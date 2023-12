Komma UMV chạy điện nhỏ như xe máy, nhưng tiện nghi "xịn" như ôtô

Theo nhà sản xuất, Komma UMV 2024 chạy điện nhỏ hơn 80% so với ôtô thông thường, sử dụng ít năng lượng hơn 66%, đồng thời giảm 70% chi phí vận hành. Tuy nhiên, Komma UMV lại có tất cả những lợi ích của một chiếc ôtô. Mẫu xe điện Komma UMV độc đáo này chạy trên nền tảng khung gầm bốn bánh sử dụng hệ thống nghiêng thủy lực để tạo sự ổn định nhưng cũng cho phép xe có khả năng xoay xở trong không gian hẹp giống như một chiếc môtô. Tương tự một mẫu ôtô thông thường, Komma UMV điện nhỏ xinh cũng có hệ dẫn động, hệ thống treo, tính năng cảnh báo va chạm và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Xe còn có cửa, mui, dây an toàn, túi khí và người ngồi trên xe không cần đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, Komma UMV còn có không gian chứa đồ ở cả phía trước và phía sau, mang lại khả năng chứa đồ hơn so với cốp xe máy. Do hạn chế về chiều rộng và hệ thống nghiêng thủy lực, Komma UMV được trang bị tay lái thay vì vô lăng như trên ôtô. Xe cũng không có ghế ngồi bên phụ nhưng bù lại xe có không gian phía sau vừa vặn cho một hành khách. Theo quan điểm của hãng, Komma UMV mang đến tầm nhìn mang tính thay đổi cho môi trường đô thị, nhấn mạnh vào việc nâng cao chất lượng không gian công cộng và nuôi dưỡng các giá trị cộng đồng. Bằng cách giảm bớt sự thống trị của ôtô, Komma UMV mở đường cho sự chung sống hài hòa hơn với thiên nhiên, tạo ra nhiều không gian cho các hoạt động giải trí và thúc đẩy các tương tác xã hội sôi động. Komma UMV cũng sẽ lược bớt những điểm trừ của ôtô, người sử dụng vẫn có thể tận hưởng các tiện nghi tương tự, lại có thể hòa mình vào không gian xung quanh như những người đi xe máy, xe đạp khác Video: Giới thiệu Komma UMV chạy điện nhỏ như xe máy.

