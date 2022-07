Lexus IS 500 F Sport Performance Sportwagon ý tưởng tuyệt vời

Chiếc IS trong bài được tài khoản sugardesign_1 đặt tên là Lexus IS 500 F Sport Performance Sportwagon. Chiếc xe sang Lexus IS 500 trong tưởng tượng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, cũng có nghĩa là đang có không ít người mong đợi rằng chiếc xe sẽ thật sự được sản xuất. Theo nhà thiết kế, IS 500 F Sport Performance Sportwagon sẽ có phần đầu giống hệt với mẫu sedan, điểm khác biệt chỉ diễn ra ở phía sau, nơi có cốp xe lớn hơn, không gian cho hành khách phía sau cũng rộng rãi hơn hẳn. Chiếc xe sang Lexus IS 500 F Sport Performance Sportwagon được hoàn thiện trong bộ cánh màu đỏ tía độc đáo, đi kèm bộ mâm đa chấu bản dày nhấn mạnh sự khỏe khoắn, thể thao của chiếc xe. Không rõ liệu Lexus có vì bản dựng này mà thật sự tạo ra một chiếc IS 500 F Sport Performance Sportwagon ngoài đời thật hay không ? Video: Giới thiệu Lexus IS 500 thế hệ mới.

