Chi tiết xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport đặc biệt

Sau khi giới thiệu mẫu xe hiệu năng cao IS 500 F Sport Performance vào tháng 2 vừa qua, thương hiệu xe sang Lexus tiếp tục trình làng phiên bản đặc biệt cho mẫu sedan này với tên gọi Launch Edition. Xe có tên gọi đầy đủ là Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition 2021 và được sản xuất giới hạn 500 chiếc. Điểm chính để phân biệt Launch Edition và phiên bản xe sang thể thao Lexus IS 500 F Sport Performance thông thường là màu sơn xám Incognito, hay còn gọi là màu xám xi-măng. Còn lại, tổng thể ngoại thất của chiếc sedan Nhật Bản vẫn mang thiết kế sắc sảo và hầm hố khi có nhiều chi tiết đậm tính thể thao như lưới tản nhiệt sơn đen, cản trước mở rộng với hốc hút gió giả, cản trước tối màu... Điểm nhấn ở phía sau vẫn là dải đèn hậu LED trải dài theo phương ngang, đi cùng cản sau sơn đen, bộ khuếch tán không khí và 4 ống xả. Ngoài ra, đuôi xe còn có một cánh gió nhỏ và ăng-ten dạng vây cá mập. Thêm một điểm đặc biệt trên mẫu Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition là bộ mâm hợp kim rèn 19 inch có tạo hình 7 chấu kép sơn đen mờ, thay vì dạng nan hoa trên model thường. So với trang bị của Lexus IS F Sport tiêu chuẩn, mỗi la-zăng trên bản đặc biệt nhẹ hơn khoảng 1,8 kg. Khoang lái của Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition được phối 2 tông màu chủ đạo là đen và xám. Bảng táp-lô giữ thiết kế đối xứng theo phương ngang, cụm điều khiển trung tâm có nhiều nút bấm kết hợp cùng một màn hình thông tin giải trí bố trí cao phía trên. Ghế ngồi của xe được bọc da pha nỉ, trong khi các chi tiết ốp trang trí sử dụng vật liệu gỗ. Mỗi chiếc Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition sẽ được đánh số thứ tự từ 1 đến 500, đi cùng với đó là tên phiên bản đặc biệt hiển thị trên đồng hồ kỹ thuật số khi khởi động xe. Những trang bị tiện ích có thể kể đến hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.5 tích hợp đèn chiếu sáng thông minh, kiểm soát hành trình thích ứng... Cung cấp sức mạnh cho Lexus IS 500 đặc biệt này là động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên, đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Thông số công suất đạt 473 mã lực cùng mô-men xoắn 537 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h mất khoảng 4,5 giây. Lexus cung cấp cho người lái 5 chế độ lái tùy chọn và gói trang bị Dynamic Handling Package bao gồm hệ thống treo biến thiên và vô-lăng thể thao. Tương tự Lexus IS 500 F Sport Performance, phiên bản Launch Edition chưa được công bố giá bán, xe dự kiến được bán ra vào mùa thu năm nay. Mẫu sedan Nhật Bản được xem là đối thủ của BMW M3, Mercedes-AMG C 63 hay Audi RS4. Video: Giới thiệu Lexus IS 500 F Sport Performance Launch Edition.

