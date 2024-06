Lexus LM 2024 hơn 7,2 tỷ - “chuyên cơ mặt đất” 6 chỗ sang, xịn, mịn

Lexus LM 2024 mới được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản duy nhất là LM 500h với hai cấu hình nội thất là 6 và 4 chỗ. Giá bán của bản 6 và 4 chỗ lần lượt là 7,29 tỷ đồng và 8,71 tỷ đồng. MPV hạng sang Lexus LM được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA của tập đoàn mẹ Toyota, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.125 x 1.890 x 1.955 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 85 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 10 mm trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Về ngoại thất, phiên bản 6 chỗ và 4 chỗ không khác gì nhau. Đầu xe Lexus LM gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn hình con suốt đặc trưng của Lexus. Lưới tản nhiệt này kéo dài xuống cản trước và có mắt lưới mới, tương tự người anh em Lexus RX 2023. Bên trên lưới tản nhiệt còn có thêm một khe gió hẹp nằm giữa 2 đèn pha. Bản thân cụm đèn pha của Lexus LM 2024 cũng được làm mới thiết kế. Cụm đèn pha với 3 bóng LED này vẫn có thiết kế sắc sảo như trước nhưng đi kèm 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ “L” thay vì 1 như thế hệ cũ. Trong khi đó, logo của hãng Lexus đã được chuyển từ bên trong lưới tản nhiệt lên trên nắp ca-pô. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió nằm dọc, trang trí bằng nẹp màu bạc cứng cáp hơn. Xe tại Việt Nam có những trang bị như đèn pha tự động thông minh với khả năng điều chỉnh vùng sáng và cửa lùa chỉnh điện. Tuy nhiên, khác với xe ở thị trường nước ngoài, Lexus LM 2024 dành cho Việt Nam chỉ dùng vành 17 inch thay vì 19 inch. Bên trong cabin, Lexus LM thế hệ mới bản 6 chỗ có dàn ghế mới với hàng ghế trước được thiết kế để ôm sát người dùng, mang lại cảm giác thoải mái và an toàn hơn. Với cấu hình 6 chỗ, xe sở hữu hàng ghế thứ 2 chỉnh điện và hàng ghế thứ 3 chỉnh cơ 4 hướng. Bên cạnh đó là màn hình giải trí 14 inch treo trên trần xe có thể thu vào, cho phép hành khách xem TV hoặc video bằng HDMI, USB hay Miracast và hệ thống âm thanh 21 loa. Ghế còn có khay đựng cốc, giá đựng tạp chí và bàn có thể thu vào được giấu trong tựa tay. Tựa tay được làm từ magie và có bề mặt bọc giúp “cải thiện kết cấu, cung cấp chức năng chống trơn trượt và chống trầy xước”. Dù ở cấu hình nào, Lexus LM 2024 cũng được trang bị vô lăng 3 chấu mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch Ghế lái chỉnh điện 12 hướng/làm mát/nhớ vị trí, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống lọc không khí, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống định vị dẫn đường với bản đồ Việt Nam. Cung cấp sức mạnh cho Lexus LM 500h 2024 tại Việt Nam là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng tăng áp, dung tích 2.4L và 2 mô-tơ điện nằm trên hai cầu, tạo ra công suất tổng cộng 363 mã lực. Xe sở hữu pin niken-hyđrua kim loại, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Direct4. Về trang bị an toàn, Lexus LM 2024 tại Việt Nam sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái nổi trội như: 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện tới gần khi mở cửa, cảnh báo tiền va chạm Phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động giảm tốc độ khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường tích hợp hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ. Video: Đánh giá Lexus LM 500h 2024 tại Việt Nam.

