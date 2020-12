Lăn bánh 2.000km, chủ xe Mazda CX-8 bán “lỗ” gần 300 triệu đồng

Những chiếc xe cũ chạy “lướt” với mức ODO thấp, được rao bán lại là một trong những lựa chọn giúp người mua tiết kiệm kha khá chi phí lăn bánh. Đơn cử như chiếc Mazda CX-8 đời 2020 phiên bản 2.5L Premium AWD đang được chào bán với giá 1,19 tỷ đồng, rẻ hơn khá nhiều so với lựa chọn “đập hộp” xe mới. Hiện tại, Mazda CX-8 bản full có giá niêm yết 1,259 tỷ đồng. Người mua còn phải chi thêm khoảng gần 200 triệu đồng để lăn bánh xe (với 10% phí trước bạ trước đây) và khoảng 100 triệu đồng (với 5% phí trước bạ hiện nay đến hết 31/12). Hiện tại xe CX-8 đang được giảm phí trược bạ nên cũng tác động tới giá xe cũ, chính vì thế chủ xe này đã phải bán lại xe với giá 1,19 tỷ đồng, chấp nhận chịu “lỗ” khá nhiều để bán lại xe dù mới lăn bánh chưa tới 2.000 km. Không rõ lý do vì sao chủ nhân chiếc CX-8 này lại bán xe và chấp nhận mất gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, với những khách hàng có ý định mua Mazda CX-8 bản full options thì đây là một chiếc xe “lướt” có mức giá bán lại khá hợp lý. Thay vì mua xe mới, người mua sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá. Dẫu vậy, không phải ai cũng chấp nhận bỏ qua cái cảm giác vui vẻ khi đến đại lý nhận xe hay “thưởng thức” mùi xe mới. Mazda CX-8 2.5L Premium AWD chính là phiên bản cao cấp nhất trong 4 phiên bản hiện tại của dòng CX-8. Điểm nổi bật của Mazda CX-8 2.5L Premium AWD chính là trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái, bên cạnh hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Bên cạnh nội thất CX-8 được bọc da Nappa và ốp gỗ cao cấp, trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch sử dụng hệ thống Mazda Connect, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Apple Carplay & Android Auto. Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (ADD), 10 loa Bose. Hàng ghế trước chỉnh điện (nhớ vị trí ghế lái), sưởi hàng ghế trước và ghế sau… Tương tự đàn em CX-5, Mazda CX-8 cũng được trang bị hệ thống an toàn Mazda i-Activsense bao gồm: Cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo chệch làn đường (LDW), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), điều khiển hành trình tích hợp radar (MRCC), hỗ trợ phanh thông minh (SBS), tính năng nhận diện người đi bộ (FDD)… Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-8 là một lựa chọn lý tưởng dành cho khách hàng khi quan tâm xe CUV 7 chỗ, đề cao nội thất rộng rãi để phục vụ cho gia đình. Hiện tại, Mazda CX-8 có giá bán khá cạnh tranh với mức giá bán khởi điểm chỉ từ 999 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe Kia Sorento thế hệ mới vừa ra mắt cách đây không lâu có thể “đạp chân” người nhà Mazda CX-8 vì Sorento 2021 sở hữu thiết kế nổi bật, nhiều trang bị, bên cạnh Sorento có phiên bản máy dầu kinh tế. Video: Chi tiết Mazda CX-8 tại Việt Nam.

