Lexus IS 500 F Sport Performance từ 1,28 tỷ đồng, rẻ hơn BMW M3

Mức giá xe Lexus IS 500 Premium F Sport Performance 2022 bán ra từ 61.000 USD (khoảng 1,39 tỷ đồng), xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp Mark Levinson 17 loa, hệ thống định vị, camera quan sát toàn cảnh, đèn pha LED ba chùm và tấm chắn nắng chỉnh điện phía sau. Ở vị trí hàng đầu, Lexus IS 500 F Sport Performance 2022 mới có giá khởi điểm từ 67.400 USD (khoảng 1,53 tỷ đồng), phiên bản cao cấp nhất sở hữu mọi tính năng của Premium, đồng thời được bổ sung thêm nhiều chi tiết độc đáo khác, ví dụ như mâm BBS siêu nhẹ và bọc nội thất đặc biệt. Lexus IS 500 Launch Edition F Sport Performance 2022 chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc cho thị trường Bắc Mỹ. Mẫu xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport Performance là phiên bản mạnh mẽ nhất của IS hiện tại, với động cơ hút khí tự nhiên V8 5.0L cho công suất 472 mã lực và mô-men xoắn cực đại 535Nm, khá tương đồng với các con số của BMW M3 tiêu chuẩn (473 mã lực, 550Nm), trong khi đó chiếc sedan Nhật Bản lại có giá khởi điểm thấp hơn 13.400 USD (khoảng 305,4 triệu đồng) so với đối thủ M3. Trong khi đó, Mercedes-AMG C63 nhiều hơn IS 500 F Sport Performance 114 Nm nhưng có công suất ít hơn 3 mã lực và giá thì lại cao hơn những 12.100 USD (khoảng 275,8 triệu đồng), đối thủ Audi RS5 thậm chí còn đắt hơn tới 18.900 USD (khoảng 430,8 triệu đồng) và kém hơn 28 mã lực so với IS 500 F Sport Performance. Bên cạnh việc sở hữu sức mạnh ấn tượng và giá cả phải chăng, IS 500 F Sport 2022 còn dễ dàng vượt qua các góc cua với bộ vi sai chống trượt Torsen. Chưa hết, Lexus cũng đã trang bị cho IS mới bộ giảm chấn sau từ Yamaha, giúp xe nhanh nhẹn và ổn định ở tốc độ cao. Xe còn sở hữu gói Dynamic Handling Package với hệ thống treo và hệ thống lái có thể thay đổi thích ứng tùy thuộc theo điều kiện đường đi. Phản ứng phanh của xe cũng đã được cải thiện với phanh đĩa 14 inch bằng nhôm ở phía trước và đĩa 12,7 inch ở phía sau. Hệ thống làm mát phanh đã được nâng cấp thông qua việc tối ưu hóa tính khí động học. Video: Chi tiết Lexus IS 500 F Sport Performance 2022.

Mức giá xe Lexus IS 500 Premium F Sport Performance 2022 bán ra từ 61.000 USD (khoảng 1,39 tỷ đồng), xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm cao cấp Mark Levinson 17 loa, hệ thống định vị, camera quan sát toàn cảnh, đèn pha LED ba chùm và tấm chắn nắng chỉnh điện phía sau. Ở vị trí hàng đầu, Lexus IS 500 F Sport Performance 2022 mới có giá khởi điểm từ 67.400 USD (khoảng 1,53 tỷ đồng), phiên bản cao cấp nhất sở hữu mọi tính năng của Premium, đồng thời được bổ sung thêm nhiều chi tiết độc đáo khác, ví dụ như mâm BBS siêu nhẹ và bọc nội thất đặc biệt. Lexus IS 500 Launch Edition F Sport Performance 2022 chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc cho thị trường Bắc Mỹ. Mẫu xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport Performance là phiên bản mạnh mẽ nhất của IS hiện tại, với động cơ hút khí tự nhiên V8 5.0L cho công suất 472 mã lực và mô-men xoắn cực đại 535Nm, khá tương đồng với các con số của BMW M3 tiêu chuẩn (473 mã lực, 550Nm), trong khi đó chiếc sedan Nhật Bản lại có giá khởi điểm thấp hơn 13.400 USD (khoảng 305,4 triệu đồng) so với đối thủ M3. Trong khi đó, Mercedes-AMG C63 nhiều hơn IS 500 F Sport Performance 114 Nm nhưng có công suất ít hơn 3 mã lực và giá thì lại cao hơn những 12.100 USD (khoảng 275,8 triệu đồng), đối thủ Audi RS5 thậm chí còn đắt hơn tới 18.900 USD (khoảng 430,8 triệu đồng) và kém hơn 28 mã lực so với IS 500 F Sport Performance. Bên cạnh việc sở hữu sức mạnh ấn tượng và giá cả phải chăng, IS 500 F Sport 2022 còn dễ dàng vượt qua các góc cua với bộ vi sai chống trượt Torsen. Chưa hết, Lexus cũng đã trang bị cho IS mới bộ giảm chấn sau từ Yamaha, giúp xe nhanh nhẹn và ổn định ở tốc độ cao. Xe còn sở hữu gói Dynamic Handling Package với hệ thống treo và hệ thống lái có thể thay đổi thích ứng tùy thuộc theo điều kiện đường đi. Phản ứng phanh của xe cũng đã được cải thiện với phanh đĩa 14 inch bằng nhôm ở phía trước và đĩa 12,7 inch ở phía sau. Hệ thống làm mát phanh đã được nâng cấp thông qua việc tối ưu hóa tính khí động học. Video: Chi tiết Lexus IS 500 F Sport Performance 2022.