Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh bảo dưỡng hết gần 9 tỷ đồng

Được biết, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa của chiếc Regera lên tới gần 365.627 USD (hơn 8,9 tỷ đồng). Có thể thấy, chiếc Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh đã được kiểm tra và sửa chữa đến 620 hạng mục. Doanh nhân này cho biết, siêu phẩm triệu đô của mình đã được cập nhật những công nghệ mới nhất từ Koenigsegg. Bên cạnh việc bảo dưỡng xe, đại gia Hoàng Kim Khánh còn có cơ hội gặp gỡ ông Christian von Koenigsegg (Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của Koenigsegg). Tại buổi gặp mặt, hãng xe còn treo quốc kỳ Việt Nam để chào đón hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh. Về Việt Nam từ đầu năm 2022, chiếc Koenigsegg Regera trăm tỷ của đại gia Hoàng Kim Khánh mới chỉ xuất hiện đúng ba lần. Lần đầu tiên, xe được đem ra Đà Nẵng. Sau đó, Cần Thơ là nơi tiếp theo chiếc xe được nhìn thấy lăn bánh. Lần thứ ba là trong hành trình Hà Nội – Quảng Ninh – Hải Dương do đại gia Hoàng Kim Khánh tự tổ chức hồi tháng 6 năm 2022. Từ đó đến nay, chiếc xe không xuất hiện trở lại trên đường phố. Được biết nguyên nhân do siêu phẩm triệu đô Koenigsegg Regera đã bị hỏng khi di chuyển trên Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Sau đó, đội ngũ của Koenigsegg đã sang Việt Nam để sửa chữa, khắc phục lỗi. Tuy nhiên, do không đủ trang thiết bị nên vị đại gia này phải đưa xe về nhà máy của hãng Campuchia. Sau đó xe được vận chuyển sang Thái Lan bằng đường bộ, rồi tiếp tục từ đây vận chuyển về Thụy Điển. Được biết, Regera là siêu phẩm hàng hiếm, chỉ được sản xuất đúng 80 chiếc trên thế giới. Để có thể ra biển số, lăn bánh tại Việt Nam, ước tính chủ xe phải bỏ ra số tiền từ 120 - 250 tỷ đồng. Nằm dưới nắp capo của xe là động cơ V8, dung tích 5.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 1.100 mã lực. Kết hợp với đó là 3 mô-tơ điện, đưa tổng công suất lên 1.500 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 2,8 giây, tốc độ tối đa lên đến 400 km/h. Bên cạnh cỗ máy hàng khủng, Koenigsegg Regera cũng sở hữu thiết kế vô cùng ấn tượng và nổi bật trong số đó là bộ cửa mở 180 độ đặc trưng, đây cũng chính là chi tiết khiến Regera không thể bị nhầm lẫn với các siêu xe thể thao khác. Ngoài ra, Regera còn là một chiếc xe không sử dụng hộp số truyền thống. Cơ cấu chuyển số trên xe dựa theo cấu trúc truyền động trực tiếp có tên gọi Direct Drive giúp giảm 50% năng lượng bị thất thoát so với các loại hộp số thông thường. Video: Chi tiết Koenigsegg Regera trăm tỷ của Hoàng Kim Khánh.

Được biết, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa của chiếc Regera lên tới gần 365.627 USD (hơn 8,9 tỷ đồng). Có thể thấy, chiếc Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh đã được kiểm tra và sửa chữa đến 620 hạng mục. Doanh nhân này cho biết, siêu phẩm triệu đô của mình đã được cập nhật những công nghệ mới nhất từ Koenigsegg. Bên cạnh việc bảo dưỡng xe, đại gia Hoàng Kim Khánh còn có cơ hội gặp gỡ ông Christian von Koenigsegg (Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành của Koenigsegg). Tại buổi gặp mặt, hãng xe còn treo quốc kỳ Việt Nam để chào đón hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh. Về Việt Nam từ đầu năm 2022, chiếc Koenigsegg Regera trăm tỷ của đại gia Hoàng Kim Khánh mới chỉ xuất hiện đúng ba lần. Lần đầu tiên, xe được đem ra Đà Nẵng. Sau đó, Cần Thơ là nơi tiếp theo chiếc xe được nhìn thấy lăn bánh. Lần thứ ba là trong hành trình Hà Nội – Quảng Ninh – Hải Dương do đại gia Hoàng Kim Khánh tự tổ chức hồi tháng 6 năm 2022. Từ đó đến nay, chiếc xe không xuất hiện trở lại trên đường phố. Được biết nguyên nhân do siêu phẩm triệu đô Koenigsegg Regera đã bị hỏng khi di chuyển trên Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Sau đó, đội ngũ của Koenigsegg đã sang Việt Nam để sửa chữa, khắc phục lỗi. Tuy nhiên, do không đủ trang thiết bị nên vị đại gia này phải đưa xe về nhà máy của hãng Campuchia. Sau đó xe được vận chuyển sang Thái Lan bằng đường bộ, rồi tiếp tục từ đây vận chuyển về Thụy Điển. Được biết, Regera là siêu phẩm hàng hiếm, chỉ được sản xuất đúng 80 chiếc trên thế giới. Để có thể ra biển số, lăn bánh tại Việt Nam, ước tính chủ xe phải bỏ ra số tiền từ 120 - 250 tỷ đồng. Nằm dưới nắp capo của xe là động cơ V8, dung tích 5.0L tăng áp kép, sản sinh công suất 1.100 mã lực. Kết hợp với đó là 3 mô-tơ điện, đưa tổng công suất lên 1.500 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 2,8 giây, tốc độ tối đa lên đến 400 km/h. Bên cạnh cỗ máy hàng khủng, Koenigsegg Regera cũng sở hữu thiết kế vô cùng ấn tượng và nổi bật trong số đó là bộ cửa mở 180 độ đặc trưng, đây cũng chính là chi tiết khiến Regera không thể bị nhầm lẫn với các siêu xe thể thao khác. Ngoài ra, Regera còn là một chiếc xe không sử dụng hộp số truyền thống. Cơ cấu chuyển số trên xe dựa theo cấu trúc truyền động trực tiếp có tên gọi Direct Drive giúp giảm 50% năng lượng bị thất thoát so với các loại hộp số thông thường. Video: Chi tiết Koenigsegg Regera trăm tỷ của Hoàng Kim Khánh.