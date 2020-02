Mazda CX-8 giá từ 1,15 tỷ có gì để cạnh tranh ở 'sân chơi' SUV 7 chỗ

Trước Mazda CX-8, Thaco đã nhập khẩu Mazda CX-9 về phân phối tại Việt Nam với 7 chỗ ngồi, mức giá khoảng 2 tỷ đồng. Mazda CX-8 sử dụng chung nền tảng với CX-9, có giá rẻ hơn đáng kể so với người anh em của mình. Mazda CX-8 bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng ở phân khúc SUV 7 chỗ, và lấp đầy khoảng trống mà Mazda CX-5 (vốn có 5 chỗ ngồi) để lại. Mazda CX-8 là lựa chọn ngay trên CX-5, với khác biệt lớn nhất là thêm hàng ghế thứ 3 với 2 vị trí ngồi. Về kích thước, Mazda CX-8 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm. So với Mazda CX-9, Mazda CX-8 ngắn hơn 175 mm, tuy nhiên không gian nội thất bên trong không thay đổi nhiều. So với đối thủ cùng phân khúc, chiều dài cơ sở Mazda CX-8 dài hơn Fortuner 185 mm, dài hơn Everest 165 mm. So với Mazda CX-5, Mazda CX-8 dài hơn 350 mm, cao hơn 50 mm và có bề ngang tương đương. Giữ nguyên bề ngang, không gian bên trong xe của CX-8 vì vậy không cải thiện quá nhiều so với CX-5, ngoài việc có thêm hàng ghế thứ 3. Mazda CX-8 sẽ cạnh tranh với các mẫu xe 5+2 mà điển hình là Hyundai Santa Fe, và vẫn có khoảng cách nhất định nếu so với Toyota Fortuner hay Ford Everest. Về thiết kế, Mazda CX-8 có phần đầu xe không khác biệt nhiều so với CX-5. Nhìn từ phía trước, khó có thể nhận dạng đâu là CX-5 và đâu là CX-8. Ở phần đuôi xe, Mazda CX-8 có đôi chút khác biệt so với người anh em CX-5, vẫn với thiết kế thể thao khá bắt mắt, bù lại là sự hi sinh không gian bên trong, mà cụ thể là hàng ghế thứ 3. Về động cơ, Mazda CX-8 có 3 phiên bản, đều sử dụng chung động cơ xăng 2.5L giống như trên Mazda CX-5, công suất 188 mã lực và mô men xoắn 251 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp, với một số nâng cấp để tăng khả năng vận hành. Cũng được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc GVC của Mazda, CX-8 có khả năng vận hành không khác biệt nhiều so với CX-5. Bên cạnh các công nghệ an toàn phổ biến, Mazda CX-8 sở hữu thêm kiểm soát hành trình chủ động (chủ động phanh khi xe phía trước giảm tốc độ), phanh khẩn cấp tự động, camera 360. X Xe có 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Giá ưu đãi của phiên bản Mazda CX-8 Deluxe là 1,15 tỷ đồng, phiên bản Luxury là 1,2 tỷ đồng, Premium 1 cầu là 1,35 tỷ đồng và Premium AWD là 1,4 tỷ đồng. Phiên bản Deluxe chưa được giới thiệu ở đợt này, dự kiến giới thiệu vào cuối năm nay. Mức giá này cao hơn Mazda CX-5 (899 triệu – 1,019 tỷ đồng). Trong phân khúc SUV 5+2, Hyundai Santa Fe có mức giá tốt hơn khá nhiều so với Mazda CX-8, từ 898 triệu tới 1,07 tỷ đồng, đồng thời có thêm lựa chọn máy dầu. Nếu tính rộng ra phân khúc SUV 7 chỗ, chiếc xe có nhiều công nghệ an toàn tương tự Mazda CX-8 là Ford Everest, có giá từ 1,112 tới 1,399 tỷ đồng, tương đương với CX-8, sử dụng máy dầu có ưu thế hơn về sức mạnh so với CX-8. Video: Mazda CX-8 có thật sự tốt trong tầm giá 1,4 tỷ (nguồn HTV).

