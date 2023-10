Lexus LBX 2024 - SUV hạng sang sang cỡ nhỏ giá chỉ 900 triệu đồng

Lexus từng cho giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới mang tên LBX lần đầu vào tháng 6/2023. Tại thời điểm đó, hãng chỉ tiết lộ hình ảnh chính thức và các thông số kỹ thuật, nhưng chưa có giá bán cụ thể. Đến nay, Lexus LBX 2024 mới tại thị trường Anh Quốc đã được công bố, có thể dùng để tham khảo cho phần còn lại của châu Âu. Theo đó, giá xe Lexus LBX 2024 từ 29.995 bảng (tương đương 900 triệu đồng) áp dụng cho bản cấu hình Urban tiêu chuẩn. Bản này có đèn pha LED, mâm hợp kim 17 inch, điều hòa hai vùng độc lập, màn hình giải trí 9,8 inch hỗ trợ Android Auto có dây và Apple CarPlay không dây Camera chiếu hậu, cảm biến đỗ xe phía trước và sau cũng như gói Lexus Safety System+ bao gồm kiểm soát hành trình bằng radar động, hỗ trợ theo dõi làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ báo hiệu đường bộ và Hệ thống trước va chạm với Hỗ trợ rẽ tại giao lộ. Tiếp theo là Lexus LBX bản LBX Premium trị giá 32.495 bảng (tương đương 970 triệu đồng) có thêm kính riêng tư phía sau và cần gạt nước cảm biến mưa. Bên trong xe là một khoang cabin cao cấp hơn với ghế bọc da Tahara, ghế trước có sưởi, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống đèn viền nội thất, gương chiếu hậu tự động chống chói và bổ sung thêm một số tính năng an toàn. LBX Premium Plus giá 34.495 bảng (tương đương 1,030 tỷ đồng) có mâm hợp kim 18 inch, cửa nâng chỉnh điện, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình HUD kính lái, hệ thống mở cửa không cần chìa thông minh và hệ thống lọc không khí. Phiên bản LBX Premium Plus Design giá 35.595 bảng (tương đương 1,063 tỷ đồng) có ngoại thất hai tông màu bắt mắt cùng bộ mâm đúc kiểu dáng thể thao. Mẫu xe này còn có ghế bọc da tổng hợp Tahara đục lỗ với đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Cao cấp hơn nữa có LBX Takumi giá 38.245 bảng (tương đương 1,142 tỷ đồng) với đèn pha LED tích hợp pha tự động thích ứng, ghế bọc da aniline, ghế lái chỉnh điện có chức năng nhớ, hệ thống đèn viền nội thất thêm nhiều màu sắc hơn, dàn âm thanh cao cấp Mark Levinson 13 loa, hỗ trợ đỗ xe thông minh, gói an toàn nâng cao. Khách hàng cũng có thể chọn bản LBX Takumi Design giá 39.245 bảng (tương đương 1,172 tỷ đồng) với ngoại thất hai tông màu bắt mắt cùng bộ mâm đúc kiểu dáng thể thao, bên trong là nội thất sang trọng với da và vải Ultrasuede. Cuối cùng là bản LBX Original Edition có giá lên tới 39.995 bảng (tương đương 1,194 tỷ đồng), sở hữu màu sơn vàng đồng Sonic Copper tương phản với bộ mâm 18 inch đen mờ, bộ tem decal đặc biệt, huy hiệu độc quyền và ốp cản thiết kế riêng. Tất cả các phiên bản LBX đều dùng chung một hệ thống truyền động hybrid với động cơ xăng 3 xy-lanh 1.5L và các mô-tơ điện, cùng với hộp số e-CVT và bộ pin NiMH. Ở trạng thái tiêu chuẩn, xe có 2 mô-tơ điện đặt tại cầu trước. Các bản Takumi và Takumi Design có thêm một mô-tơ điện nữa ở cầu sau, tạo nên hệ dẫn động 4 bánh E-Four AWD. Lexus chỉ tiết lộ rằng mẫu LBX với hệ dẫn động AWD sẽ đạt mức công suất tốt nhất là 134 mã lực (100 kW) và mô-men xoắn cực đại 185 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 9,2 giây. Hệ thống treo sau cũng có sự khác biệt khi bản cầu trước dùng dầm xoắn còn bản AWD dùng tay đòn kép. Hệ thống treo trước là MacPherson ở cả 2 bản. LBX có tổng cộng 9 màu sơn ngoại thất với tông trẻ trung, phù hợp với định hướng thiết kế. Do được thiết kế dựa trên nền tảng Toyota Yaris Cross phiên bản XP210 dành riêng cho châu Âu (khác với Yaris Cross AC200 tại Việt Nam) nên Lexus LBX cũng dự kiến chỉ bán ra ở khu vực này. Hiện xe đã có sẵn để đặt hàng và dự kiến những chiếc hoàn thiện đầu tiên sẽ được gửi đến khách hàng vào tháng 3/2024. Video: Xem chi tiết Lexus LBX 2024 cỡ nhỏ, giá mềm.

