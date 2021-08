Leaf D05 2022 mới - xe máy điện 3 bánh hơn 68 triệu đồng

Các mẫu xe điện không xả khí thải, thân thiện môi trường đang ngày một trở nên phố biến tại nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, vô số những công ty khởi nghiệp cũng đã được thành lập và không ngừng tung ra những sản phẩm đa dạng về chủng loại, tính năng để đáp ứng thị trường đang phát triển nhanh này. Một công ty như vậy là Leaf Energy và sản phẩm mang tên Leaf D05 2022 mới. Xe máy điện Leaf Energy D05 sở hữu 3 bánh với hai bánh ở phía trước và một hệ thống treo trước độc lập, thích nghi, cho phép người lái nghiêng mình khi bẻ cua. Cơ chế nghiêng này đảm bảo khả năng kiểm soát và cân bằng tốt hơn cho người lái, bất chấp mọi loại địa hình. Chiếc xe Leaf Energy D05 3 bánh này có cấu trúc bằng nhôm, giữ cho xe nhẹ, đồng thời có trọng tải tương đương 150 kg. Nó được trang bị mô tơ Bosch 1200W độ riêng và có tốc độ tối đa 40 km/h. Mẫu xe điện 3 bánh Leaf Energy cũng có khả năng phanh tốt hơn xe điện thông thường, vì nó được trang bị hệ thống phanh thủy lực 3 đĩa cung cấp khoảng cách phanh ngắn. Công ty tuyên bố rằng hệ thống này cung cấp lực phanh gấp 1,5 lần so với xe 2 bánh. Cũng vì mục tiêu an toàn, D05 đi kèm với đèn LED tự động thích nghi giúp tăng hiệu suất ánh sáng và mang lạ tầm nhìn tốt hơn. Ngoài ra, nó còn có đèn hậu LED Luminit tích hợp với góc 270 độ để đảm bảo ai cũng thấy bạn trên đường. Mọi thứ về mẫu xe 3 bánh mới của Leaf Energy đều rất thân thiện với người dùng. Một nút nhấn start/stop mô tơ lớn được đặt ngay giữa, trong khi màn hình LCD lớn có đèn nền và tích hợp sẵn Bluetooth, do vậy bạn có thể dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh của mình. Tay lái của xe có tích hợp giá đỡ điện thoại tích hợp USB, và ứng dụng điện thoại thì đi kèm với các tính năng tiện ích như theo dõi, khóa và mở khóa từ xa, báo thức, hiển thị mức pin, và hơn thế nữa. Trên khía cạnh pin, D05 có trang bị cụm pin lithium-ion cung cấp phạm vi di chuyển 72 km trên một lần sạc. Ngoài ra, chiếc xe 3 bánh nhỏ gọn này cũng có nhiều không gian chứa hàng hóa, với hộp lớn phía sau và hai hộp nhỏ bên cạnh. Mức giá xe Leaf Energy D05 2022 có mức bán ra khởi điểm 2.995 USD (tương đương khoảng hơn 68 triệu đồng). Chiếc xe máy điện 3 bánh này dự tính sẽ bắt đầu giao xe vào tháng 2/2022. Video: Giới thiệu xe máy điện 3 bánh - Leaf D05 2022 mới.