Trước Mazda CX-8, Thaco đã nhập khẩu Mazda CX-9 về phân phối tại Việt Nam với 7 chỗ ngồi, mức giá khoảng 2 tỷ đồng. Mazda CX-8 sử dụng chung nền tảng với CX-9, có giá rẻ hơn đáng kể so với người anh em của mình. Mazda CX-8 bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng ở phân khúc SUV 7 chỗ, và lấp đầy khoảng trống mà Mazda CX-5 (vốn có 5 chỗ ngồi) để lại. Mazda CX-8 là lựa chọn ngay trên CX-5, với khác biệt lớn nhất là thêm hàng ghế thứ 3 với 2 vị trí ngồi. Về kích thước, Mazda CX-8 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.900 x 1.840 x 1.730 mm. So với Mazda CX-9, Mazda CX-8 ngắn hơn 175 mm, tuy nhiên không gian nội thất bên trong không thay đổi nhiều. So với đối thủ cùng phân khúc, chiều dài cơ sở Mazda CX-8 dài hơn Fortuner 185 mm, dài hơn Everest 165 mm. So với Mazda CX-5, Mazda CX-8 dài hơn 350 mm, cao hơn 50 mm và có bề ngang tương đương. Giữ nguyên bề ngang, không gian bên trong xe của CX-8 vì vậy không cải thiện quá nhiều so với CX-5, ngoài việc có thêm hàng ghế thứ 3. Mazda CX-8 sẽ cạnh tranh với các mẫu xe 5+2 mà điển hình là Hyundai Santa Fe, và vẫn có khoảng cách nhất định nếu so với Toyota Fortuner hay Ford Everest. Về thiết kế, Mazda CX-8 có phần đầu xe không khác biệt nhiều so với CX-5. Nhìn từ phía trước, khó có thể nhận dạng đâu là CX-5 và đâu là CX-8. Ở phần đuôi xe, Mazda CX-8 có đôi chút khác biệt so với người anh em CX-5, vẫn với thiết kế thể thao khá bắt mắt, bù lại là sự hi sinh không gian bên trong, mà cụ thể là hàng ghế thứ 3. Về động cơ, Mazda CX-8 có 3 phiên bản, đều sử dụng chung động cơ xăng 2.5L giống như trên Mazda CX-5, công suất 188 mã lực và mô men xoắn 251 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp, với một số nâng cấp để tăng khả năng vận hành. Cũng được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc GVC của Mazda, CX-8 có khả năng vận hành không khác biệt nhiều so với CX-5. Bên cạnh các công nghệ an toàn phổ biến, Mazda CX-8 sở hữu thêm kiểm soát hành trình chủ động (chủ động phanh khi xe phía trước giảm tốc độ), phanh khẩn cấp tự động, camera 360. X Xe có 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Giá ưu đãi của phiên bản Mazda CX-8 Deluxe là 1,15 tỷ đồng, phiên bản Luxury là 1,2 tỷ đồng, Premium 1 cầu là 1,35 tỷ đồng và Premium AWD là 1,4 tỷ đồng. Phiên bản Deluxe chưa được giới thiệu ở đợt này, dự kiến giới thiệu vào cuối năm nay. Mức giá này cao hơn Mazda CX-5 (899 triệu – 1,019 tỷ đồng). Trong phân khúc SUV 5+2, Hyundai Santa Fe có mức giá tốt hơn khá nhiều so với Mazda CX-8, từ 898 triệu tới 1,07 tỷ đồng, đồng thời có thêm lựa chọn máy dầu. Nếu tính rộng ra phân khúc SUV 7 chỗ, chiếc xe có nhiều công nghệ an toàn tương tự Mazda CX-8 là Ford Everest, có giá từ 1,112 tới 1,399 tỷ đồng, tương đương với CX-8, sử dụng máy dầu có ưu thế hơn về sức mạnh so với CX-8. Video: Mazda CX-8 có thật sự tốt trong tầm giá 1,4 tỷ (nguồn HTV).