kỹ sư trưởng phụ trách Lexus RX, ông Takaaki Ohno cho biết, mục tiêu của Lexus với RX 500h F SPORT Performance là tạo ra chiếc xe mang đến trải nghiệm lái thú vị và có thể tương tác được với người lái. Để làm được điều này, Lexus đã phát triển nâng cao hơn nữa các yếu tố mang lại Dấu ấn Trải nghiệm lái (Lexus Driving Signature) cũng như tích hợp hệ thống hybrid song song DIRECT4 mới. Ngay từ tên gọi RX 500h F SPORT Performance đã thể hiện rõ 2 yếu tố thể thao (SPORT) và hiệu suất cao (Performance). Nếu như động cơ hybrid, hệ dẫn động DIRECT4 cùng các công nghệ hỗ trợ vận hành khác mang đến hiệu suất vượt trội, thì nét thể thao của RX 500h đến từ gói trang bị F SPORT. Đây là 2 yếu tố luôn song hành với nhau trên một mẫu xe hướng tới người trẻ có đam mê trải nghiệm tốc độ. Những mẫu xe Lexus F, trong đó có RX 500h F SPORT Performance, đều có nhiều đường nét thiết kế lấy cảm hứng từ LFA - dòng siêu xe mang tính biểu tượng của thương hiệu Nhật Bản. Rất nhiều chi tiết ở ngoại thất được thay đổi nhằm mang tới diện mạo thể thao hơn cũng như cải thiện tính khí động học cho xe, như lưới tản nhiệt, ốp sườn xe cùng phần cản trước và sau khác biệt so với phiên bản thông thường. >>> Mời độc giả xem thêm video New 2022 Lexus NX TRD - A great looking SUV Lexus NX with package TRD:

