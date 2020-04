Cận cảnh Land Rover Discovery Sport S từ 2,8 tỷ tại Việt Nam

Land Rover Discovery Sport là dòng xe bán chạy bậc nhất của thương hiệu xe hơi Anh quốc, nhưng gần đây do đã bước vào giai đoạn cuối của thế hệ đầu tiên nên mẫu SUV này đã cho thấy sự "hụt hơi". Chính vì thế, Land Rover Discovery Sport 2020 mới thế hệ thứ 2 đã xuất hiện nhằm lấy lại vị thế đã mất. Mẫu xe SUV Land Rover Discovery Sport 2020 lần đầu được giới thiệu tại thị trường thế giới vào tháng 5/2019 với một số thay đổi nhẹ ở ngoại thất. Discovery Sport thế hệ mới sử dụng nền tảng mới Premium Transverse Architecture (PTA) đã ứng dụng trên Evoque giúp xe tăng độ cứng hơn 13% so với phiên bản trước đây và cải thiện khả năng chống rung so với "người tiền nhiệm". Chiếc xe ôtô mới Land Rover Discovery Sport 2020 đầu tiên về Việt Nam thuộc phiên bản tiêu chuẩn S và được phân phối chính hãng. Hiện bản cao cấp của Land Rover Discovery Sport 2020 vẫn chưa hẹn ngày về nước. Chiếc SUV Discovery Sport S 2020 sử dụng cụm đèn pha Full-Led thay cho bóng Projector trên bản cũ cùng tạo hình thon gọn và mới mẻ hơn. Không chỉ mới mẻ về cụm đèn trước, lưới tản nhiệt của phiên bản cũng tinh chỉnh ấn tượng hơn, hốc gió đặt dọc bắt mắt hơn những gì đã thể hiện ở đời cũ. Land Rover Discovery Sport 2020 bản S thế hệ mới có phần thân xe thiết kế khí động học. Điểm mới ở đây là bộ mâm với tạo hình 5 chấu kép thẩm mỹ hơn cùng kích thước 18 inch. Gương chiếu hậu trên SUV hạng sang đến từ Anh quốc đồng màu thân xe có dải LED xi-nhan đi kèm những tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, chống chói. Land Rover Discovery Sport S thay đổi lớn nhất ở cụm đèn hậu tạo hình mới mẻ hơn so với dạng elip như cũ, công nghệ sử dụng LED mang đến khả năng nhận diện tốt hơn. Ở thế hệ mới, mẫu SUV hạng sang bản S đã không còn ống xả lộ thiên, nhưng xe vẫn duy trì hệ thống cảm biến/camera lùi, đèn phanh LED trên cao... Land Rover Discovery Sport S 2020 cho thấy sự mới mẻ và ấn tượng hơn ở khoang nội thất với nhiều chi tiết được cập nhật mà người dùng dễ dàng nhận ra so với đời cũ. Đầu tiên là hệ thống vô-lăng trên Land Rover Discovery Sport S 2020 được thay mới, thiết kế này được lấy từ "người anh em" Evoque mang đến cái nhìn thẩm mỹ hơn hoàn toàn so với thế hệ đầu tiên. Cụm màn hình phía sau cũng được cập nhật giao diện mới mẻ và trực quan hơn trên Land Rover Discovery Sport S 2020. Dưới nắp ca-pô, Discovery Sport S 2020 đầu tiên về Việt Nam sử dụng khối động cơ 2.0L Turbo, 4 xy-lanh cho công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm. Động cơ trên kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Hiện tại, giá xe Land Rover Discovery Sport S 2020 được phân phối chính hãng với mức 2,8 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Land Rover Discovery Sport S 2020 mới.

