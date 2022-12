Lamborghini Huracan STO mới gần 30 tỷ đồng sắp về Việt Nam có gì?

Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata mới được sử dụng nhiều chi tiết từ vật liệu carbon: Nắp ca-pô trước, tấm chắn bùn và cản trước được làm thành một phần duy nhất, một thiết kế giúp xe không chỉ có được độ nhẹ tuyệt vời mà còn có thể bắt nhanh xu hướng được như những chiếc xe đua. Với thiết kế các lỗ thông hơi lớn trên nắp ca-pô, phần đầu xe được thiết kế để đẩy luồng không khí qua hai chắn bùn phía trước, nhờ đó tăng lực ép xuống phía trước và giúp tăng tốc nhanh hơn khi siêu xe Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata chạy tốc độ cao. Ở phía sau xe được thay đổi khác so với Huracan Super Trofeo Evo: một ống dẫn tích hợp ở tấm chắn bùn sau đóng vai trò hút gió cho động cơ, giúp giảm 30% tổn thất áp suất thủy lực. Điểm mới lạ khác trên Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata là vây sau có chức năng khí động học chính xác và được tích hợp vào mui xe phía sau, chức năng của nó đặc biệt hiệu quả khi vào cua. Trong khi vào cua, luồng không khí đi vào có góc và hai mức áp suất khác nhau được tạo ra ở cả hai bên của cánh tản nhiệt có tác động tích cực đến độ ổn định của lệch hướng. Do đó, vây giúp điều chỉnh luồng không khí thẳng qua cánh hoa thị, tăng hiệu quả khi vào cua. Nhờ sử dụng nhiều sợi carbon, trọng lượng của Huracan STO ở mức 1.339 kg, nhẹ hơn Huracan Performanceante khoảng 43 kg. Kính chắn gió cũng được làm nhẹ hơn 20%, vành xe cũng bằng ma-giê và được trang bị lốp Bridgestone Potenza được chế tạo đặc biệt với hai phiên bản: đường trường và đường đua. Một điểm khác biệt nữa là cánh gió sau có thể điều chỉnh, với tỷ lệ 13%. Hiệu quả khí động học của STO tốt hơn 37% với lực ép xuống nhiều hơn 53% so với "đàn anh" Huracan Performanceante. Nhờ sử dụng nhiều sợi carbon, trọng lượng của Huracan STO ở mức 1.339 kg, nhẹ hơn Huracan Performanceante khoảng 43 kg. Kính chắn gió cũng được làm nhẹ hơn 20%, vành xe cũng bằng ma-giê và được trang bị lốp Bridgestone Potenza được chế tạo đặc biệt với hai phiên bản: đường trường và đường đua. Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata có một sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Trái tim củae là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực tại 6.500 vòng/phút, công suất cho phép xe tăng tốc 100 km/h từ trạng thái dừng chỉ trong 3 giây và đạt 200 km/h chỉ trong 9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h. Trên Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata mới có ba chế độ lái ANIMA khác nhau: STO – Thích hợp cho lái xe đường trường và đường quanh co, mọi khía cạnh năng động của xe đều được tối ưu hóa cho điều kiện đường xá. ESC đang hoạt động. Trofeo – Tất cả các hệ thống điện tử đều được tối ưu hóa cho nhựa đường khô và để đạt được thời gian vòng đua tốt nhất. Hệ thống LDVI đảm bảo hiệu suất tối đa nhờ Hệ thống kiểm soát lực kéo được tối ưu hóa và Hệ thống kiểm soát lực kéo hiệu suất. Cũng có thể tắt kiểm soát lực kéo. Rain – Tối ưu hóa lực kéo, mô-men xoắn và đánh lái bánh sau và ABS có thiết lập cụ thể cho điều kiện ẩm ướt. Theo một số nguồn tin, giá xe Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata khi về Việt Nam khoảng gần 30 tỷ đồng. Xe sẽ được khách hàng đặt trước từ một đơn vị nhập khẩu tư nhân, dự tính siêu xe này sẽ về Việt Nam vào đầu năm 2023. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata.

Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata mới được sử dụng nhiều chi tiết từ vật liệu carbon: Nắp ca-pô trước, tấm chắn bùn và cản trước được làm thành một phần duy nhất, một thiết kế giúp xe không chỉ có được độ nhẹ tuyệt vời mà còn có thể bắt nhanh xu hướng được như những chiếc xe đua. Với thiết kế các lỗ thông hơi lớn trên nắp ca-pô, phần đầu xe được thiết kế để đẩy luồng không khí qua hai chắn bùn phía trước, nhờ đó tăng lực ép xuống phía trước và giúp tăng tốc nhanh hơn khi siêu xe Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata chạy tốc độ cao. Ở phía sau xe được thay đổi khác so với Huracan Super Trofeo Evo: một ống dẫn tích hợp ở tấm chắn bùn sau đóng vai trò hút gió cho động cơ, giúp giảm 30% tổn thất áp suất thủy lực. Điểm mới lạ khác trên Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata là vây sau có chức năng khí động học chính xác và được tích hợp vào mui xe phía sau, chức năng của nó đặc biệt hiệu quả khi vào cua. Trong khi vào cua, luồng không khí đi vào có góc và hai mức áp suất khác nhau được tạo ra ở cả hai bên của cánh tản nhiệt có tác động tích cực đến độ ổn định của lệch hướng. Do đó, vây giúp điều chỉnh luồng không khí thẳng qua cánh hoa thị, tăng hiệu quả khi vào cua. Nhờ sử dụng nhiều sợi carbon, trọng lượng của Huracan STO ở mức 1.339 kg, nhẹ hơn Huracan Performanceante khoảng 43 kg. Kính chắn gió cũng được làm nhẹ hơn 20%, vành xe cũng bằng ma-giê và được trang bị lốp Bridgestone Potenza được chế tạo đặc biệt với hai phiên bản: đường trường và đường đua. Một điểm khác biệt nữa là cánh gió sau có thể điều chỉnh, với tỷ lệ 13%. Hiệu quả khí động học của STO tốt hơn 37% với lực ép xuống nhiều hơn 53% so với "đàn anh" Huracan Performanceante. Nhờ sử dụng nhiều sợi carbon, trọng lượng của Huracan STO ở mức 1.339 kg, nhẹ hơn Huracan Performanceante khoảng 43 kg. Kính chắn gió cũng được làm nhẹ hơn 20%, vành xe cũng bằng ma-giê và được trang bị lốp Bridgestone Potenza được chế tạo đặc biệt với hai phiên bản: đường trường và đường đua. Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata có một sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Trái tim củae là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực tại 6.500 vòng/phút, công suất cho phép xe tăng tốc 100 km/h từ trạng thái dừng chỉ trong 3 giây và đạt 200 km/h chỉ trong 9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h. Trên Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata mới có ba chế độ lái ANIMA khác nhau: STO – Thích hợp cho lái xe đường trường và đường quanh co, mọi khía cạnh năng động của xe đều được tối ưu hóa cho điều kiện đường xá. ESC đang hoạt động. Trofeo – Tất cả các hệ thống điện tử đều được tối ưu hóa cho nhựa đường khô và để đạt được thời gian vòng đua tốt nhất. Hệ thống LDVI đảm bảo hiệu suất tối đa nhờ Hệ thống kiểm soát lực kéo được tối ưu hóa và Hệ thống kiểm soát lực kéo hiệu suất. Cũng có thể tắt kiểm soát lực kéo. Rain – Tối ưu hóa lực kéo, mô-men xoắn và đánh lái bánh sau và ABS có thiết lập cụ thể cho điều kiện ẩm ướt. Theo một số nguồn tin, giá xe Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata khi về Việt Nam khoảng gần 30 tỷ đồng. Xe sẽ được khách hàng đặt trước từ một đơn vị nhập khẩu tư nhân, dự tính siêu xe này sẽ về Việt Nam vào đầu năm 2023. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan STO Super Trofeo Omologata.