Cận cảnh Lexus RX 2023, cao nhất tới hơn 4,9 tỷ tại Việt Nam

Lexus RX 2023 mới (phiên bản RX 350 Premium) đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Xe tiếp tục phát huy những đường nét ấn tượng pha trộn với ngôn ngữ thiết kế mới và được xem là sự tổng hòa giữa vẻ đẹp mang tính bản sắc với những đường nét mang hơi thở thời đại. Tổng thể Lexus RX 2023 tại Việt Nam chắc chắn nhờ chiều dài cơ sở được kéo dài hơn 60mm so với phiên bản cũ. Thiết kế bên hông cuốn hút nhờ tạo hình trực quan với vòm bánh xe mở rộng sang hai bên (+25mm) kết hợp cùng mâm xe 21-inch. Lưới tản nhiệt của mẫu xe SUV exus RX 2023 được lấy cảm hứng từ thiết kế con suốt không viền hiện đại, tạo sự giao thoa liền mạch với thân xe, đồng thời thể hiện sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên điện hóa. Thiết kế đuôi xe hiện đại, được mở rộng sang hai bên tạo cảm giác vững chắc đầy quyền lực. Dàn đèn sau hình chữ L nằm ngang nối liền tạo điểm nhấn cho phần đuôi bề thế, vững chắc. Nền tảng GA-K cải tiến và hệ thống treo sau liên kết đa điểm mang khả năng vận hành ổn định trên mọi hành trình. Bên cạnh đó, công nghệ lái khí động học tiếp tục được phát triển tối ưu hóa luồng không khí xung quanh phía trước xe làm giảm giá trị hệ số cản (Cd) và mang lại hiệu suất làm mát phanh tuyệt vời. Nội thất Lexus RX 2023 tiếp tục thể hiện ý tưởng Tazuna – hoàn thiện hơn nữa triết lý đặt con người làm trung tâm. Không gian rộng mở với các tiện ích hiện đại được sắp xếp tối ưu khả năng sử dụng, mang lại trải nghiệm một chiếc SUV năng động. Ở giữa táp lô là màn hình trung tâm 14-inch đa chức năng lớn nhất phân khúc, tối ưu hóa thông tin hiển thị. Hệ thống giải trí với 21 loa Mark Levinson và một loa siêu trầm. Cửa sổ trời toàn cảnh mang lại cảm giác rộng rãi cùng với tầm nhìn thoáng đãng bao quát từ trước ra sau. Đặc biệt, hệ thống Hybrid song song (HEV parallel) hoàn toàn mới lần đầu có mặt trên xe RX sử dụng động cơ tăng áp 2,4 lít, mô-men xoắn cao và hộp số tự động 6 cấp kết hợp mô tơ điện ở phía trước và mô tơ công suất cao "eAxle" ở phía sau. Hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4 - công nghệ mới giúp xe kiểm soát chính xác lực truyền động của cả 4 bánh dựa trên tải trọng tiếp xúc với mặt đất của xe hỗ trợ vận hành theo ý muốn của người lái. Hệ thống an toàn Lexus Safety+ (LSS+3) tiếp tục duy trì hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC), an toàn tiền va chạm (PCS), đỗ xe nâng cao được phát triển thêm với khả năng hỗ trợ đỗ xe song song. Ngoài tính năng đỗ xe lùi, giờ đây tính năng đỗ xe tiến cũng được hỗ trợ. Sẽ có 4 phiên bản Lexus RX 2023 khác nhau được giới thiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm: RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F SPORT và RX 500h F SPORT Performance. Các lựa chọn màu sắc cũng được đa dạng hóa phù hợp với mọi cá tính khác biệt. Mức giá xe Lexus RX 2023 tại Việt Nam được niêm yết từ 3,43 tỷ đồng cho phiên bản RX350 PREMIUM; 4,330 tỷ đồng cho phiên bản RX350 LUXURY; 4,72 tỷ đồng cho bản RX350 F SPORT và 4,940 tỷ đồng cho phiên bản RX500h F SPORT PERFORMANCE. Bên cạnh những thay đổi về sản phẩm, Lexus Việt Nam áp dụng chính sách gia hạn bảo hành mới cho mẫu xe Lexus RX 2023 kể từ ngày 20/2/2023 tăng từ 3 năm không giới hạn số km lên 5 năm không giới hạn số km; và tăng từ 5 năm không giới hạn số km lên 7 năm không giới hạn số km cho ắc quy Hybrid. Video: Trải nghiệm Lexus RX350h 2023 hoàn toàn mới.

