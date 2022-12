Lexus RX 2023 tại Thái Lan rẻ hơn ở Việt Nam tới cả tỷ đồng

Tại triển lãm Motor Expo 2022 diễn ra tại Thái Lan vào hồi đầu tháng 12, thương hiệu xe sang Lexus đã chính thức giới thiệu mẫu SUV hạng sang Lexus RX 2023 mới với thị trường này. Tại Thái Lan, giá xe Lexus RX 2023 cho 2 phiên bản là RX 450h+ Luxury AWD và RX 450h+ Premium AWD là 4,64 triệu Baht (khoảng 3,16 tỷ đồng) và 5,09 triệu Baht (3,47 tỷ đồng). Vào hồi tháng 9 năm nay, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã hé lộ giá bán của Lexus RX thế hệ mới tại Việt Nam. Theo đó, xe dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay với tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm Lexus RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F Sport và RX 500h. Giá xe Lexus RX tại Việt Nam dự kiến cho 4 phiên bản này lần lượt là 4,1 tỷ đồng, 4,7 tỷ đồng, 4,9 tỷ đồng và 5,2 tỷ đồng. Như vậy, so với xe sắp bán tại Việt Nam, Lexus RX 2023 dành cho thị trường Thái Lan rẻ hơn đến cả tỷ đồng. Khác với xe sắp bán tại Việt Nam, Lexus RX 450h+ 2023 ở Thái Lan được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 228 Nm. Động cơ xăng đi kèm với 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, sản sinh sức mạnh là 182 mã lực/270 Nm và 54 mã lực/121 Nm. Tổng cộng, xe có công suất tối đa 304 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD E-Four. Chưa hết, Lexus RX 450h+ 2023 còn dùng cụm pin có dung lượng 18,1 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy được 60 km và đạt vận tốc tối đa 135 km/h mà không cần dùng động cơ xăng. Thời gian sạc pin với bộ sạc chậm AC 6,6 kW là 2,5 tiếng. Bên cạnh hệ truyền động mạnh mẽ và hứa hẹn tiết kiệm xăng, Lexus RX 450h+ 2023 tại Thái Lan còn sở hữu khá nhiều trang bị như đèn pha LED với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", lưới tản nhiệt hình con suốt mới, bộ vành hợp kim 19 inch màu xám đậm tiêu chuẩn hoặc 21 inch tùy chọn. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED nằm vắt ngang, "Lexus" thay cho logo hãng, 2 khe gió nằm dọc trên cản sau và ốp màu bạc. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, Lexus RX 450h+ 2023 sở hữu chiều dài 4.890 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Mẫu xe này có trọng tâm thấp và không gian nội thất 5 chỗ ngồi rộng rãi. Bên trong xe, Lexus RX 450h+ 2023 được thiết kế theo triết lý "Tazuna", có nghĩa là "dây cương" trong tiếng Nhật Bản, nhằm thể hiện sự kết nối giữa con người và công nghệ trên xe Mặt táp-lô của mẫu SUV hạng sang này đi kèm màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay không dây, và bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,8 inch. Ngoài ra, ở bản Premium AWD, xe còn có màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với 3 chế độ khác nhau. Tiếp đến là vô lăng 3 chấu, tích hợp các nút cảm ứng với cảm biến để phát hiện vị trí của ngón tay. Cảm biến sẽ nhận ra ngón tay của người lái đang đặt vào nút cảm ứng nào. Những trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, thay đổi màu theo tâm trạng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và 3 đèn LED trong khoang hành lý. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn Lexus Safety System Plus, mang đến những tính năng như hỗ trợ đỗ xe tự động, ngăn mở cửa khi có nguy cơ va chạm, giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát tốc độ. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lexus RX 2023.

