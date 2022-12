Lexus RX 2023 chính hãng chào hàng từ 3,43 tỷ tại Việt Nam

Một số đại lý Lexus mới đây đã đồng loạt nhận đặt cọc RX 2023 với 4 phiên bản: RX 350 Premium, RX 350 Luxury, RX 350 F Sport và RX 500h F Sport Performance, giá dự kiến lần lượt 3,43 tỷ đồng, 4,33 tỷ đồng, 4,72 tỷ đồng và 4,94 tỷ đồng. Mức giá xe Lexus RX 2023 thấp hơn khá nhiều so với giá dự kiến được các đại lý thông báo hồi đầu tháng 8 năm nay. Đồng thời, phía đại lý cũng đã ngừng bán và ngừng nhận đặt hàng Lexus RX phiên bản cũ. Các khách hàng có thể chuyển sang đặt hàng RX 2023 hoặc nếu không còn nhu cầu, đại lý sẽ trả lại tiền đặt cọc. Xe sẽ tới tay khách hàng tại Việt Nam vào nửa đầu năm sau. Lexus RX thế hệ thứ 5 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, bổ sung công nghệ và tùy chọn động cơ plug-in hybrid. So với thế hệ trước, Lexus RX 2023 có kích thước tổng thể lớn hơn, với chiều dài cơ sở tăng 60 mm. Do đó, mẫu xe đem đến cho xe không gian nội thất rộng rãi hơn, nhất là ở hàng ghế sau và khoang hành lý. Ngoại hình Lexus RX 2023 mới mang hơi hướng xe điện với lưới tản nhiệt đặt thấp, sử dụng các hoạ tiết hình con suốt đồng màu thân xe. Hai bên là cụm đèn pha mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" quen thuộc, ngay bên dưới là khe gió nằm dọc với viền đen bóng và tích hợp đèn sương mù trước. Bộ mâm hợp kim 19 inch tiêu chuẩn hoặc tùy chọn 21 inch. Ở phía sau, logo chữ "L" loại bỏ để thay bằng dòng chữ "LEXUS". Khung gầm GA-K hoàn toàn mới, tương tự ES và NX, cứng hơn và nhẹ hơn 89,8 kg so với khung gầm của đời cũ. Hệ thống treo sau đa liên kết được nâng cấp đem lại khả năng vận hành êm ái hơn. Nhìn chung, thiết kế nội thất của RX 2023 rất giống với NX thế hệ mới, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí Lexus Interface thế hệ mới, đi kèm màn hình cảm ứng 9,8 inch trên phiên bản tiêu chuẩn hoặc 14 inch trên các phiên bản cao cấp. Màn hình này có hỗ trợ hệ thống định vị dựa trên đám mây, tính năng trợ lý ảo và cập nhật phần mềm qua WiFi.Cụm điều khiển trung tâm của Lexus RX 2023 được làm lại với ít nút bấm hơn, đem đến tổng thể gọn gàng và cao cấp hơn cho xe. Riêng bản 500h F Sport Performance Xe sẽ có vô lăng bọc da thể thao, bộ bàn đạp bằng nhôm, mặt cửa bọc da lộn, ốp bậc cửa F Sport, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Về truyền động, phiên bản Lexus RX 350 2023 dùng động cơ xăng tăng áp 2.4L 4 xi-lanh mới, sản sinh công suất 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 429 Nm, mạnh hơn loại V6 3.5L cũ khoảng 20 mã lực và 68 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian 7,2 giây, nhanh hơn trước 0,7 giây. Trong khi đó, RX 500h F Sport Performance sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L 4 xi-lanh, hộp số tự động 6 cấp, kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550Nm. Xe chỉ cần 5,9 giây để tăng tốc từ 0 - 96 km/h. Video: Giới thiệu Lexus RX 2023 thế hệ mới.

