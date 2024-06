Leapmotor C16 2024 - xe SUV điện 6 chỗ giá mềm chỉ 506 triệu đồng

C16 là mẫu SUV 6 chỗ mới của Leapmotor do Stellantis hậu thuẫn phát triển, mẫu xe này tập trung vào dòng xe gia đình có giá cả phải chăng, đặc biệt Leapmotor C16 bản chạy điện và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động, đúng như mong đợi của nhiều người. Vào ngày 28/6/2024 vừa qua, Leapmotor C16 2024 mới đã chính thức ra mắt. Xe có tổng cộng 6 phiên bản với mức giá từ 155.800 nhân dân tệ đến 185.800 nhân dân tệ (tương đương 506 triệu đồng đến 604 triệu đồng). Gói tùy chọn trang bị đầy đủ có giá 10.000 nhân dân tệ, bao gồm bánh xe 21 inch, lốp Yokohama, màn hình phía sau 15,6 inch, 21 loa và hệ thống chiếu sáng xung quanh.SUV điện Leapmotor C16 có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.915 mm x 1.905 mm, 1.770 mm và chiều dài cơ sở là 2.825 mm, C16 sử dụng kiến trúc Leap 3.0 và có thiết kế CTC (cell to chassis) 2.0. Các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện sử dụng công nghệ 800V. Ngoài ra, các phiên bản có thông số kỹ thuật cao hơn đi kèm với lidar 128 dòng từ Hesai. Theo Leapmotor, 50% doanh số bán trước là cho các gia đình có hai con trở lên và 65% là các gia đình có ba thế hệ. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng tới với mục tiêu là 2.000 xe và tăng lên 5.000 xe vào tháng 8. Người mua xe Leapmotor C16 có thể lựa chọn sáu màu là Starlight Silver, Starlight Purple, Skylight Grey, Pearl White, Metallic Black và Glazed Emerald. C16 có nét tương đồng mạnh mẽ với C10. Xe có đèn pha dạng thấu kính và lưới tản nhiệt khép kín nhưng hình dáng tổng thể cơ bắp hơn. Nhìn sang một bên, Leapmotor C16 tuy là một mẫu SUV nhưng thân hình mảnh mai và việc áp dụng nhiều đường ngang cũng khiến nó trông rất giống một chiếc MPV. Xe chạy trên bánh xe 21 inch. Đuôi xe cũng có thiết kế mang phong cách gia đình, đèn hậu xuyên thấu rất quen thuộc. Ngoài ra, phiên bản tầm xa sử dụng thiết kế ống xả ẩn không có khác biệt rõ rệt so với phiên bản thuần điện. Bên trong xe Leapmotor C16 có màn hình thông tin giải trí 14,6 inch gắn ở trung tâm cùng với bảng đồng hồ 10,25 inch. Màn hình trung tâm có chip Qualcomm Snapdragon 8295 điều khiển các chức năng như chế độ xem xung quanh 360° và điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra còn có chức năng nhận dạng khuôn mặt ID. Nội thất có sẵn các màu trắng, cam hoặc tím. Hành khách phía sau có màn hình giải trí 15,6 inch có thể gập xuống từ trần xe. Hành khách hàng ghế thứ hai có ghế thuyền trưởng chỉnh điện có thể ngả 145° cùng với chức năng sưởi ấm và thông gió. Các bàn khay nhỏ gập từ phía sau ghế trước có thể điều chỉnh bằng giọng nói. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được thiết kế để tối đa hóa sự thoải mái với khoảng không trên đầu được cho là 947 mm và tựa lưng có thể điều chỉnh 10°. Hành khách hàng ghế thứ ba có tay vịn rộng 120 mm và cũng có sạc USB Type C. Có thể vào hàng ghế thứ ba thông qua lối đi giữa rộng 160 mm. Phía trước và phía sau sử dụng kính cách âm hai lớp. Các phiên bản mở rộng phạm vi sử dụng động cơ 4 xi-lanh 1,5 lít có công suất tối đa 68 mã lực. Động cơ điện được gắn trên trục sau và cung cấp công suất lên tới 170 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Dung lượng pin là 28,4 kWh. Phạm vi chạy điện thuần túy là 200 km (CLTC) và phạm vi kết hợp là 1095 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu của WLTC là 6,19 l/100 km trong khi sử dụng CLTC là 5,4 lít/100 km. Phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện có pin 67,7 kWh và động cơ mạnh hơn với công suất 215 kW và mô-men xoắn 360 Nm. Phạm vi tối đa là 520 km. Sạc 30-80% mất 15 phút. Cần lưu ý rằng C16 chỉ có sẵn dưới dạng xe dẫn động cầu sau. Về khả năng lái xe thông minh, Leapmotor C16 được trang bị chip OrinX + lidar. Toàn bộ xe có tổng cộng 30 phần cứng cảm biến, về mặt lý thuyết có thể đạt được khả năng hỗ trợ lái xe L3. Hiện tại, nó vẫn có thể đạt được hỗ trợ chuyển làn đường tự động ALC và TJA. Hỗ trợ tắc nghẽn giao thông, hành trình thích ứng theo đường cong ATC, hỗ trợ điều hướng hành trình NAC, hỗ trợ phi công thông minh tốc độ cao NAP, v.v. Trong thị trường ngày nay, nơi nhiều hãng xe đã quen với việc nói về “người đầu tiên trong ngành” và “vượt xa”, Leapmotor có vẻ hợp lý đến bất ngờ. Sau khi giới thiệu Leapmotor C16 bằng ngôn ngữ tương đối đơn giản, giá bán cũng đã được công bố chính thức. Có thể thấy, họ tiếp tục tuân thủ quan niệm thương hiệu “hãy nhìn Leapmotor khi chọn xe và có giá trị tham khảo”, đồng thời một lần nữa tối đa hóa hiệu quả chi phí của Leapmotor C16. Video: Chi tiết SUV điện Leapmotor C16 2024 mới.

