Lamborghini Huracan EVO thứ 2 về Việt Nam, chỉ khoảng 15 tỷ đồng

Mới đây, dân mê xe đã được dịp tận mắt chiêm ngưỡng Lamborghini Huracan EVO RWD đầu tiên của Việt Nam trên đường phố Sài Gòn, đây là lần hiếm hoi Huracan EVO dạo phố kể từ khi về nước vào tháng 12/2021. So với bản AWD, siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD cũng có nhiều khác biệt, từ ngoại thất, trang bị bên trong và cả hệ truyền động. Cụ thể, phiên bản Huracan EVO RWD sở hữu thiết kế không góc cạnh, cá tính như bản dẫn động 4 bánh (chiếc đầu tiên về nước), phần hốc gió trước cũng được tích hợp thêm một thanh ngang ở chính giữa và cản trước cũng được tinh chỉnh nhẹ. Chiếc Lamborghini Huracan EVO thứ 2 tại Việt Nam mang trên mình màu sơn trắng muốt kết hợp với một vài điểm nhấn màu đen, bao gồm cả bộ mâm Kari hoàn toàn mới, kích thước 19 và 20 inch được sơn đen thể thao. Đến với không gian cabin, Lamborghini Huracan EVO được trang bị một màn hình cảm ứng rộng 8,4 inch đặt dọc chính giữa bảng điều khiển trung tâm tạo cảm giác công nghệ hơn. Các tính năng như Apple Car Play hay Android Auto là tiêu chuẩn trên Huracan EVO. "Trái tim" của Lamborghini Huracan EVO RWD vẫn là khối động cơ hút khí tự nhiên V10 5.2L giống Huracan EVO AWD nhưng lại chỉ mạnh 601 mã lực, ít hơn 30 mã lực so với Huracan EVO dẫn động 4 bánh. Siêu xe Huracan EVO RWD có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,2 giây, tốc độ tối đa đạt 325 km/h Hiện giá xe Lamborghini Huracan EVO RWD tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ, như theo giới thạo tin thì khoảng 15 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Mỹ, mẫu siêu xe này có giá từ 208.000 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng), rẻ hơn so với Huracan EVO AWD giá 261.280 USD (khoảng 6 tỷ đồng). Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe Lamborghini Huracan EVO.

