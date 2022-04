Chi tiết Lamborghini Huracan EVO đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam

Dòng siêu xe Lamborghini Huracan khá được ưa chuộng tại dải đất hình chữ S này khi đã có trên 15 chiếc xe được nhập về nước theo diện chính hãng cũng như qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Một số phiên bản siêu xe Lamborghini Huracan đáng chú ý đang có mặt tại Việt Nam có thể kể đến như Lamborghini Huracan LP610-4, Lamborghini Huracan LP580-2, Lamborghini Huracan EVO, Lamborghini Huracan STO và cuối cùng là siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD. mới. Trong số 2 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO được mang về nước chỉ có đúng duy nhất một chiếc đang lăn bánh trên đường phố, xe còn lại vẫn đang nằm im trong garage chờ khách hoặc đang đợi các thủ tục về biển số nếu như đã có người chốt mua. Thông tin chúng tôi có được, dù là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO thứ 2 về nước nhưng "siêu bò" trong bài viết này lại là xe đầu tiên được chủ nhân cho đăng ký biển số thành công và rất hay được mang đi dạo phố. Thậm chí, xe còn thuộc bản dẫn động cầu sau và hiện chỉ có duy nhất một xe Lamborghini Huracan EVO RWD có mặt tại dải đất hình chữ S này. Chỉ sau vài tuần có mặt tại Việt Nam, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau độc nhất tại dải đất hình chữ S này đã được chủ nhân cho lên bộ ống xả Capristo nhằm mang đến âm thanh ấn tượng hơn so với ống xả nguyên bản cũng như giúp xe uy lực hơn mỗi khi tăng tốc trên đường phố

xz Việc lắp ống xả độ Capristo không chỉ giúp cho siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD độc nhất Việt Nam có âm thành đã tai hơn mà còn giúp xe giảm cân khoảng 30% so với ống xả nguyên bản, cụ thể, khẩu pháo độ này có trọng lượng chỉ 14,2 kg, nhẹ hơn 5,7 kg so với hàng "zin". So với phiên bản siêu xe Lamborghini Huracan EVO, mẫu xe Lamborghini Huracan EVO RWD có thiết kế ngoại hình rất dễ nhận ra khi hốc gió trước được tích hợp thêm 2 thanh chia gió đặt góc xéo, cản va trước cũng được thiết kế lại để nhận biết so với bản dẫn động 4 bánh, ngoài ra, phần cản va sau cũng sửa đổi nhẹ thiết kế. Lamborghini Huracan EVO RWD đầu tiên về nước sở hữu màu sơn trắng với các chi tiết khác được sơn đen nhám hay bộ mâm đa chấu kép của xe được sơn đen bóng kết hợp cùng kẹp phanh màu xanh dương rất nổi bật. Điểm nhấn của ngoại hình xe Lamborghini Huracan EVO RWD này còn có chi tiết tấm ốp gầm xe phía sau được sơn màu trắng thay vì đen như thường thấy. Mở cửa bước vào trong khoang lái , siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD độc nhất dải đất hình chữ S hiện nay có ghế ngồi dạng đua với phần khung hoàn toàn từ sợi carbon kết hợp thêm da cao cấp cùng điểm nhấn chính là dây an toàn đua và dòng chữ Huracan EVO màu trắng trên lưng ghế. Xe còn có nhiều chi tiết hoàn thành màu trắng và cả sợi carbon để tạo điểm nhấn ở ngoại hình. Lamborghini Huracan EVO RWD có nội thất mới với điểm nhấn chính là việc khoang lái xe có tích hợp thêm màn hình giải trí có kích thước lên đến 8,4 inch giúp người lái có thể dễ dàng thao tác 1 chạm. Xe có hệ thống Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata đã tích hợp cả Apple CarPlay và Android Auto. Siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD sở hữu khối động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít có công suất cực đại 601 mã lực, tăng 30 mã lực so với đàn anh nhưng ngang bằng sức mạnh với xe Lamborghini Huracan LP610-4. Tương tự như Lamborghini Huracan EVO, phiên bản dẫn động cầu sau có thêm chế độ Ego mới cho phép người lái xe thay đổi cài đặt lái xe theo sở thích của riêng họ. Sức mạnh của siêu xe Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau chỉ được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, Lamborghini Huracan EVO RWD đầu tiên về Việt Nam có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Huracan EVO mới.

