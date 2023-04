Kỹ sư Honda giành giải thưởng nhờ phát minh ra túi khí 3 ngăn

Eric Heitkamp, một kỹ sư an toàn tại Honda, đã giành được Giải thưởng của Chính phủ Hoa Kỳ về Kỹ thuật An toàn - giải danh giá nhất đối với các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực đổi mới an toàn.

Túi khí ba khoang trên xe ôtô được kỹ sư Honda thiết kế giúp bảo vệ đầu người dùng tốt hơn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Giải thường này được trao cho Heitkamp nhằm ghi nhận đóng góp của anh với phát minh túi khí ba khoang trên ôtô Honda. Vị kỹ sư đã nghiên cứu dữ liệu do Bộ Giao thông Mỹ thu thập trong dự án về chấn thương sọ não để phát triển loại túi khí mới bảo vệ đầu người ngồi trên xe.

Không giống túi khí truyền thống - thường tích hợp một bộ phận bơm phồng – túi khi ba khoang gồm một ngăn trung tâm, hai ngăn phồng sang hai bên và một mặt hứng ở giữa sẽ mở rộng để đỡ lấy đầu hành khách. Thiết kế này nhằm giảm nguy cơ bị thương trong nhiều trường hợp va chạm khi đầu của hành khách phía trước giống như một quả bóng được găng tay cầu thủ bóng chày bắt gọn. Ngoài ra, túi khí khi bung cũng được đưa gần hơn tới hành khách.

Công nghệ này đã được giới thiệu lần đầu trên xe Acura TLX 2021, nhưng hiện đã trở thành trang bị tiêu chuẩn cho các mẫu xe Honda.