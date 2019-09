Land Rover ngán ngẩm bởi Trung Quốc lại "nhái" Range Rover

Trước đây ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc thường nổi tiếng bởi các sản phẩm "na ná", hoặc thậm chí là copy trắng trợn thiết kế của các dòng xe nổi tiếng - đáng chú ý nhất chính là xe Range Rover nhái. Dù trong những năm gần đây nhiều hãng đã đầu tư mạnh trong khâu thiết kế, nhưng những công ty nhỏ vẫn tiếp tục đi sao chép kiểu dáng của hãng khác - đặc biệt là những dòng xe SUV hạng sang Range Rover. Cái tên mới nhất đi theo con đường "đạo nhái" này là một thương hiệu lạ lẫm có tên Hunkt với chiếc Canticie. Nói thêm một chút về mẫu xe nhái Hunkt và Canticie, đây là thương hiệu con của hãng xe Hanlong tới từ tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc. Canticie là tên tiếng Anh của mẫu SUV mới nhất tới từ Hunkt, trong khi tên Trung Quốc của dòng xe này là Kuangshi. Trên thực tế Hunkt Canticie không phải là mẫu xe quá xa lạ khi nó vốn là phiên bản đổi logo của chiếc T800 - sau này đổi tên thành T900 tới từ một thương hiệu ôtô Trung Quốc nổi tiếng khác là Zotye. Bản thân Zotye cũng nổi tiếng bởi việc nhái kiểu dáng của nhiều dòng xe khác nhau - trong đó rõ nét nhất là Porsche Macan. Tuy nhiên trong những năm gần đây Zotye cũng đã tự tạo ra cho mình những chiếc xe với thiết kế nguyên bản ấn tượng và dần được đánh giá cao. Do không còn đi theo con đường "copy" như trước đây, Zotye đã bán lại thiết kế của T900 để Hunkt tạo ra chiếc Canticie. Nếu nhìn lướt qua Hunkt Canticie lăn bánh ngoài đường, những người không biết về xe có thể dễ dàng nhầm nó với một chiếc xe sang Range Rover. Trong khi đó với nội thất, Canticie lại hoàn toàn không "copy" chiếc Range Rover nguyên bản. Thậm chí nếu so với xe thật, nội thất của Canticie trông còn sang trọng và ưa nhìn hơn với màn hình kép và bảng táp-lô thoáng kiểu Mercedes S-Class. Hunkt Canticie có các kích thước D x R x C lần lượt là (4.985, 1.995, 1.819)mm và trục cơ sở dài 2.997mm. Những con số này rất gần với Range Rover (D x R x C 4.999/2.073/1.835mm, trục cơ sở 2.992mm. Chiếc xe được trang bị động cơ xăng 2.0l tăng áp cho công suất 197 hoặc 217 mã lực tuỳ vào phiên bản, dẫn động tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp. Vào quý 4 năm nay Hunkt sẽ chính thức bán ra Canticie tại thị trường Trung Quốc với giá chưa được công bố.Video: Soi xe Trung Quốc nhái SUV hạng sang Range Rover.