Dòng siêu xe Lamborghini Huracan khá được ưa chuộng tại dải đất hình chữ S này khi đã có trên 15 chiếc xe được nhập về nước theo diện chính hãng cũng như qua các công ty nhập khẩu tư nhân. Một số phiên bản siêu xe Lamborghini Huracan đáng chú ý đang có mặt tại Việt Nam có thể kể đến như Lamborghini Huracan LP610-4, Lamborghini Huracan LP580-2, Lamborghini Huracan EVO, Lamborghini Huracan STO và cuối cùng là siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD. mới. Trong số 2 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO được mang về nước chỉ có đúng duy nhất một chiếc đang lăn bánh trên đường phố, xe còn lại vẫn đang nằm im trong garage chờ khách hoặc đang đợi các thủ tục về biển số nếu như đã có người chốt mua. Thông tin chúng tôi có được, dù là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO thứ 2 về nước nhưng "siêu bò" trong bài viết này lại là xe đầu tiên được chủ nhân cho đăng ký biển số thành công và rất hay được mang đi dạo phố. Thậm chí, xe còn thuộc bản dẫn động cầu sau và hiện chỉ có duy nhất một xe Lamborghini Huracan EVO RWD có mặt tại dải đất hình chữ S này. Chỉ sau vài tuần có mặt tại Việt Nam, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO bản dẫn động cầu sau độc nhất tại dải đất hình chữ S này đã được chủ nhân cho lên bộ ống xả Capristo nhằm mang đến âm thanh ấn tượng hơn so với ống xả nguyên bản cũng như giúp xe uy lực hơn mỗi khi tăng tốc trên đường phố

xz Việc lắp ống xả độ Capristo không chỉ giúp cho siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD độc nhất Việt Nam có âm thành đã tai hơn mà còn giúp xe giảm cân khoảng 30% so với ống xả nguyên bản, cụ thể, khẩu pháo độ này có trọng lượng chỉ 14,2 kg, nhẹ hơn 5,7 kg so với hàng "zin". So với phiên bản siêu xe Lamborghini Huracan EVO, mẫu xe Lamborghini Huracan EVO RWD có thiết kế ngoại hình rất dễ nhận ra khi hốc gió trước được tích hợp thêm 2 thanh chia gió đặt góc xéo, cản va trước cũng được thiết kế lại để nhận biết so với bản dẫn động 4 bánh, ngoài ra, phần cản va sau cũng sửa đổi nhẹ thiết kế. Lamborghini Huracan EVO RWD đầu tiên về nước sở hữu màu sơn trắng với các chi tiết khác được sơn đen nhám hay bộ mâm đa chấu kép của xe được sơn đen bóng kết hợp cùng kẹp phanh màu xanh dương rất nổi bật. Điểm nhấn của ngoại hình xe Lamborghini Huracan EVO RWD này còn có chi tiết tấm ốp gầm xe phía sau được sơn màu trắng thay vì đen như thường thấy. Mở cửa bước vào trong khoang lái , siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD độc nhất dải đất hình chữ S hiện nay có ghế ngồi dạng đua với phần khung hoàn toàn từ sợi carbon kết hợp thêm da cao cấp cùng điểm nhấn chính là dây an toàn đua và dòng chữ Huracan EVO màu trắng trên lưng ghế. Xe còn có nhiều chi tiết hoàn thành màu trắng và cả sợi carbon để tạo điểm nhấn ở ngoại hình. Lamborghini Huracan EVO RWD có nội thất mới với điểm nhấn chính là việc khoang lái xe có tích hợp thêm màn hình giải trí có kích thước lên đến 8,4 inch giúp người lái có thể dễ dàng thao tác 1 chạm. Xe có hệ thống Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata đã tích hợp cả Apple CarPlay và Android Auto. Siêu xe Lamborghini Huracan EVO RWD sở hữu khối động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít có công suất cực đại 601 mã lực, tăng 30 mã lực so với đàn anh nhưng ngang bằng sức mạnh với xe Lamborghini Huracan LP610-4. Tương tự như Lamborghini Huracan EVO, phiên bản dẫn động cầu sau có thêm chế độ Ego mới cho phép người lái xe thay đổi cài đặt lái xe theo sở thích của riêng họ. Sức mạnh của siêu xe Lamborghini Huracan EVO dẫn động cầu sau chỉ được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, Lamborghini Huracan EVO RWD đầu tiên về Việt Nam có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Video: Chi tiết Lamborghini Huracan EVO mới.