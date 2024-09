Động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng bất ngờ đi lạc vào nhà dân

Con tê tê không gây hại và chỉ lang thang trong nhà. Lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng có mặt để bắt giữ và thả nó an toàn tại công viên Rajaji. (Ảnh: Người đưa tin) Tê tê Ấn Độ, loài động vật thuộc nhóm "sắp bị đe dọa" theo IUCN, đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn buôn bán và phá hủy môi trường sống. Chúng bị săn bắt nhiều ở châu Á vì vảy, thịt và da có giá trị kinh tế. (Ảnh:Wikipedia) Tê tê Ấn Độ, hay còn gọi là Tê tê đuôi dày (Manis crassicaudata), là một loài động vật có vú đặc biệt, được tìm thấy chủ yếu ở các vùng đồng bằng và đồi núi của Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal và một phần của Pakistan. Với lớp vảy cứng bao phủ toàn thân, tê tê Ấn Độ không chỉ là một loài động vật độc đáo mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. (Ảnh:iNaturalist NZ) Tê tê Ấn Độ có lớp vảy lớn làm từ keratin, chất liệu tương tự như móng tay và móng chân của con người. (Ảnh:BioLib) Chúng sống về đêm và chủ yếu ăn kiến và mối, sử dụng chiếc lưỡi dài và dính để bắt mồi. Khi gặp nguy hiểm, tê tê có thể cuộn tròn thành một quả bóng để bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù.(Ảnh:Wildlife Conservation Society) Tê tê Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Vảy của chúng được sử dụng trong y học cổ truyền và thịt của chúng được coi là đặc sản. Hàng năm, hàng ngàn cá thể tê tê bị săn bắt từ tự nhiên, khiến số lượng của chúng giảm sút nghiêm trọng.(Ảnh:BYJU'S) Các tổ chức bảo tồn như Save Vietnam’s Wildlife (SVW) đang nỗ lực cứu hộ và tái thả tê tê về tự nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ loài động vật này. Những nỗ lực này bao gồm việc bảo vệ rừng, vận động chính sách và nghiên cứu thay đổi hành vi của con người.(Ảnh:WWF India) Tê tê Ấn Độ là một loài động vật quý hiếm và có giá trị, cần được bảo vệ trước nguy cơ tuyệt chủng. Việc nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo tồn là cần thiết để đảm bảo sự tồn tại của loài động vật đặc biệt này trong tương lai. (Ảnh: Pangolin Specialist Group) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

